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Сообщество Рыбалка, походы, активный отдых на природе 375 постов • 222 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
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35 чудесных домиков на природе, которые идеально подходят для побега из города

35 чудесных домиков на природе, которые идеально подходят для побега из города (36 фото)

Автор:
21 июля 2021 14:24
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: архитектура   дизайн   дома   домики   избушки   кабинки для отдыха   отдых на природе   
375
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Сабреддит CabinPorn понравится всем, кто любит отдыхать в лесной глуши, на речке или озере, вдали от городской суеты, интернета и людей. В этом онлайн-сообществе публикуют фотографии, которые даже при одном взгляде на них уже помогают расслабиться. Симпатичные маленькие домики и избушки на любой вкус! Может быть, вы даже что-то новое для себя увидите в этой коллекции.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: архитектура   дизайн   дома   домики   избушки   кабинки для отдыха   отдых на природе   
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16k
Александр Сучков Час назад
Было года два назад. Огромное количество "отсебятины" в названиях. К примеру 27 (Китай)- отель. Многие домики- пиар от "туров", даже баню за домик два раза втюхала))) Тушенка, хорош баянить дерьмо! Красиво,НО!!!- тупо....
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5k
Олег 53 минуты назад
Красота
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