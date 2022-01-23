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Умер Арнис Лицитис

Умер Арнис Лицитис (1 фото)

Автор:
23 января 2022 21:10
Метки: СССР   актёр   видео   история   настоящий человек   
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звезда фильма «Фаворит» и актер из сериала «Ранетки»
О том, что на 77-м году жизни умер Арнис Лицитис, сообщил его друг

Источник:

Печальная весть пришла из Риги: умер Арнис Лицитис, известный советский и латвийский актер, который знаменит своими ролями в десятках популярных фильмов и сериалов. Совсем недавно, 8 января, ему исполнилось 76 лет. О смерти звезды детектива «Фаворит» сообщил его друг, спортивный фотограф Зигизмундс Залманис.
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«Нас покинул выдающийся актер, милый и приятный человек и, наконец, мой друг Арнис Лицитис. Трудно что-либо говорить. Он сейчас на другой сцене, встретится с другими актерами кино», - написал Залманис на своей странице в Facebook.

Арнис Лицитис родился 8 января 1946 года в Риге в семье актеров Альфреда Видениекса и Хельги Лиците. Несмотря на то, что его мать не хотела, чтобы Арнис пошел по стопам родителей, сразу после окончания школы поступил на театральный факультет Латвийской государственной консерватории и в 1970 году был принят в труппу Рижского академического театра драмы.

За десятилетия работы в театре и кино он сыграл около 130 ролей в различных кинолентах и сериалах, а всесоюзную известность Арнису Лицитису принесла роль жокея Алана Йорка в остросюжетном фильме «Фаворит».

Зрители помнят актера по его работам в таких лентах, как «Мираж», «Долгая дорога в дюнах», «Узник замка Иф», «Мушкетеры 20 лет спустя», «Малиновое вино», «Страшное лето» и многих других. Арнис Лицитис также снимался в сериале «Ранетки», где он сыграл учителя географии, отца одной из главных героинь.

Источник:

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Метки: СССР   актёр   видео   история   настоящий человек   
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11  комментариев
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10k
Олегbl4 Час назад
Уж что-что, а "Ранетки" я бы вспоминал в последнюю очередь в фильмографии этого актера. Неужто нельзя было упомянуть такие фильмы, как "Русь изначальная", "Груз без маркировки", "Мерседес" уходит от погони", "Приказано взять живым", "Одиночное плавание", "Внимание всем постам"?
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50k
smakido Секунду назад
Жаль, что уходят актёры высшей пробы, а кто им приходит на смену?...
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7k
Погулять вышел 5 минут назад
А вот этого искренне жаль, классный дадька был
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22k
ПаганецЪ 13 минут назад
Великолепный был актёр. Добрых ему дорог на той стороне.
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8
Санчес 14 минут назад
Один из любимых актеров нашего детства
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330
Andrey 24 минуты назад
Ранетки , серьезно автор ? Поколение пепси плять !
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12k
кира 42 минуты назад
Замечательный актер, еще один символ ушедшей эпохи. Очень жаль.
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22k
Андрей Иванов Час назад
Жаль, хороший актёр был
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496
阿鋒 Час назад
Плохим героем был,:)!особенно,в “Одиночном плаванье» один хрен - земля пухом
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2k
Sandmännchen (DDR) Час назад
Очень жаль.
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