FISHKINET
Сообщество Сделай сам! 1074 поста • 860 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Сообщество Сделай сам! 
Разрисовал свой компуктер

Разрисовал свой компуктер (2 фото)

Автор:
23 января 2022 15:20
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Ленин   графити   компьютер   
1092
2

Правильное графити думаю должно выглядеть так :)

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Сделай сам!"
Метки: Ленин   графити   компьютер   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
19
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
19  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
27k
СпящийКрасавец 4 часа назад
Пгавильной догогой идете,товарищ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
409
Art Stark 51 минуту назад
развалится же)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
120
Korvin Sedoi Автор поста Art Stark Полчаса назад
:)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
499
Трям 2 часа назад
А вырезать из винила и наклеить не?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
273
Змій Горинич 3 часа назад
Корпус надо в виде мавзолея и живые цветы на него положить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Растрелли В.В. 3 часа назад
Ленин с фингалом, круто.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61k
Опиум для народа 3 часа назад
Комп-то небось не буржуйский с небуржуйским ПО ,господин сраный лицемер?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
3k
RomaXz 4 часа назад
Рисовать автор умеет, но рисует хрень
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
10k
Артем 4 часа назад
А че не Русь или Российская Империя? Чет докуя в последнее время "коммунистов" развелось! А чидару Ленину можно спасибо сказать за создание УССР, Казахстана и пр республик, которые по результату СССР откололись! Аффтар сего, может пояснить свою мотивацию когда все это лепил?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Вынесли ель и слава богу Вынесли ель и слава богу Впечатляющие и огромные: эскизы, по которым могли построить Мавзолей для Владимира Ленина Впечатляющие и огромные: эскизы, по которым могли построить Мавзолей для Владимира Ленина Кто ж его унизит, он же памятник! В украинском Днепре из памятника Ленину сделали писсуар Кто ж его унизит, он же памятник! В украинском Днепре из памятника Ленину сделали писсуар Не больше трех часов в неделю: власти Китая ввели ограничения на видеоигры для несовершеннолетних Не больше трех часов в неделю: власти Китая ввели ограничения на видеоигры для несовершеннолетних Мыльный The Sims от третьего лица: как интернет встретил переиздание GTA Мыльный The Sims от третьего лица: как интернет встретил переиздание GTA Необычная техника прошлого Необычная техника прошлого
Korvin Sedoi

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

120



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
35
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
20 удивительных мест на планете, которые нужно увидеть
5
39
20 удивительных мест на планете, которые нужно увидеть
Набирающие популярность в сообществах
Лампочки ильича
0
14
Лампочки ильича
Рубрика: журналы СССР. Журнал - "Физкультура и спорт". 9 номер 1985 года
1
3
Рубрика: журналы СССР. Журнал - "Физкультура и спорт". 9 номер 1985 года
Вынесли ель и слава богу
Вынесли ель и слава богу
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
История одного убийства
0
0

Лучшие демотиваторы
Сперва увидел бегущего человека а потом как пригляделся!
4
7

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#наука#знаменитости#Приколы#девушки#познавательно#звезды
#Юмор#люди#кино#СССР#Россия#фотографии#истории#прикол#страна
#факты#история#забавно#подборка#картинки#шоу бизнес#нападение#актеры

На что жалуетесь?

Вернуться