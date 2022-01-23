Разрисовал свой компуктер

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Авторский пост
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И в современной России точно такая же проблема. Все эти Татарстаны и Чечни вибрируют на своих местах.