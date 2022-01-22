Пример настоящей рекламы



С первых дней изобретения голландским «шоколадным магнатом» Конрадом Ван Гуттеном пресса для давки жареных какао – бобов с целью получения из них первого какао – напитка, перед будущим предпринимателем стала сложная задача реализации своего нового продукта среди потребителей. Беда заключалась в том, что в середине 19 века среди европейского населения были очень популярны другие напитки, а именно чай и кофе. А потому, новый продовольственный товар должен был не только доказать свои лучшие качества перед конкурентами, но и сформировать собственную клиентуру.

Как и все рекламные деятели того времени, Ван Гуттен решил проводить со своими будущими клиентами всевозможные лекции и беседы относительно полезности какао. Было выведено много формул, благодаря которым озадаченный клиент узнал, что какао является не только вкусным напитком, но и имеет лечебно – оздоровительные свойства, даже вплоть до того, что улучшает зрение, увеличивает рост волос и укрепляет зубы. Один из рекламных лозунгов того времени: «Какао Ван Гуттена – нервы крепки как канаты». Однако даже возможное успокоение нервов не дало положительного эффекта, и тогда было принято новое решение – рассказывать потребителю о сочетании низкой цены и высокого качества.

Так, экспортируемое в Россию какао Ван Гуттена снабжалось листовками, где пояснялось, что «богатый не может найти более лучшего напитка, а бедный наиболее дешевого». Однако это тоже не сработало, и тогда Ван Гуттен принимает решение позиционировать свое какао как напиток для детей. Но, увы, консервативные родители мальцов, большей частью предпочитали поить своих милых чад соками и чаями.

И возможно, что какао Ван Гуттена так и было бы забыто историей, если бы не один вопиющий случай, который превознес эту торговую марку на вершину рекламного Олимпа.

В 1865 году сотрудники фирмы Ван Гуттена (Ван Хаутена) нашли в столице Голландии человека, которого осудили на смертную казнь. За определенную сумму денег, которая досталась его родственникам, несчастный вытворил «шутку», которая обессмертила этот напиток. Непосредственно перед своей прилюдной казнью, на глазах у многотысячной толпы, осужденный выкрикнул свое последнее слово: «Пейте какао Ван Гуттена!».

Весь Амстердам обсуждал этот вопиющий случай – дамы разговаривали об этом в литературных салонах и на званых вечерах, а местные газеты пестрили новыми заголовками и подсчитывая деньги, которые компания Ван Гуттена заплатила несчастному.

И что самое удивительное – с тех пор концепция эксцентричной рекламы начала развиваться огромными шагами и сегодня, её активно используют во многих рекламных кампаниях.



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