Пушкина чуть не вывезли на Украину

Сотрудники крымской таможни пресекли незаконный вывоз на Украину старинного, изданного в XIX веке сборника произведений АлександраСергеевича Пушкина. Об этом пишет телеграм-канал MASH.
Издание 1894 года ещё в дореволюционной орфографии, со всем нам известными сказками, стихами и балладами едва не вывез с родины поэта на Украину гражданин России, поживающий в Херсонской области.
К счастью, сотрудники таможни в пункте пропуска "Армянск" не зря едят свой хлеб - редкую книгу 1894 года издания они обнаружили в дорожной сумке, находившейся в багажнике автомобиля. Пересекавший границу не только не задекларировал раритет, но и не оформил на него разрешительные документы. Таможенникам мужчина рассказал, что не знал о том, что книга, которую приобрел более 10 лет назад, может представлять историческую и культурную ценность.
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"Старинное издание содержит биографический очерк поэта, известные баллады, поэмы, сказки и стихи <...> а также 500 писем русского поэта. Сборник иллюстрирован портретами А.С. Пушкина и Н.Н. Гончаровой, а также сценой дуэли с участием поэта. В настоящее время книга направлена на таможенную экспертизу. Решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении", – сообщает РЕН ТВ, цитируя источник в таможне.
Впрочем, книгой фолиант назвать трудно. Стопку листков без корешка, в которые превратилось издание за век с лишним, россиянин перевозил в картонной коробке.
В ведомстве напомнили, что вывозить из России культурные ценности для личного пользования можно при наличии заключения (разрешительного документа) и подаче пассажирской таможенной декларации.
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Алё, гараж, вам пробелов прислать?
И состояние книги на аукционе несравнимо лучше.
Сочинения А.С. Пушкина. Полное собрание в одном томе.* 1894 год издания *
Аукцион г. Красноярск/Коллекционирование, моделизм/Литература/Собрания сочинений/Лот №16030521
Начальная цена
1 200 руб.