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Ретро фотографии

Ретро фотографии (30 фото)

Автор:
23 января 2022 00:06
Метки: история   ретро   фото   
252
30
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: история   ретро   фото   
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6k
schmubu 2 часа назад

а есть видео, как она держит его жезл?
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9k
Клёст Минуту назад
На этих фото не один и тот же ,,молодчик,,?
/злая ирония/
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2k
Frank Borman Час назад
11. Имя певицы Мадонны происходит от итальянских слов mia donna , означающих «моя госпожа».

Mia donna = моя женщина. Так что Чиккона, это просто моя баба.
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