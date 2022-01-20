Мигрант в Москве обокрал уснувшего мужчину в метро

Посмотрев видео, многие подумали, что мужик напился. Как выяснилось, он работает суточными сменами и просто устал, как собака, вот и уснул. А «гость» этим воспользовался.

А даже если бы и напился - какая разница? Это его дело. И конечно же не повод красть у него вещи.

Из рюкзака бородатый вытащил деньги и выкинул его, чтобы не палиться. Вот только не учел, что и в вагоне, и на станции, и на улице, ведется съемка. А буквально через 5 минут мужчина проснулся и сразу обратился в полицию.

Сотрудники с интересом проследили путь ворюги вплоть до дома (а он снимал комнату недалеко от станции, на которой выбежал из вагона) и пришли к нему в гости. Его уже приняли и будут судить.

«За что задержаны? За кражюююю….».