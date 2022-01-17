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Вечеринка в баре с неожиданным финалом

Вечеринка в баре с неожиданным финалом (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 января 2022 11:50
Метки: Вечеринка   в мире   видео   инцидент   неожиданно   
3192
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Во время вечеринки в баре женщина облила разгоряченного и полуголого парня алкогольным напитком, раскрутила на стуле, а затем решила привести его в чувство с помощью электрошокера. Дальше произошло то, что она меньше всего ожидала.
Экстренное отрезвление.

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Метки: Вечеринка   в мире   видео   инцидент   неожиданно   
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25  комментариев
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9k
Vacony 2 часа назад
Хороший тамада.. и конкурсы интересные...
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5k
Виктор 2 минуты назад
Как скучно я живу ...
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29k
Fat Lynx 2 минуты назад
Думал, что блеванет...
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142
Критерий Коши 2 минуты назад
Разожгла в парне страсть
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779
Vadim Balabanov 8 минут назад
Она может этого и ожидала. Паренек не ожидал.
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27k
Notan Blaine 9 минут назад
Думал тут по классике будет, скажем экстренное очищение желудка, а тут видео с огоньком.
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47k
Albert GER 12 минут назад
она решила шо чувак - огонь.
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3k
Ваник 20 минут назад
Девка разошлась , а если бы не загорелся она бы в него нож воткнула
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15k
Alex 22 минуты назад
Есть и самострелы....
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39k
Alex Полчаса назад
Я думал, что девка окажется мужиком
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1k
elf3399 46 минут назад
Распалила паренька. Будет, что вспомнить.
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3k
Kozlodoev 50 минут назад
сразу видно, что влюбилась...
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1k
Граф Андрий 55 минут назад
ну хоть на пиллинге сэкономил
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329
Faithless Час назад
Так вот что такое шугаринг....
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10k
Andrei Час назад
"...Дальше произошло то, что она меньше всего ожидала..." То есть до этого всё было нормально?
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38k
Лесли 🥰 Час назад
Опасная баба. С такой лучше не ходить на вечеринки) а лучше вообще с ней никуда не ходить. Под градусом видать у нее крышу рвет!
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23k
Сибиряк Час назад
Сжечь ведьму СЖЕЧЬ!
- но она же красивая...
- ну ладно... Но потом всё равно СЖЕЧЬ!
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3k
DyadyaSasha 2 часа назад
Зато весело!
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34k
Опаньки 2 часа назад
Нет, ну сработало же.
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3k
A 2 часа назад
"Решила привести его в чувство с помощью электрошокера...", хорошо не пистолетом.
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42k
dima423 2 часа назад
кто то должен срочно получить пи*дюлей...
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