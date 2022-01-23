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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Тяжелейшая авария американского гонщика Дэнни Онгейса в 1981 году – переломы рук и ног, многочисленные повреждения внутренних органов. Через 2 года, он снова участвовал в гонках
6.
Первый секретарь ЦК Польской объединённой рабочей партии Владислав Гомулка получает спонтанный поцелуй от поклонницы, 1966 год
8.
Разгон мирного митинга против сегрегации в Берменгеме (штат Алабама) с помощью пожарных брандспойтов. 1963 год
9.
В Америке 1913 году появилась возможность отправлять посылки. Некоторым чудакам пришло в голову пересылать почтой своих детей. Разумеется, вскоре это запретили законом
10.
На фото миссис Томпсон, мать двоих маленьких детей, Ребекки и Реймонда. Накануне Томпсоны устроили семейный пикник на берегу. Мама отвлеклась лишь на минуту, а когда начала искать детей – их нигде не было
12.
Японцы во время Второй мировой войны проявляли неслыханную жестокость и убили больше китайцев, чем нацисты евреев.
21.
Японский военный преступник Тоджо Хидеки попытался покончить жизнь самоубийством после того, как попал в плен 8 сентября 1945 года. Его спасли, вылечили, а потом повесили.
25.
Смог над Нью-Йорком. До создания Агентства по охране окружающей среды США (EPA) Нью-Йорк был одним из самых загрязненных городов Америки, США, 1966 год
26.
Викки Дуган — американская модель и звезда Playboy, вдохновила художников на создание персонажа Джессики Рэббит из фильма «Кто подставил кролика Роджера»
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а есть видео, как она держит его жезл?
/злая ирония/
Mia donna = моя женщина. Так что Чиккона, это просто моя баба.