В Петербурге официантка подожгла посетителя бара

Нет, это был не самоанский паб из известного фильма и ничего криминального в действиях девушки не было. Кроме, разве что, халатности.
В прямом смысле зажигательная вечеринка произошла в одном из петербургских баров на Думской. Двое мужчин пришли в увеселительное заведение, чтобы выпить и развлечься, но в итоге один из них отправился в больницу.
Как рассказал пострадавший мужчина по имени Константин, посидев немного и утолив жажду, его товарищ торжественно объявил, что сейчас для него организует спецподачу коктейля. И организовал: пришла официантка, изо рта выплюнула ему на грудь абсент и подожгла. Константин, ошарашенный такой «авторской» подачей коктейля, принялся себя тушить, в то время как официантка бездействовала.
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«Я прям своими руками начинаю себя тушить, потому что уже жесткая боль пошла. И буквально через шесть-семь секунд она меня просто заливает Pepsi. Я бегу в туалет, чтобы охладить это все. По груди провожу, а у меня уже снимается кожа. Она мне кричит, что она это делала постоянно, не знает, почему так получилось», - рассказал Константин.
Помимо очевидных ожогов шеи, груди и пальцев медики диагностировали у Константина и ожоги дыхательных путей третьей степени. Мужчина подал на заведение заявление в полицию.
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Подошёл и переключил канал.
И говорит, мол, иди отсюда, и смотри в другом месте.
Рори понял, что запахло кровью, но игру пропускать не хотел.
Спокойный, как мамонт, он берёт огнетушитель, проходит мимо не врубающихся придурков и ставит его на улице у входа.
Потом заказывает самое термоядерное в этом кабаке пойло идет обратно и снова переключается на футбол.
А толстый говорит: ну, теперь тебе конец.
Да неужто? - говорит ему Рори.
И обрызгивает его алкоголем.
И бросает в него горящую спичку.
Толстый вспыхнул, как пробитый газопровод.
Рори без звука повернулся и досмотрел игру. Кстати, его команда выиграла.
Четыре - Ноль.
Ну почему бездействовала? Она хотела добавить огонька, но по ошибке взяла Пепси.
На Товарища (заказчик) или официантку (исполнитель)