Бодибилдер из Казахстана отказался от вегетарианства и смог заниматься сексом по пять раз в день

Юрий Толочко личность неординарная. Бодибилдер пару лет назад женился на секс-кукле, а также участвовал в маршах трансгендеров.
Еще Толочко до недавнего времени был ярым фанатом вегетарианства. Свой выбор казахстанец описывал улучшением пластичности его тела.
«Также я почувствовал легкость и энергию, — утверждает бодибилдер. — Надо понимать, организм тратит массу энергии на переваривание мяса», — писал Толочко.
Но спустя пять лет отказа от пищи животного происхождения мужчина все-таки вернул в рацион мясные блюда. Сейчас он отмечает, что мясо придает ему "звериную страсть".
Всю свою любовь он дарит своей жене кукле по имени Марго, а также двум куклам любовницам Луне и Лоле. А в те дни, когда его неживые спутницы не в духе, он занимается онанизмом несколько раз в день.
К слову о том, как он стал жить с вещами из магазина интим-товаров.
В 2020 году спустя пару лет отношений с "Марго" он все-таки решил узаконить свои отношения и планировал провести свадьбу в Таиланде.
Но коронавирус испортил ему планы, поэтому церемонию пришлось отложить.
В том же году он поучаствовал в марше за права трансгендеров, который проходил в Алматы.
Качка в платье и парике избили местные трансфобы.
Восстановившись от побоев, Толочко все же сыграл свадьбу с Марго, но уже на родине. По крайней мере, об этом свидетельствуют фотографии из его инстаграма.
Он даже посвятил стихотворение своей возлюбленной.
Не изменит мне жена. И не забалуется.
Для меня же главное — внутренний покой.
Если грустно станет мне, если затоскуется.
Я тогда усыновлю шарик надувной.
Спустя некоторое время Марго сломалась, и он изменил ей с Луной и Лолой. И теперь у казахстанца собственный гарем из кукол.
Ранее Толочко рассказывал в Instagram, что в детстве страдал из-за недоедания. «Мне известно, что такое голод, — писал он. — У меня было голодное детство. Иногда я падал в обморок, потому что мне было нечего есть». Правда, до конца не ясно, как голод повлиял на его любовь к онанизму и пластиковым куклам.
Источник:
- Как не стать жертвой на сайтах объявлений при покупке б/у техники и товаров
- Виртуальная прислуга или угроза для жизни: голосовые помощники захватили мир
- Впервые за 61 год преподавания получил выговор. Украинский профессор о наказании за использование литературы на русском
- Терминал по-казахски: сотни граждан РФ застряли в Алма-Ате
- Босса мафии случайно поймали благодаря снимкам с Google Maps
Понравилось16
======
Неудивительно, если дрочил пять раз в день на голодный желудок