Роковая ошибка няни ценой в 3,5 млн рублей, или Богатые тоже плачут

Домой семья возвращалась тоже на частном самолете через аэропорт бизнес-авиации «Внуково-3». Презент был упакован в коробку, пакет с которой несла няня. Маловероятно, что простодушная женщина догадывалась о стоимости ювелирных изделий, поэтому она спокойно направилась через «зеленый коридор», где и была остановлена таможенниками.

Денис и Марина долго пытались уговорить сотрудников таможенной службы вернуть им ценности для регистрации и повторного прохождения. Но уговоры оказались напрасными: кольцо и часы изъяли для проведения экспертизы с целью установления стоимости. Есть вероятность, что подарок супруга обернется для Марины обвинениями по статье «Контрабанда».

Неизвестно, чем закончится эти история. Но, если перефразировать Павла Артемьевича Верещагина, если есть таможня, то будут и контрабандисты.