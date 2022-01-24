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Пушкина чуть не вывезли на Украину

Пушкина чуть не вывезли на Украину (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 января 2022 13:09
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Крым   Украина   пушкин   раритет   таможня   фолиант   
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Сотрудники крымской таможни пресекли незаконный вывоз на Украину старинного, изданного в XIX веке сборника произведений АлександраСергеевича Пушкина. Об этом пишет телеграм-канал MASH.

Издание 1894 года ещё в дореволюционной орфографии, со всем нам известными сказками, стихами и балладами едва не вывез с родины поэта на Украину гражданин России, поживающий в Херсонской области.

К счастью, сотрудники таможни в пункте пропуска "Армянск" не зря едят свой хлеб - редкую книгу 1894 года издания они обнаружили в дорожной сумке, находившейся в багажнике автомобиля. Пересекавший границу не только не задекларировал раритет, но и не оформил на него разрешительные документы. Таможенникам мужчина рассказал, что не знал о том, что книга, которую приобрел более 10 лет назад, может представлять историческую и культурную ценность.

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"Старинное издание содержит биографический очерк поэта, известные баллады, поэмы, сказки и стихи <...> а также 500 писем русского поэта. Сборник иллюстрирован портретами А.С. Пушкина и Н.Н. Гончаровой, а также сценой дуэли с участием поэта. В настоящее время книга направлена на таможенную экспертизу. Решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении", – сообщает РЕН ТВ, цитируя источник в таможне.

Впрочем, книгой фолиант назвать трудно. Стопку листков без корешка, в которые превратилось издание за век с лишним, россиянин перевозил в картонной коробке.

В ведомстве напомнили, что вывозить из России культурные ценности для личного пользования можно при наличии заключения (разрешительного документа) и подаче пассажирской таможенной декларации.

Источник:

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Метки: Крым   Украина   пушкин   раритет   таможня   фолиант   
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14  комментариев
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Алексей 2 часа назад
1894 год. Не бог весть какая древняя книга. Редкость тоже небольшая. Экспертиза конечно оценит, но в таком состоянии эта книга стоит тысяч 8-10 от силы. И то при условии, что все страницы в наличии.
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22k
Inter 6 минут назад
оч похоже на правду,что не знал
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965
Максим Максимов 2 часа назад
Кастрюлеголовые! А как же ваша борьба с русским наследием и русским языком? Ах ну да! Пушкин же афрыканець
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100
Nаnе First NameLаst 2 часа назад
сборника произведений АлександраСергеевича Пушкина.
========
Алё, гараж, вам пробелов прислать?
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531
Bendix 2 часа назад
Ловцы!
И состояние книги на аукционе несравнимо лучше.
Сочинения А.С. Пушкина. Полное собрание в одном томе.* 1894 год издания *
Аукцион г. Красноярск/Коллекционирование, моделизм/Литература/Собрания сочинений/Лот №16030521
Начальная цена
1 200 руб.

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