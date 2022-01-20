Мигрант в Москве обокрал уснувшего мужчину в метро

Он решил «подрубить» легких денег, но далеко не ушел.
Дело было на Калужско-Рижской линии метро. Мужчина ехал с работы, сел и задремал. За ним пристально наблюдал приезжий бородач и когда понял, что человек крепко уснул и не даст ему отпор - подошел, схватил рюкзак и выбежал из вагона.
Посмотрев видео, многие подумали, что мужик напился. Как выяснилось, он работает суточными сменами и просто устал, как собака, вот и уснул. А «гость» этим воспользовался.
А даже если бы и напился - какая разница? Это его дело. И конечно же не повод красть у него вещи.
Из рюкзака бородатый вытащил деньги и выкинул его, чтобы не палиться. Вот только не учел, что и в вагоне, и на станции, и на улице, ведется съемка. А буквально через 5 минут мужчина проснулся и сразу обратился в полицию.
Сотрудники с интересом проследили путь ворюги вплоть до дома (а он снимал комнату недалеко от станции, на которой выбежал из вагона) и пришли к нему в гости. Его уже приняли и будут судить.
«За что задержаны? За кражюююю….».
Источник:
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Это Кавказ!
"...А ещё говорят, что народ этот прост,
Он не любит хвалебных речей и пустых громких слов.
А ещё говорят, что любовь к старикам..."