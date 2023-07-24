В Кисловодске рухнувшая стена смяла в лепёшки несколько автомобилей

В местном главке МЧС сообщили, что обрушилось 25 метров опорной стены и есть угроза её дальнейшего разрушения, что угрожает находящемуся рядом ангару одного из предприятий. Сообщается, что из-за повреждения газопровода, без газоснабжения остались четыре небольших частных предприятия. Газовики пообещали восстановить его подачу завтра.