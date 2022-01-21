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Алкопост на вечер этой пятницы

Алкопост на вечер этой пятницы (30 фото)

Автор:
21 января 2022 23:01
Метки: Юмор   прикол   пятница   
1192
30
Пост несёт развлекательный характер и ни в коем случае не призывает к чрезмерному употреблению алкоголя.
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7k
Regerald 4 часа назад
Медовая настойка, долька лимона к текилле... Но вот что с цветной капустой делать - не знаю.
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65k
Варакин Алексей 53 минуты назад
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547
Graboid 3 часа назад
жизнь - коротка .. не выпил - лишил себя удовольствия .. а завтра -- смерть .. ЖИВИТЕ СЕЙЧАС ..
гарантий - никаких .. ни кто не давал ... умереть от удовольствия .. лучче .. чем от страха ....... старость/немощь/болезни/ненависть родни ... это приятные ощущения .. ?????
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3k
sedoisever 4 часа назад
"ПосАшок"...
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