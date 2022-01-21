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Пост несёт развлекательный характер и ни в коем случае не призывает к чрезмерному употреблению алкоголя.
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Авторский пост
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гарантий - никаких .. ни кто не давал ... умереть от удовольствия .. лучче .. чем от страха ....... старость/немощь/болезни/ненависть родни ... это приятные ощущения .. ?????
1. Застольная - в знак уважения к остающимся;
2. Подъемная - при покидании стола;
3. На ход ноги - движение от стола;
4. Запорожская - при преодолении порога помещения, в котором происходит застолье;
5. Придворная - при выходе во двор;
6. На посошок - гостю вручали посох и ставили на него рюмку. Если гость проливал вино, ронял стопку, не доносил до рта, то его полагалось оставить ночевать в гостях;
7. Стременная - прежде чем поставил ногу в стремя;
8. Седельная - за то, что поднялся в седло;
9. Приворотная - перед выездом за ворота;
10. Заворотная - за то, что все-таки сумел выехать.