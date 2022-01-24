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Московских окон негасимый свет - теперь на вашем столе!

Московских окон негасимый свет - теперь на вашем столе! (29 фото)

Автор:
24 января 2022 08:30
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Никита Антохин   дизайн   дизайнер   кашпо   необычно   панельные дома   светильники   
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Дизайнер Никита Антохин создает светильники, шкатулки и кашпо, вдохновляясь традициями советской массовой архитектуры.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Никита Антохин   дизайн   дизайнер   кашпо   необычно   панельные дома   светильники   
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