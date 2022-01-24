"Да они совсем уже обалдели?": девушка сравнила цены на горнолыжных курортах Турции, Грузии и России

Отечественные предприниматели, подвизающиеся на продаже сервиса туристам, - отдельный вид млекопитающих. И, пожалуй, у каждого из нас есть, что рассказать о дерущих втридорога за самый простой номер у моря в летний сезон. Впрочем, те, кто предпочитают зимний отдых, тоже рискуют остаться с пустым карманом после поездки на отечественный горнолыжный курорт.

Девушка записала эмоциональное видео после поездки в Архыз. Она сравнила цены на оборудование и сервис, и пришла в недоумение: за что такие деньги?!