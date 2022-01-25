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В Петербурге официантка подожгла посетителя бара

В Петербурге официантка подожгла посетителя бара (3 фото + 1 видео)

Автор:
25 января 2022 16:30
Сообщество : Жить в России
Метки: бар   коктейл   ожоги   санкт-петербург   спецподача   
1819
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Нет, это был не самоанский паб из известного фильма и ничего криминального в действиях девушки не было. Кроме, разве что, халатности.

В прямом смысле зажигательная вечеринка произошла в одном из петербургских баров на Думской. Двое мужчин пришли в увеселительное заведение, чтобы выпить и развлечься, но в итоге один из них отправился в больницу.


Как рассказал пострадавший мужчина по имени Константин, посидев немного и утолив жажду, его товарищ торжественно объявил, что сейчас для него организует спецподачу коктейля. И организовал: пришла официантка, изо рта выплюнула ему на грудь абсент и подожгла. Константин, ошарашенный такой «авторской» подачей коктейля, принялся себя тушить, в то время как официантка бездействовала.

«Я прям своими руками начинаю себя тушить, потому что уже жесткая боль пошла. И буквально через шесть-семь секунд она меня просто заливает Pepsi. Я бегу в туалет, чтобы охладить это все. По груди провожу, а у меня уже снимается кожа. Она мне кричит, что она это делала постоянно, не знает, почему так получилось», - рассказал Константин.

Помимо очевидных ожогов шеи, груди и пальцев медики диагностировали у Константина и ожоги дыхательных путей третьей степени. Мужчина подал на заведение заявление в полицию.

Источник:

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Метки: бар   коктейл   ожоги   санкт-петербург   спецподача   
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28  комментариев
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3k
Ivan 2 часа назад
Прежде чем сжигать тело, его принято расчленить! Как-будто не в Питере дело происходит...
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710
Andy Минуту назад
Охренеть спецподача... Питер суровый город
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1k
Dorell 9 минут назад
Она хотела ещё огонька поддать, но бутылку перепутала
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2k
Сергей Сергеев 23 минуты назад
С огоньком девочка работает.
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1k
kbotradnoe Полчаса назад
..и тут какой-то жирный придурок разинул пасть.
Подошёл и переключил канал.
И говорит, мол, иди отсюда, и смотри в другом месте.
Рори понял, что запахло кровью, но игру пропускать не хотел.
Спокойный, как мамонт, он берёт огнетушитель, проходит мимо не врубающихся придурков и ставит его на улице у входа.
Потом заказывает самое термоядерное в этом кабаке пойло идет обратно и снова переключается на футбол.
А толстый говорит: ну, теперь тебе конец.
Да неужто? - говорит ему Рори.
И обрызгивает его алкоголем.
И бросает в него горящую спичку.
Толстый вспыхнул, как пробитый газопровод.
Рори без звука повернулся и досмотрел игру. Кстати, его команда выиграла.
Четыре - Ноль.
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17k
Vital Idol Полчаса назад
после этого должен был быть "золотой дождь"...но, официантка бездействовала...
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22k
Russo Turisto 40 минут назад
Бармены есть здесь? Кто-нибудь объяснит как это должно было выглядеть по технологии или это она сама придумала? Меня терзают смутные сомнения по поводу подачи.
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79
Raingold Fischer Час назад
Так погорел что щетина резко вылезла, совсем разные люди на видео и фото. Опять баян.
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6k
Troll Час назад
Вот до чего сатанинские QR-коды доводят.
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33k
Mamin Sibiriak Час назад
<<< в то время как официантка бездействовала >>>

Ну почему бездействовала? Она хотела добавить огонька, но по ошибке взяла Пепси.
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1k
elf3399 2 часа назад
Не расчленят, так спалят.
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3k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Мужику повезло,что она ему еще мин@ет не делала....
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4k
Rubiroid_47 2 часа назад
А чё то, это, а как оно должно было по другому получится, если вот это не правильный результат?
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7k
Игорь 2 часа назад
ага-ага. И рубашку она ему сама расстегнула......
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−133
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
у неё муж алкаш, вот и отыгрывается на других алкашах.
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 2 часа назад
Так в суд то он на кого подал ?
На Товарища (заказчик) или официантку (исполнитель)
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148
Комнатный сибиряк Viejo Borracho Dikobraz 2 часа назад
Похоже попадут оба и заказчик и барменша
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4k
мемфрид 2 часа назад
Нехрен потому что шастать по этим думским и рубенштейнам
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34
Чубака 2 часа назад
Сжечь эту ведьму надо
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2k
iEva 2 часа назад
Что-то в последнее время из Ленинграда слишком много всякого треша. К чему бы это?..
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116
zenon iEva 2 часа назад
Дело идёт к переименованию. Название города не подходит населению. Конечно он не будет Ленинградом, но другим градом будет точно. Главное, что есть подходящая фамилия.
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