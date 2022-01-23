Разрисовал свой компуктер

Вынесли ель и слава богу

Впечатляющие и огромные: эскизы, по которым могли построить Мавзолей для Владимира Ленина

Кто ж его унизит, он же памятник! В украинском Днепре из памятника Ленину сделали писсуар

Не больше трех часов в неделю: власти Китая ввели ограничения на видеоигры для несовершеннолетних

Мыльный The Sims от третьего лица: как интернет встретил переиздание GTA

Необычная техника прошлого