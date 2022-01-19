Сын Сергея Мавроди второй раз за полгода попал в тайскую тюрьму

Собственно говоря, эта странная история началась еще в конце прошлого года. 23 ноября 2021 года Максим Мернес опубликовал в своем аккаунте видео, в котором просил о помощи «всех, кого только можно». По словам внебрачного сына Мавроди, без каких-либо оснований он уже больше недели находится за решеткой в Таиланде, и ему угрожают тюремным сроком за преступления, к которым блогер непричастен.

Не смотря на просьбы о помощи, 2021 год закончился для наследника основателя МММ печально. В солнечном Тайланде его обвинили в нападении с ножом на человека и посадили. Хотя Мернес утверждает, что жертва — это как раз он сам. По словам блогера, это как раз ему нанесли семь ножевых ранений на улице, сломали нос и выбили три зуба. А когда выписали из клиники — арестовали.

Все эти проблемы сын Мавроди связал со своим интервью в октябрьском выпуске программы «В гостях у Дмитрия Гордона» на украинском ТВ. Там Мернес резко высказался о рубле, назвав его «пирамидой похуже биткойна». Критиковал экономическую политику России, озвучил сомнения по поводу благополучного будущего граждан страны и целесообразности жизни в ней. И прямо заявил, что «не рассматривает версию смерти отца от сердечного приступа». Программа была загружена в сеть 19 октября этого года. Нападение и арест произошли меньше, чем через месяц. Об этом писал сайт vc.ru.