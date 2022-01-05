Роковая ошибка няни ценой в 3,5 млн рублей, или Богатые тоже плачут

Необдуманный выбор может стать причиной финансовых потерь. И «зеленый коридор» в результате окажется темным, сумрачным и безнадежным.
Денис Сафин и Марина Маленьких – счастливая пара. При этом мужчина достаточно состоятельный, поскольку занимает должность генерального директора Загорского трубного завода, осуществляющего поставки труб для крупных российских предприятий. В число заказчиков входит даже «Газпром». Марина обладает яркой внешностью, которая, по мнению издания Peopletalk, стала достойной звания «девушка недели». Ну а для Дениса она стала и женщиной всей жизни, которая после знакомства с Сафиным занимается поддержанием уюта в доме и находит время для благотворительности.
Сафин решил сделать супруге сюрприз. И в ноябре прошлого года организовал вылет в Дубай на частном самолете. Пару сопровождала няня, присматривающая за их малышом. Денис подарил жене часы Cartier и кольцо с драгоценной змеей от Bulgari – легендарным символом ювелирной империи. Общая стоимость подарков составила порядка 3 млн 400 тыс. рублей. Конечно, женщина была в восторге. Но радость оказалась недолгой.
Домой семья возвращалась тоже на частном самолете через аэропорт бизнес-авиации «Внуково-3». Презент был упакован в коробку, пакет с которой несла няня. Маловероятно, что простодушная женщина догадывалась о стоимости ювелирных изделий, поэтому она спокойно направилась через «зеленый коридор», где и была остановлена таможенниками.
Денис и Марина долго пытались уговорить сотрудников таможенной службы вернуть им ценности для регистрации и повторного прохождения. Но уговоры оказались напрасными: кольцо и часы изъяли для проведения экспертизы с целью установления стоимости. Есть вероятность, что подарок супруга обернется для Марины обвинениями по статье «Контрабанда».
Неизвестно, чем закончится эти история. Но, если перефразировать Павла Артемьевича Верещагина, если есть таможня, то будут и контрабандисты.
Источник:
- Пост о кольцах, в котором нет обнажёнки
- В пачках для печенья обнаружили 757 живых пауков
- В Индонезии на таможне задержали необычную контрабанду
- Милую узнали по походке: прикрепившую к ступням два кило золота россиянку задержали в аэропорту
- Голова бурого медведя, бивни слона, сапоги из змеиной кожи: коллекция предметов, изъятых в аэропорту Хитроу
Понравилось8
Я всегда телефоны, часы и пр. за рубежом покупал, но всегда распаковывал и уже использовал до прилета и ни разу не было проблем с зеленым коридором. Просто везло?
Считаю, что просто хитродзопых козлов взяли за жабры - мелочь, а приятно.