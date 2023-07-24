В Кисловодске рухнувшая стена смяла в лепёшки несколько автомобилей

В машинах, к счастью, людей не было.
В Кисловодске удерживающая грунт четырёхметровая подпорная стена обвалилась на припаркованные автомобили. По данным мэра города Евгения Моисеева, уничтожено четыре машины, а также крепившаяся к стене газовая труба.
Произошел обвал стены и порыв газовой трубы в Кисловодске на Промышленной, 4Е. Спасатели и пожарные работают на месте ЧП… Главное, что жертв и пострадавших нет
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Инцидент произошёл сегодня днём на улице Промышленной возле дома № 4Е, расположенного по соседству с автовокзалом. По данным местных жителей, стена недавно обновили.
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В местном главке МЧС сообщили, что обрушилось 25 метров опорной стены и есть угроза её дальнейшего разрушения, что угрожает находящемуся рядом ангару одного из предприятий. Сообщается, что из-за повреждения газопровода, без газоснабжения остались четыре небольших частных предприятия. Газовики пообещали восстановить его подачу завтра.
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