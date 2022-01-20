Уникальный черный бриллиант "Энигма" впервые выставили на всеобщее обозрение

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Аукционный дом Sotheby's собирается продать на торгах 3-9 феврале в Дубае редчайший черный бриллиант "Энигма" весом 555,55 карата. Это самый крупный ограненный алмаз в истории аукционов. Перед торгами камень впервые выставили на всеобщее обозрение - сначала его покажут в Дубае, затем в Лос-Анджелесе и Лондоне.
Считается, что этому камню минимум миллиард лет и он имеет метеоритное или астероидное происхождение. По мнению специалистов, он образовался, когда метеорит или астероид упал на Землю 2,6 — 3,8 млрд лет назад. Камень содержит следы азота и водорода, которых много в космосе, а также осборнит – минерал, который находят в метеорах.
Более 20 лет бриллиант хранился в частной коллекции. Он ни разу не поступал в открытую продажу и никогда нигде не выставлялся. Благодаря готовящейся продаже на аукционе появилась возможность рассказать об этой редкой драгоценности и показать ее публике.
Владелец "Энигмы" приобрел камень в необработанном виде в 1990-х годах, и тогда вес камня составлял 800 карат. В результате обработки вес снизился до 555,55, и у бриллианта появилось 55 граней. Форма огранки берет свое начало от Хамсы - ближневосточного символа силы и защиты в форме ладони. Это самый большой ограненный алмаз в мире, о чем есть запись в Книге рекордов Гиннесса.
Владелец "Энигмы" приобрел камень в необработанном виде в 1990-х годах, и тогда вес камня составлял 800 карат. В результате обработки вес снизился до 555,55, и у бриллианта появилось 55 граней. Форма огранки берет свое начало от Хамсы - ближневосточного символа силы и защиты в форме ладони. Это самый большой ограненный алмаз в мире, о чем есть запись в Книге рекордов Гиннесса.
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На аукционе он достанется тому, кто предложит самую высокую цену, независимо от рыночной стоимости камня. При этом допускается и оплата криптовалютой. По предварительной оценке, за "Энигму" удастся получить не менее 5 миллионов долларов.
После показа в Дубае "Энигма" отправится в Лос-Анджелес и Лондон. А 3 февраля начнется семидневный онлайн-аукцион.
После показа в Дубае "Энигма" отправится в Лос-Анджелес и Лондон. А 3 февраля начнется семидневный онлайн-аукцион.
"Тот факт, что Дубай был выбран в качестве первой остановки для этой исключительной редкости, - большая честь для нас. И мы очень рады сыграть роль в его путешествии, которое началось так много миллионов лет назад", - сказала Катя Нуну Буэиз, глава аукционного дома Sotheby's в ОАЭ.
Черные алмазы, или карбонадо, состоят из микрокристаллических алмазов со случайной кристаллографической ориентацией. Эти камни кажутся темными, непрозрачными, пористыми и часто имеют тонкий блеск. Впервые они были признаны типом алмаза в 1841 году португальскими старателями в Бразилии, которые назвали их «карбонадо», потому что они выглядят как крошечные кусочки древесного угля.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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