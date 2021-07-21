35 чудесных домиков на природе, которые идеально подходят для побега из города

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Сабреддит CabinPorn понравится всем, кто любит отдыхать в лесной глуши, на речке или озере, вдали от городской суеты, интернета и людей. В этом онлайн-сообществе публикуют фотографии, которые даже при одном взгляде на них уже помогают расслабиться. Симпатичные маленькие домики и избушки на любой вкус! Может быть, вы даже что-то новое для себя увидите в этой коллекции.
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17. Домик "Алмаз" в тропическом лесу на северо-западе Тихого океана - дизайн Джейкоба Витцлинга и Сары Андервуд
19. "Сняли с женой домик на выходные на Airbnb. Виктория, Австралия. Он такой симпатичный!"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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