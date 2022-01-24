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"Да они совсем уже обалдели?": девушка сравнила цены на горнолыжных курортах Турции, Грузии и России

"Да они совсем уже обалдели?": девушка сравнила цены на горнолыжных курортах Турции, Грузии и России (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 января 2022 08:50
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Архыз   барыги   видео   курорт   лыжи   сколько стоит   цены   эмоции   
4918
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Горные лыжи - удовольствие не для бюджетников, но даже те, кто могут себе позволить посетить трассы в других странах, удивляются ценам на отечественных курортах.

Отечественные предприниматели, подвизающиеся на продаже сервиса туристам, - отдельный вид млекопитающих. И, пожалуй, у каждого из нас есть, что рассказать о дерущих втридорога за самый простой номер у моря в летний сезон. Впрочем, те, кто предпочитают зимний отдых, тоже рискуют остаться с пустым карманом после поездки на отечественный горнолыжный курорт.


Девушка записала эмоциональное видео после поездки в Архыз. Она сравнила цены на оборудование и сервис, и пришла в недоумение: за что такие деньги?!


А вы, уважаемые фишкяне, катаетесь на лыжах? Сколько стоит ваше увлечение?

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Метки: Архыз   барыги   видео   курорт   лыжи   сколько стоит   цены   эмоции   
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13k
net 2 часа назад
Как мыслит европейсий бизнесмен.
- построю самый лучший отель. чтобы все приезжие радовались и делились со мной положительными эмоциями. ну и про деньги надо не забывать. окупаемость чтобы была лет за 10.
Как мыслит наш барыга (бизнесмен)
- к сентябрю открываемся, к марту отбиться надо. все бесплатные туалеты закрыть или снести. ценник на пос.рать 1000 рублей и кормите всех супом гороховым, чтобы спрос увеличить.

Нафига вы туда едете. Пишите везде самые негативные отзовы и рейтинги. Когда люди перестанут туда ездить, может чуть-чуть башка жадная задумается.
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5k
Станислав 2 минуты назад
Нечего ездить по нашим курортам, пока все барыги не вымрут и не научаться делать нормальный сервис за адекветные цены. Во Францию слетать дешевле, чем в Сочи.
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1k
investas 8 минут назад
Встретил товарища - мастер спорта по лыжам, так он плевался от Архыза и Красная поляна, говорит цены не адеватные. В красной поляне вообще подняли цены в среднем до 3 700 за сутки скайпасс
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41k
Олег 21 минуту назад
Забронировал на букинге номер в 3* гостинице в Нальчике. Мало того что номер без удобств ( туалет с душем в цоколе) так еще около головы проходит стояк канализационный, закрытый гипсокартоном. Самая фишка была что потом букинг мне выставляет претензию что я не приехал.
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307
КАКАнгел 22 минуты назад
да нет . наши курорты не должны даже рассматриваться . за горные лыжи не знаю. но в мае мне было дешевле слетать на Кубу на 8 ночей всё включено (марафон поедания манго мяса и советского мороженного ) , чем на черное море на 7 ночей с завтраком , не знаю что там конечно на завтрак .
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1k
Radugananebe 54 минуты назад
Ничего не меняется в сфере российского туризма. Что зимой, что летом принцип один: плати за каждый чих. А сервис оставит желать лучшего.
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2k
Bart_S 57 минут назад
Нашла с чем сравнивать.. Грузия и Турция те еще горнолыжные курорты. И да, пусть попробует номера в Грузии в Гудаури, те, что прямо возле подъемников. Мало того, что там цены ни разу не дешевле, так еще можно и без воды на пару дней легко остаться. Хочет дешево: велкам ту Хибины, например. Отличный номер на двоих на неделю 20к. Делюкс - 45к на 4х. Это еще и с завтраком. 100р такси до подъемников. Отель Тирвас, сауны, бассейн, все дела... А можно и в Сочи бюджетно, но только уже придется помотаться до подъемников. Проживание в Адлере в приличных гостиницах с бассейнами 15-30к, но это уже другой уровень гор.
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5k
zulluz Час назад
это она еще до красной поляны не доехала
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1k
Glassy Час назад
Я на лыжах не катаюсь. Однако имел удовольствие посетить наше черноморское побережье, а именно Архипо-Осиповку, в тот же отпуск удалось съездить в Адыгею на плато Лагонаки с двумя ночевками в гоном отеле.

