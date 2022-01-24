"Да они совсем уже обалдели?": девушка сравнила цены на горнолыжных курортах Турции, Грузии и России

Горные лыжи - удовольствие не для бюджетников, но даже те, кто могут себе позволить посетить трассы в других странах, удивляются ценам на отечественных курортах.
Отечественные предприниматели, подвизающиеся на продаже сервиса туристам, - отдельный вид млекопитающих. И, пожалуй, у каждого из нас есть, что рассказать о дерущих втридорога за самый простой номер у моря в летний сезон. Впрочем, те, кто предпочитают зимний отдых, тоже рискуют остаться с пустым карманом после поездки на отечественный горнолыжный курорт.
Девушка записала эмоциональное видео после поездки в Архыз. Она сравнила цены на оборудование и сервис, и пришла в недоумение: за что такие деньги?!
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А вы, уважаемые фишкяне, катаетесь на лыжах? Сколько стоит ваше увлечение?
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- построю самый лучший отель. чтобы все приезжие радовались и делились со мной положительными эмоциями. ну и про деньги надо не забывать. окупаемость чтобы была лет за 10.
Как мыслит наш барыга (бизнесмен)
- к сентябрю открываемся, к марту отбиться надо. все бесплатные туалеты закрыть или снести. ценник на пос.рать 1000 рублей и кормите всех супом гороховым, чтобы спрос увеличить.
Нафига вы туда едете. Пишите везде самые негативные отзовы и рейтинги. Когда люди перестанут туда ездить, может чуть-чуть башка жадная задумается.
Я и до этого читал подобные посты, о дороговизне отдыха на наших курортах. Однако личный опыт, он всегда личный опыт.
В Архипке гостевой домик обошелся нам в 1 400 рублей за номер в сутки, конечно надо было кушать самостоятельно на общей кухне, где все условия были для этого. На пляже все зависело от того, на сколько далеко ты готов зайти. В принципе не поднимая задницу от шезлонга или лежака вполне можно было за 150 рублей получить бутылку пива. Но стоило пройти метров 50 - 100 от линии пляжа в глубь, практически в любой кафешке можно было покушать на 500 - 600 рублей втроем с двумя литрами пива, шашлыком и еще чем-нибудь.
В горном отеле за два дня пришлось заплатить 5700 за номер, 2000 рублей за два часа бани, поскольку были с друзьями на круг вышло 1000 рублей на семью. Въезд/вход в заповедную зону стоил 100 рублей за человека. Средний обед в отеле (заказной) выходил рублей 450 на троих.
Я не понимаю, чего надо хотеть от отдыха, чтобы потом сказать - оставил не подъемные деньги. Хотя желание масс получить все нахаляву мне понятно.
Но по нашим родненьким тропинкам не поеду пока или ценники не сделают адекватными, или сервис не приведут ценнику подстать.
Ну народ, коттедж в Карельском лесу, в августе, 10к в сутки. Я понимаю, это родненькие сосенки и грибочки, ягодки и рыбалочка...
Но 10к - это с*ка охрененная вилла в италии на первой линии с бассейном, блекджеком и ...
Больше не поедут и не рекомендуют другим, хотя люди состоятельные. Но таких расценок, как у вас, они не ожидали, совсем.
Я объехал почти весь Крым и Черное море в РФ. Разной степени отвратительности, от приемлимо до днище, тут даже канализацию не прячут. Но нигде не сравнить с европейским или турецким морем и сервисом.
Уж не знаю, по чему вы судите, что дальше будут еще больше закрывать. Как надоест бесконечная и бессмысленная борьба с вирусом, так и откроют.. год-два..еще не больше..