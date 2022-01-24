Пушкина чуть не вывезли на Украину

Издание 1894 года ещё в дореволюционной орфографии, со всем нам известными сказками, стихами и балладами едва не вывез с родины поэта на Украину гражданин России, поживающий в Херсонской области.

К счастью, сотрудники таможни в пункте пропуска "Армянск" не зря едят свой хлеб - редкую книгу 1894 года издания они обнаружили в дорожной сумке, находившейся в багажнике автомобиля. Пересекавший границу не только не задекларировал раритет, но и не оформил на него разрешительные документы. Таможенникам мужчина рассказал, что не знал о том, что книга, которую приобрел более 10 лет назад, может представлять историческую и культурную ценность.

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