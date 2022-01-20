"Мы против коляски": в подмосковном посёлке председатель домкома закатила скандал из-за коляски

Во многих многоквартирных домах прихожие настолько малы, что туда не помешаются санки/коляски/велосипеды. Многие родители ставят детский транспорт в подъезде, но это не всем нравится.
Пенсионерка-председатель дома в подмосковном поселке Свердловский под Щелково категорически против того, чтобы кто-то оставлял коляски в подъезде. Женщина криками объясняет это отцу, при этом толкая коляску. По словам женщины, "все жильцы против этой коляски". Но кроме коляски в подъезде так же стоит какая-то тумбочка, цветок и другие вещи. Но возмутила именно коляска.
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Возможно, тут дело в личной неприязни. А как вы относитесь к хранению вещей в общем подъезде?
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За подобные незаконные действия предусмотрена административная ответственность. Так, нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 тыс. до 3 тыс. рублей; на должностных лиц - от 6 тыс. до 15 тыс. рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 20 тыс. до 30 тыс. рублей; на юридических лиц - от 150 тыс. до 200 тыс. рублей. (ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ).
Забавно выйдет, когда коляску кто-то [мат] или повредит. Эти же олени ломанутся к председателю с воплями "ой лышенька! нашу цацочку паламылы! ты не уследила!"
Всяким вещам захламляющим общее пространство не место.
Одна поставила коляску,другой велосипед,третий шкаф....
И во что подъезд превратился? В чулан?
Поговори с соседом,управдомом и получи согласие.
Иначе, однажды ты и под своей дверью что-то такое обнаружишь чего тебе не в масть.
Или вот у нас,узкая парадная,дом 70х годов постройки и умники приковывают велосипеды к перилам. Им по х. что они мешают.
Однако, не по х. когда их воруют.
Сразу начинают бегать,смотреть записи с камер,в ментовку ходить.
Дети это единственное, что может спасти наш мир, т.к. взрослых уже не перевоспитать, не выправить их косяки.
То, что последние годы СПЕЦИАЛЬНО делается в интернете по очернению материнства, идеи продолжения рода, очевидно, делается не просто так. Кому-то ой как не нужна Россия заселенная славянами.
Я не против людей, которые выбрали чайлд-фри позицию, абсолютно уважаю их право и выбор. Но при этом, я считаю что приоритет в обществе должен быть именно на детей, весь фокус внимания и расходы бюджета.
Хотя конечно да, соглашусь, что в контексте ролика получилось эпично слегка :)