Я и до этого читал подобные посты, о дороговизне отдыха на наших курортах. Однако личный опыт, он всегда личный опыт.

В Архипке гостевой домик обошелся нам в 1 400 рублей за номер в сутки, конечно надо было кушать самостоятельно на общей кухне, где все условия были для этого. На пляже все зависело от того, на сколько далеко ты готов зайти. В принципе не поднимая задницу от шезлонга или лежака вполне можно было за 150 рублей получить бутылку пива. Но стоило пройти метров 50 - 100 от линии пляжа в глубь, практически в любой кафешке можно было покушать на 500 - 600 рублей втроем с двумя литрами пива, шашлыком и еще чем-нибудь.

В горном отеле за два дня пришлось заплатить 5700 за номер, 2000 рублей за два часа бани, поскольку были с друзьями на круг вышло 1000 рублей на семью. Въезд/вход в заповедную зону стоил 100 рублей за человека. Средний обед в отеле (заказной) выходил рублей 450 на троих.

Я не понимаю, чего надо хотеть от отдыха, чтобы потом сказать - оставил не подъемные деньги. Хотя желание масс получить все нахаляву мне понятно.
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34k
Опаньки Час назад
Очень хочу в отпуск, два года уже из дома не вылажу с удаленкой.
Но по нашим родненьким тропинкам не поеду пока или ценники не сделают адекватными, или сервис не приведут ценнику подстать.
Ну народ, коттедж в Карельском лесу, в августе, 10к в сутки. Я понимаю, это родненькие сосенки и грибочки, ягодки и рыбалочка...

Но 10к - это с*ка охрененная вилла в италии на первой линии с бассейном, блекджеком и ...
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29k
Fat Lynx Час назад
Я стотысячный раз повторю: надо быть наглухо отбитым на всю голову, чтобы ехать отдыхать на наши курорты! Только в виду крайней необходимости при полном отсутствии возможности поехать куда-либо еще. Даже в сраной Турции отдых при прочих равных выйдет более дешевым.
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9k
Павел 2 часа назад
Приезжайте на Камчатку, и вам не нужны будут все эти Архызы мархызы.
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12k
Artem 2 часа назад
А потом жабу придушила, заплатила, приехала, а тебе хоба:
Ссылка coub.com
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5k
Димыч 2 часа назад
На всех курортах России я не был, но вот от Геленджика у меня остался очень неприятный осадок. Отстойнейший сервис, грязное море за космические деньги. Такое ощущение, что эти курорты держатся за счёт невыездных.
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598
Алексей 2 часа назад
Это курорты для любителей шпилeй. Что там делать обычным гражданам мне не совсем понятно.
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724
Егор Терентьев 2 часа назад
Да не сколько!!) У нас насыпная гора есть, катайся сколько угодно! И в жоппу все эти буржуйские курорты!
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2k
Диагноз 2 часа назад
В декабре перед НГ ездили семьей в ГЛК "Банное" (это там же где Абзаково, и у них вроде один владелец). Котедж двухэтажный на четырех человек рядом в деревне, 5 минут езды, около 5к в сутки, входит завтрак. Стоянка у ГЛК - 200 р., подъемник на большую гору 800 р/час
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8k
Ден 2 часа назад
Но ты же поехала, и заплатила.
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5k
Денис Колосов 2 часа назад
ну да, сейчас дерут что летом, что зимой наши "бизнесмены".. Аукнется им это, как границы откроют...
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