Как вернуть деньги за билет на самолет из-за коронавируса или если просто передумали лететь (с образцами претензий)

Для начала, сразу укажу список нормативно-правовых актов, которыми регулируется возврат, чтобы вы сами могли при желании все посмотреть и проверить.

Оказание услуг воздушной перевозки регулируется положениями:

Гражданского кодекса РФ

Воздушного кодекса РФ

Закона РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей»

Приказа Министерства транспорта РФ от 28.06.2007 г. №82 «Об утверждении Федеральных Авиационных Правил «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей»

Приказа Министерства транспорта России от 25.09.2008 N 155 "Об утверждении Правил формирования и применения тарифов на регулярные воздушные перевозки пассажиров и багажа, взимания сборов в области гражданской авиации пассажиру возвращается вся сумма, уплаченная за перевозку, если перевозка ни на одном участке не была выполнена»

Рассмотрим две ситуации, когда вы просто добровольно отказываетесь от полета, потому что передумали, или когда отказываетесь вынужденно, из-за коронавируса или по другой уважительной причине.

Ситуация первая - вы передумали лететь добровольно

Пункт 226 Правил воздушных перевозок предоставляет пассажиру право отказаться от перевозки (расторгнуть договор), в соответствии с условиями договора. При этом в договоре могут содержаться условия о возврате провозной платы (невозвратной) авиабилетов.

До приобретения авиабилета перевозчик (уполномоченный агент) также дополнительно обязан информировать пассажира об условиях возврата уплаченной за авиабилет суммы так как бывают два вида авиабилетов указанных в п.1.1 статьи 103 Воздушного кодекса РФ:

Возвратные билеты

Невозвратные билеты

Согласно ч.4 ст. 108 ВК РФ, если пассажиром заключен договор воздушной перевозки, предусматривающий условие о невозврате стоимости авиабилетов при добровольном отказе от договора воздушной перевозки пассажира, уплаченная за авиабилет сумма не возвращается.

В свою очередь статья 108 ВК РФ содержит положение о том, что в случае добровольного отказа пассажира от договора перевозки (предусматривающего условие о возврате стоимости авиабилетов при расторжении договора) с уведомлением об этом перевозчика не позднее, чем за 24 часа до окончания времени регистрации пассажиров на рейс, пассажиру возвращается сумма, уплаченная за авиабилеты за исключением фактических расходов перевозчика, связанных с исполнение договора перевозки. Фактические расходы должны быть подтверждены документарно.

То есть при добровольном отказе главное убедиться что билет возвратный и успеть вовремя обратиться к перевозчику.

Если вы не можете улететь по уважительной причине, например болезнь и так далее, то это будет считать вынужденным отказом от перевозки, и об этом читайте ниже.

Ситуация вторая - вы вынужденно отказались от полета или он был отменен из-за коронавируса

В случае вынужденного отказа пассажира от авиабилета, которым признаются:

отмена или задержка рейса, указанного в билете

изменение перевозчиком маршрута перевозки

выполнение рейса не по расписанию

несостоявшаяся отправка пассажира из-за невозможности предоставить ему место на рейс и дату, указанные в билете

несостоявшаяся перевозка пассажира на воздушном судне, вызванная задержкой пассажира в аэропорту из-за продолжительности проведения его досмотра, если при досмотре багажа или личном досмотре пассажира не было обнаружено запрещенных к перевозке веществ и предметов

необеспечение перевозчиком стыковки рейсов в случае выполнения единой перевозки

внезапная болезнь пассажира либо болезнь или смерть члена его семьи, совместно следующего с ним на воздушном судне, что подтверждено медицинскими документами

непредоставление пассажиру обслуживания по классу, указанному в билете

неправильное оформление билета перевозчиком или уполномоченным агентом, а также иные случаи, признанные таковыми перевозчиком



Пассажиру возвращается вся сумма, уплаченная за перевозку, если перевозка ни на одном участке не была выполнена.

В случае вынужденного отказа пассажира от перевозки перевозчик делает отметку в перевозочном документе либо выдает пассажиру документ, подтверждающий обстоятельства, послужившие причиной вынужденного отказа.

Горячий вопрос - можно ли вернуть невозвратный билет в связи с коронавирусом?

Тут можно только порассуждать логически.

В соответствии со ст. 451 Гражданского кодекса Российской Федерации существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора, является основанием для его изменения или расторжения, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа.

Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.

Если стороны не достигли соглашения о приведении договора в соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторжении, договор может быть расторгнут, а по основаниям, предусмотренным пунктом 4 ст. 451 ГК РФ, изменен судом по требованию заинтересованной стороны при наличии одновременно следующих условий:

1) в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого изменения обстоятельств не произойдет;

2) изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям оборота;

3) исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора;

4) из обычаев или существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона.

Применительно к п. 4 стоит отметить, что возможность сторон договором изменять положения норм закона в договорных отношениях с участием потребителя ограничена пунктом 1 статьи 16 Закона о защите прав потребителей, запрещающим ухудшение положения потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации.

Как разъяснено в п. 76 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", ничтожными являются условия сделки, заключенной с потребителем, не соответствующие актам, содержащим нормы гражданского права, обязательные для сторон при заключении и исполнении публичных договоров (ст. 3, пп. 4 и 5 ст. 426 ГК РФ), а также условия сделки, при совершении которой был нарушен явно выраженный законодательный запрет ограничения прав потребителей.

Таким образом, в связи с объявлением ВОЗ пандемии, ограничением авиасообщения с отдельными государствами, изменением визовых режимов, отменой массовых мероприятий в отдельных городах, я считаю возможным обращение граждан в авиакомпании с предложением об изменении или о расторжении договора в соответствии со ст. 451 ГК РФ.

При отказе авиаперевозчика от изменения (расторжения) договора гражданин вправе обратиться в суд, который будет оценивать обоснованность соответствующего требования.

При расторжении договора вследствие существенно изменившихся обстоятельств суд по требованию любой из сторон определяет последствия расторжения договора, исходя из необходимости справедливого распределения между сторонами расходов, понесенных ими в связи с исполнением этого договора.

Также не забывайте и о житейских методах возврата, таких как например оспаривание операции по банковской карте, если вы покупали билеты по карте.

Так как доказать что услуга оказана перевозчик не сможет, деньги вам вернут, хоть и не очень быстро.

Образец претензии возврат из-за коронавируса