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Бодибилдер из Казахстана отказался от вегетарианства и смог заниматься сексом по пять раз в день

Бодибилдер из Казахстана отказался от вегетарианства и смог заниматься сексом по пять раз в день (12 фото)

Автор:
19 января 2022 22:08
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: vegan   Казахстан   Секс-куклы   бодибилдер   интересно   куклы   новости   
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Юрий Толочко личность неординарная. Бодибилдер пару лет назад женился на секс-кукле, а также участвовал в маршах трансгендеров.

Еще Толочко до недавнего времени был ярым фанатом вегетарианства. Свой выбор казахстанец описывал улучшением пластичности его тела.

«Также я почувствовал легкость и энергию, — утверждает бодибилдер. — Надо понимать, организм тратит массу энергии на переваривание мяса», — писал Толочко.

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Но спустя пять лет отказа от пищи животного происхождения мужчина все-таки вернул в рацион мясные блюда. Сейчас он отмечает, что мясо придает ему "звериную страсть".

Всю свою любовь он дарит своей жене кукле по имени Марго, а также двум куклам любовницам Луне и Лоле. А в те дни, когда его неживые спутницы не в духе, он занимается онанизмом несколько раз в день.

К слову о том, как он стал жить с вещами из магазина интим-товаров.

В 2020 году спустя пару лет отношений с "Марго" он все-таки решил узаконить свои отношения и планировал провести свадьбу в Таиланде.

Но коронавирус испортил ему планы, поэтому церемонию пришлось отложить.

В том же году он поучаствовал в марше за права трансгендеров, который проходил в Алматы.

Качка в платье и парике избили местные трансфобы.

Восстановившись от побоев, Толочко все же сыграл свадьбу с Марго, но уже на родине. По крайней мере, об этом свидетельствуют фотографии из его инстаграма.

Он даже посвятил стихотворение своей возлюбленной.

Не изменит мне жена. И не забалуется.

Для меня же главное — внутренний покой.

Если грустно станет мне, если затоскуется.

Я тогда усыновлю шарик надувной.

Спустя некоторое время Марго сломалась, и он изменил ей с Луной и Лолой. И теперь у казахстанца собственный гарем из кукол.

Ранее Толочко рассказывал в Instagram, что в детстве страдал из-за недоедания. «Мне известно, что такое голод, — писал он. — У меня было голодное детство. Иногда я падал в обморок, потому что мне было нечего есть». Правда, до конца не ясно, как голод повлиял на его любовь к онанизму и пластиковым куклам.

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Метки: vegan   Казахстан   Секс-куклы   бодибилдер   интересно   куклы   новости   
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9  комментариев
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6k
Думай о хорошем! 2 часа назад
каких только шизанутых идиотов нет!
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11k
Кыся Полчаса назад
А я по 20 раз за день могу... пи*деть.
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Sandmännchen (DDR) Час назад
Наивный PR на фейке (ну, только разве кроме онанизма и то, думаю, не более 2-х max раз в день)...
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66k
parallax Час назад
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429
Трям Час назад
Как он мозоли лечит?
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1k
DrKlizmi Час назад
Марго у него,бл..ь,сломалась! А может завыламывалась? Таким придуркам даже куклы не хотят давать!
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13k
Bill 2 часа назад
Живые не дают?
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3k
Mowgley 2 часа назад
"Иногда я падал в обморок"
======
Неудивительно, если дрочил пять раз в день на голодный желудок
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