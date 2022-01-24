Московских окон негасимый свет - теперь на вашем столе!

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Дизайнер Никита Антохин создает светильники, шкатулки и кашпо, вдохновляясь традициями советской массовой архитектуры.
«Создавая эту серию, я думал о нашем общем прошлом, - говорит Никита Антохин. - Советский проект обращался к человечеству, а не к человеку. Страна успешно исследовала космос, но так и не научилась строить удобное жилье и города для людей. Сегодня мы по-прежнему живем в типовых многоэтажках. Но по крайней мере ничто не мешает нам говорить об этом — не только на словах, но и в своем творчестве».
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«Источником вдохновения для этого ночника послужила 12-этажная башня из серии II-68. В основном, они строились в жилых районах Москвы, - говорит Никита Антоохин. - Сбоку - изображение «Бурана», первого и последнего многоразового космического корабля, разработанного в СССР. Его запускали всего один раз, в 1988 году, за три года до распада Советского Союза и без экипажа. Иллюстрацию нарисовала специально для нас Евгения Гончарова».
«Свет свечи» — наш самый сложный проект, - говорит дизайнер. - Мы отретушировали каждую деталь и покрыли ее защитным лаком, а также сделали двойное глазурование для создания глубины. В окнах видно людей: если закажете ночник, можете прислать фото, и мы поселим вас в одной из квартир».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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