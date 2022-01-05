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Роковая ошибка няни ценой в 3,5 млн рублей, или Богатые тоже плачут

Роковая ошибка няни ценой в 3,5 млн рублей, или Богатые тоже плачут (3 фото)

Автор:
05 января 2022 12:27
Сообщество : Жить в России
Метки: зеленый коридор   кольцо   контрабанда   случай   таможня   часы   ювелирное изделие   
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Необдуманный выбор может стать причиной финансовых потерь. И «зеленый коридор» в результате окажется темным, сумрачным и безнадежным.

Денис Сафин и Марина Маленьких – счастливая пара. При этом мужчина достаточно состоятельный, поскольку занимает должность генерального директора Загорского трубного завода, осуществляющего поставки труб для крупных российских предприятий. В число заказчиков входит даже «Газпром». Марина обладает яркой внешностью, которая, по мнению издания Peopletalk, стала достойной звания «девушка недели». Ну а для Дениса она стала и женщиной всей жизни, которая после знакомства с Сафиным занимается поддержанием уюта в доме и находит время для благотворительности.


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Сафин решил сделать супруге сюрприз. И в ноябре прошлого года организовал вылет в Дубай на частном самолете. Пару сопровождала няня, присматривающая за их малышом. Денис подарил жене часы Cartier и кольцо с драгоценной змеей от Bulgari – легендарным символом ювелирной империи. Общая стоимость подарков составила порядка 3 млн 400 тыс. рублей. Конечно, женщина была в восторге. Но радость оказалась недолгой.


Домой семья возвращалась тоже на частном самолете через аэропорт бизнес-авиации «Внуково-3». Презент был упакован в коробку, пакет с которой несла няня. Маловероятно, что простодушная женщина догадывалась о стоимости ювелирных изделий, поэтому она спокойно направилась через «зеленый коридор», где и была остановлена таможенниками.

Денис и Марина долго пытались уговорить сотрудников таможенной службы вернуть им ценности для регистрации и повторного прохождения. Но уговоры оказались напрасными: кольцо и часы изъяли для проведения экспертизы с целью установления стоимости. Есть вероятность, что подарок супруга обернется для Марины обвинениями по статье «Контрабанда».

Неизвестно, чем закончится эти история. Но, если перефразировать Павла Артемьевича Верещагина, если есть таможня, то будут и контрабандисты.

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Метки: зеленый коридор   кольцо   контрабанда   случай   таможня   часы   ювелирное изделие   
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5k
Максим 2 часа назад
Ну да, ну да, именно поэтому несла няня, каждый ведь доверяет обслуге подарки для любимой жены больше чем на 50к зелени?
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−105
ann 9 минут назад
Жадность фраера сгубила ))) мне еще дед эту истину говорил )))
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2k
Ertin 9 минут назад
В смысле ошибка няни? Она что ли задекларировать должна была? Она владелица? Или жена чего-то не знает о Дениске?..
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68k
Нанук Паналык 49 минут назад
Придурком был,придурком и остался,заявил президент ЗТЗ Галялхак Сафин! (папа талантливого Дениски)
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13k
_delphin_ 58 минут назад
Ой, мы забыли - самая частая фраза при таможенном досмотре. Ох и ах, только в этой стране теперь порядок и главенство закона, поэтому как в 90-е (ой, забыл, вот справка и портрет франклина) не работают. Работают законы.
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13k
Valiko 2 часа назад
жадность фраера сгубила (с)
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3k
portroy 2 часа назад
Я вот что-то задумался, а если бы они не были упакованы и в коробке, а были надеты на ком-то, это бы тоже считалось контрабандой?
Я всегда телефоны, часы и пр. за рубежом покупал, но всегда распаковывал и уже использовал до прилета и ни разу не было проблем с зеленым коридором. Просто везло?
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2k
Edyan 2 часа назад
как всегда виноват стрелочник.... няня причём? они не задекларировали, а виновата она? давайте ещё из зарплаты вычтем
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17k
homerchik 2 часа назад
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2k
Sergei Ogarkov 2 часа назад
Вы серьёзно? Их теперь надо пожалеть что-ли?
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26k
Григорий 2 часа назад
А няня каким боком "ошиблась"? Будь это наркота, то проблемы, а так маленький эпизод для юриста.
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195
Nаnе First NameLаst Григорий 2 часа назад
А эти деятели подставили няню. Меня другое в голове не помещается - частный самолёт, подарки на миллионы, но сцука, за растаможку их жаба задавила заплатить. Типа какую-то вшивую няню не станут шмонать - пусть пронесёт цацки
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