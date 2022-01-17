Вечеринка в баре с неожиданным финалом

Во время вечеринки в баре женщина облила разгоряченного и полуголого парня алкогольным напитком, раскрутила на стуле, а затем решила привести его в чувство с помощью электрошокера. Дальше произошло то, что она меньше всего ожидала.

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Экстренное отрезвление.