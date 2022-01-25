В Петербурге официантка подожгла посетителя бара

В прямом смысле зажигательная вечеринка произошла в одном из петербургских баров на Думской. Двое мужчин пришли в увеселительное заведение, чтобы выпить и развлечься, но в итоге один из них отправился в больницу.





Как рассказал пострадавший мужчина по имени Константин, посидев немного и утолив жажду, его товарищ торжественно объявил, что сейчас для него организует спецподачу коктейля. И организовал: пришла официантка, изо рта выплюнула ему на грудь абсент и подожгла. Константин, ошарашенный такой «авторской» подачей коктейля, принялся себя тушить, в то время как официантка бездействовала.