Вечеринка в баре с неожиданным финалом

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Во время вечеринки в баре женщина облила разгоряченного и полуголого парня алкогольным напитком, раскрутила на стуле, а затем решила привести его в чувство с помощью электрошокера. Дальше произошло то, что она меньше всего ожидала.
Экстренное отрезвление.
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Метки: Вечеринка в мире видео инцидент неожиданно
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