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Пример настоящей рекламы

Пример настоящей рекламы (1 фото)

Автор:
22 января 2022 09:35
Сообщество : Факты
Метки: истории   перед казнью   реклама   
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Преступник, приговоренный в 1865 году к смертной казни, выкрикнул, стоя на эшафоте, в толпу: «Покупайте какао Ван Гуттена! (Ван Хаутена)» Сделал он это в обмен на солидную сумму от производителя какао для своих наследников. Буквально на следующий день Ван Гуттен (Ван Хаутен), стал одним из самых известных людей, его имя печаталось во всех газетах, а какао моментально раскупалось с прилавков.


С первых дней изобретения голландским «шоколадным магнатом» Конрадом Ван Гуттеном пресса для давки жареных какао – бобов с целью получения из них первого какао – напитка, перед будущим предпринимателем стала сложная задача реализации своего нового продукта среди потребителей. Беда заключалась в том, что в середине 19 века среди европейского населения были очень популярны другие напитки, а именно чай и кофе. А потому, новый продовольственный товар должен был не только доказать свои лучшие качества перед конкурентами, но и сформировать собственную клиентуру.
Как и все рекламные деятели того времени, Ван Гуттен решил проводить со своими будущими клиентами всевозможные лекции и беседы относительно полезности какао. Было выведено много формул, благодаря которым озадаченный клиент узнал, что какао является не только вкусным напитком, но и имеет лечебно – оздоровительные свойства, даже вплоть до того, что улучшает зрение, увеличивает рост волос и укрепляет зубы. Один из рекламных лозунгов того времени: «Какао Ван Гуттена – нервы крепки как канаты». Однако даже возможное успокоение нервов не дало положительного эффекта, и тогда было принято новое решение – рассказывать потребителю о сочетании низкой цены и высокого качества.
Так, экспортируемое в Россию какао Ван Гуттена снабжалось листовками, где пояснялось, что «богатый не может найти более лучшего напитка, а бедный наиболее дешевого». Однако это тоже не сработало, и тогда Ван Гуттен принимает решение позиционировать свое какао как напиток для детей. Но, увы, консервативные родители мальцов, большей частью предпочитали поить своих милых чад соками и чаями.
И возможно, что какао Ван Гуттена так и было бы забыто историей, если бы не один вопиющий случай, который превознес эту торговую марку на вершину рекламного Олимпа.
В 1865 году сотрудники фирмы Ван Гуттена (Ван Хаутена) нашли в столице Голландии человека, которого осудили на смертную казнь. За определенную сумму денег, которая досталась его родственникам, несчастный вытворил «шутку», которая обессмертила этот напиток. Непосредственно перед своей прилюдной казнью, на глазах у многотысячной толпы, осужденный выкрикнул свое последнее слово: «Пейте какао Ван Гуттена!».
Весь Амстердам обсуждал этот вопиющий случай – дамы разговаривали об этом в литературных салонах и на званых вечерах, а местные газеты пестрили новыми заголовками и подсчитывая деньги, которые компания Ван Гуттена заплатила несчастному.
И что самое удивительное – с тех пор концепция эксцентричной рекламы начала развиваться огромными шагами и сегодня, её активно используют во многих рекламных кампаниях.

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Метки: истории   перед казнью   реклама   
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52k
doker 5 часов назад
Какой прекрасный ход!

Нельзя ли сейчас практиковать подобное?

Одна голова - один рекламный ролик. И к конкурентам не уйдёт.

А то надоели одни и те же лица.
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180
Marius Час назад
херасе продакт плейсмент.
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20k
kamanch 3 часа назад
Всегда так делаю.
Уже на два айфона и квартиру заработал.
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3k
CHYCMYMPUK 5 часов назад
Креативненько...
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