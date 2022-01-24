Московских окон негасимый свет - теперь на вашем столе!

«Создавая эту серию, я думал о нашем общем прошлом, - говорит Никита Антохин. - Советский проект обращался к человечеству, а не к человеку. Страна успешно исследовала космос, но так и не научилась строить удобное жилье и города для людей. Сегодня мы по-прежнему живем в типовых многоэтажках. Но по крайней мере ничто не мешает нам говорить об этом — не только на словах, но и в своем творчестве».