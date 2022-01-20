Уникальный черный бриллиант "Энигма" впервые выставили на всеобщее обозрение

Более 20 лет бриллиант хранился в частной коллекции. Он ни разу не поступал в открытую продажу и никогда нигде не выставлялся. Благодаря готовящейся продаже на аукционе появилась возможность рассказать об этой редкой драгоценности и показать ее публике.



Владелец "Энигмы" приобрел камень в необработанном виде в 1990-х годах, и тогда вес камня составлял 800 карат. В результате обработки вес снизился до 555,55, и у бриллианта появилось 55 граней. Форма огранки берет свое начало от Хамсы - ближневосточного символа силы и защиты в форме ладони. Это самый большой ограненный алмаз в мире, о чем есть запись в Книге рекордов Гиннесса.