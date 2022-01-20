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Мигрант в Москве обокрал уснувшего мужчину в метро

Мигрант в Москве обокрал уснувшего мужчину в метро (1 фото + 2 видео)

Автор:
20 января 2022 14:58
Сообщество : Криминал
Метки: Метро   Москва   вагон   кража   мигрант   мужик   полиция   приезжый   
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Он решил «подрубить» легких денег, но далеко не ушел.

Дело было на Калужско-Рижской линии метро. Мужчина ехал с работы, сел и задремал. За ним пристально наблюдал приезжий бородач и когда понял, что человек крепко уснул и не даст ему отпор - подошел, схватил рюкзак и выбежал из вагона.

Посмотрев видео, многие подумали, что мужик напился. Как выяснилось, он работает суточными сменами и просто устал, как собака, вот и уснул. А «гость» этим воспользовался.

А даже если бы и напился - какая разница? Это его дело. И конечно же не повод красть у него вещи.

Из рюкзака бородатый вытащил деньги и выкинул его, чтобы не палиться. Вот только не учел, что и в вагоне, и на станции, и на улице, ведется съемка. А буквально через 5 минут мужчина проснулся и сразу обратился в полицию.

Сотрудники с интересом проследили путь ворюги вплоть до дома (а он снимал комнату недалеко от станции, на которой выбежал из вагона) и пришли к нему в гости. Его уже приняли и будут судить.

«За что задержаны? За кражюююю….».

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Метки: Метро   Москва   вагон   кража   мигрант   мужик   полиция   приезжый   
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97
сульфазин 2 часа назад
чурка е.баная!
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6k
ДеониS 24 минуты назад
Мы так долго будем по одному их на родину отсылать?! Может все же вагонами
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814
SHAGREEN 43 минуты назад
Мля. Прочитал "обосрал уснувшего мужчину".
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30k
Растрелли В.В. 44 минуты назад
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994
Вадим Курбатов 46 минут назад
Нормальное поведение для подобного примата. У них это в крови, обмануть, обворовать, на большее они не способны. Живут инстинктами, увидел халяву, схватил. Помню фильм был, в котором люди научились видеть преступления заранее и, соответственно, наказывать, преступника пока он ещё не совершил преступление. Так вот этих заросших животных можно сразу всех изолировать, пока бед не натворили, так как тягу к лёгкой и незаконной наживе они с молоком матери впитывают)
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1k
Павел Астахов 47 минут назад
К нам едут неграмотные, необразованные, желающие срубить легкие деньги. Такие у себя на Родине никому не нужны, и они ничем не обогащают нашу страну.
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4k
Владимир 59 минут назад
кто то же ему комнату сдал,возможно этот кто то сейчас сидит на сайтах,и так же пишет,чурка долбанная.
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24
F0rVVartZ Час назад
Да! Да! Да! Да!
Это Кавказ!
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24
F0rVVartZ Жырный мажор 53 минуты назад
Я про "героя" этого поста, если действительно не понял.
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19k
Serg2001 Час назад
У меня так в метро 5-литровку классного вина попятили. Брат с Молдавии отправил 10 литров (две канистры) с проводником в поезде. С друзьями встретили, тут же продегустировали... В итоге все в метро уснули и одну канистру про... проворонили... )) До сих пор больно вспоминать. Винцо элитное, недешевое, сам на винзаводе выбирал... Эх, ничего святого у людей нет!...
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424
Дмитрий Заяц Час назад
В Россию едет одно отребье и сброд. Нормальный человек с головой и руками и на родине сгодится.
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1k
Anton Chigurh Час назад
снова лицо нетрадиционной национальности
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30k
Растрелли В.В. Час назад
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963
User1982 Час назад
и где рассказы о горцах уважающих стариков и вообще живущих честно? оцееб
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24
F0rVVartZ User1982 49 минут назад
На Первом канале) и на втором, тоже. В общем, включай ТВ и услышишь про Кавказ:
"...А ещё говорят, что народ этот прост,
Он не любит хвалебных речей и пустых громких слов.
А ещё говорят, что любовь к старикам..."
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2k
azuver 2 часа назад
И снова в студии чуркабысы. Стрелять и калечить их давно пора.
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−5
Жид 2 часа назад
Да ну. Что бы мигрант что то украл. Да быть такого не может. Это вы все специально дабы очернявить представителя самой мирной религии мира.
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3k
DyadyaSasha 2 часа назад
Ждём очередных "извинений" ?
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31k
Седой 2 часа назад
Безнациональный "герой" теперь будет извиняться и прощения просить? Всех нахрен назад в аул отправлять!
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