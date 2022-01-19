Бодибилдер из Казахстана отказался от вегетарианства и смог заниматься сексом по пять раз в день

Всю свою любовь он дарит своей жене кукле по имени Марго, а также двум куклам любовницам Луне и Лоле. А в те дни, когда его неживые спутницы не в духе, он занимается онанизмом несколько раз в день.

К слову о том, как он стал жить с вещами из магазина интим-товаров.