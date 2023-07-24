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В Кисловодске рухнувшая стена смяла в лепёшки несколько автомобилей

В Кисловодске рухнувшая стена смяла в лепёшки несколько автомобилей

Автор:
24 июля 2023 15:41
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Кисловодстк   автомобили   грунт   обрушение   подпорная стена   
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В машинах, к счастью, людей не было.

В Кисловодске удерживающая грунт четырёхметровая подпорная стена обвалилась на припаркованные автомобили. По данным мэра города Евгения Моисеева, уничтожено четыре машины, а также крепившаяся к стене газовая труба.

Произошел обвал стены и порыв газовой трубы в Кисловодске на Промышленной, 4Е. Спасатели и пожарные работают на месте ЧП… Главное, что жертв и пострадавших нет

Инцидент произошёл сегодня днём на улице Промышленной возле дома № 4Е, расположенного по соседству с автовокзалом. По данным местных жителей, стена недавно обновили.

В местном главке МЧС сообщили, что обрушилось 25 метров опорной стены и есть угроза её дальнейшего разрушения, что угрожает находящемуся рядом ангару одного из предприятий. Сообщается, что из-за повреждения газопровода, без газоснабжения остались четыре небольших частных предприятия. Газовики пообещали восстановить его подачу завтра.

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Метки: Видео   Кисловодстк   автомобили   грунт   обрушение   подпорная стена   
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1  комментарий
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Kostick 46 минут назад
т.е. они просто уложили блоки, и думали они будут работать? это не подпорная стена, от слова вообще.

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