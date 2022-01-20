"Мы против коляски": в подмосковном посёлке председатель домкома закатила скандал из-за коляски

Пенсионерка-председатель дома в подмосковном поселке Свердловский под Щелково категорически против того, чтобы кто-то оставлял коляски в подъезде. Женщина криками объясняет это отцу, при этом толкая коляску. По словам женщины, "все жильцы против этой коляски". Но кроме коляски в подъезде так же стоит какая-то тумбочка, цветок и другие вещи. Но возмутила именно коляска.