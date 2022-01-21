Вынесли ель и слава богу

На дворе уже 2022 год, а фанатов HoMM 3 становится лишь больше. Да что не так с этой игрой?

Пост, который может вызвать приступ ярости у настоящих поваров

Слабоумие и отвага, или типичные трудовые будни сисадминов

Комиксы от мамы троих детей, которая точно знает всю боль и веселье родительства

Весьма необычные соискатели, которых почему-то не берут на работу