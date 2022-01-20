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Уникальный черный бриллиант "Энигма" впервые выставили на всеобщее обозрение

Уникальный черный бриллиант "Энигма" впервые выставили на всеобщее обозрение (5 фото)

Автор:
20 января 2022 15:49
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   алмаз   бриллиант   редкость   рекорды гиннесса   уникальность   черный бриллиант   энигма   
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Аукционный дом Sotheby's собирается продать на торгах 3-9 феврале в Дубае редчайший черный бриллиант "Энигма" весом 555,55 карата. Это самый крупный ограненный алмаз в истории аукционов. Перед торгами камень впервые выставили на всеобщее обозрение - сначала его покажут в Дубае, затем в Лос-Анджелесе и Лондоне.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   алмаз   бриллиант   редкость   рекорды гиннесса   уникальность   черный бриллиант   энигма   
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51k
SAndre 40 минут назад
столько денег за кусок кирпича ....
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Serg2001 Полминуты назад
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345
Arti 39 минут назад
Так даю первую ставку, у меня есть 0.0001 биткойна
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11k
GMN 40 минут назад
Очень на уголь похож....
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