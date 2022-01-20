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"Мы против коляски": в подмосковном посёлке председатель домкома закатила скандал из-за коляски

"Мы против коляски": в подмосковном посёлке председатель домкома закатила скандал из-за коляски (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 января 2022 11:05
Сообщество : Жить в России
Метки: Подмосковье   Свердловский   домком   интересное   коляска   соседи   соседский войны   фото   
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Во многих многоквартирных домах прихожие настолько малы, что туда не помешаются санки/коляски/велосипеды. Многие родители ставят детский транспорт в подъезде, но это не всем нравится.

Пенсионерка-председатель дома в подмосковном поселке Свердловский под Щелково категорически против того, чтобы кто-то оставлял коляски в подъезде. Женщина криками объясняет это отцу, при этом толкая коляску. По словам женщины, "все жильцы против этой коляски". Но кроме коляски в подъезде так же стоит какая-то тумбочка, цветок и другие вещи. Но возмутила именно коляска.

Возможно, тут дело в личной неприязни. А как вы относитесь к хранению вещей в общем подъезде?

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Метки: Подмосковье   Свердловский   домком   интересное   коляска   соседи   соседский войны   фото   
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18  комментариев
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2k
Буратино 43 минуты назад
свое барахло храните дома или на своем балконе.
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22k
Inter 10 минут назад
я считаю, что должно быть какое то благоразумие у всех!! главное, чтобы никому не мешало. У самого 3 детей!! Признаюсь, у нас коляска стояла в подъезде, так как мы жили в хрущевке и нет ни коридора-метр на метр, ни балкона!! жили на пятом,вы представляете муку супруги по выгулу ребенка раза 2 в день?? Оставляли под лестницей ,там такой закуток классный, как карман!! Оч часто вижу коляски в холлах стоят ,вдоль стен, никому они никак не мешают,с ейчас в новостройках такие лестничные клетки-там танк можно оставить. из видео вообще не понятно откуда и куда она ее тащит. я прекрасно понимаю,что это никак не должно мешать свободному передвижению соседей. Мне кажется нужно уважать и понимать,как окружающих в доме, так и сами окружающие дома должны понимать и уважать такие случаи! ИМХО.
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5k
Наталья 19 минут назад
А почему, собственно, коляска должна быть в коридоре? идиотизм какой-то. Никогда не оставляла ничего в подъезде. У мамы в тамбуре соседи сначала поставили одну коляску, потом санки, потом велосипед, добавилась еще одна коляска, потом снегокат. Не пройти, не проехать. А сами даже не здороваются. Недавно чуть не упала из-за этого барахла, выкинула все в подъезд на хрен
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4k
Outcast 19 минут назад
В соответствии с пп. к п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, запрещается устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.

За подобные незаконные действия предусмотрена административная ответственность. Так, нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 тыс. до 3 тыс. рублей; на должностных лиц - от 6 тыс. до 15 тыс. рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 20 тыс. до 30 тыс. рублей; на юридических лиц - от 150 тыс. до 200 тыс. рублей. (ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ).
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784
Сергей Викторович 20 минут назад
Купили квартиру - там и храните сове барахло.
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4k
Taf Taffus 24 минуты назад
Председатель права. То, что чья-то собственность мешается в жилище собственника не повод создавать этой собственностью неудобство для других. Храните свое барахло у себя.

Забавно выйдет, когда коляску кто-то [мат] или повредит. Эти же олени ломанутся к председателю с воплями "ой лышенька! нашу цацочку паламылы! ты не уследила!"
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1k
poбт Полчаса назад
эта коляска полностью складывается
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2k
Sergius SPb Полчаса назад
Обо всем надо договариваться.
Всяким вещам захламляющим общее пространство не место.
Одна поставила коляску,другой велосипед,третий шкаф....
И во что подъезд превратился? В чулан?
Поговори с соседом,управдомом и получи согласие.
Иначе, однажды ты и под своей дверью что-то такое обнаружишь чего тебе не в масть.
Или вот у нас,узкая парадная,дом 70х годов постройки и умники приковывают велосипеды к перилам. Им по х. что они мешают.
Однако, не по х. когда их воруют.
Сразу начинают бегать,смотреть записи с камер,в ментовку ходить.
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3k
sedoisever 40 минут назад
Подъезд, это путь эвакуации при пожаре. Захлямлять его запрещено. Вообще ничем.
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18k
nobody® 41 минуту назад
«Такую личную неприязнь я испитываю к потерпевшему, что кушать не могу»
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13k
Евгений 42 минуты назад
Если коляска не мешает ничьему проходу - то никого не должно е*ать, почему она там стоит.
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838
Mazter 46 минут назад
Я лично всегда с пониманием отношусь ко всему, что связано с детьми. Коляска в подъезде, помочь что-нить, придержать.
Дети это единственное, что может спасти наш мир, т.к. взрослых уже не перевоспитать, не выправить их косяки.
То, что последние годы СПЕЦИАЛЬНО делается в интернете по очернению материнства, идеи продолжения рода, очевидно, делается не просто так. Кому-то ой как не нужна Россия заселенная славянами.
Я не против людей, которые выбрали чайлд-фри позицию, абсолютно уважаю их право и выбор. Но при этом, я считаю что приоритет в обществе должен быть именно на детей, весь фокус внимания и расходы бюджета.
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−60
The Sinner 52 минуты назад
Мне не хотелось бы соседствовать с такой Фрёкен Бок.
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15k
Booka1a 55 минут назад
ибо нехер. очередной хач привык на свалке жить.
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