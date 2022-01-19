Сын Сергея Мавроди второй раз за полгода попал в тайскую тюрьму

Еще один блудный сын России-матушки вспомнил о Родине. На этот раз в центре внимания внебрачный сын основателя крупнейшей российской финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди — Максим Мернес, который на странице своего аккаунта в Instagram сообщил о том, что его незаконно пытаются посадить в тайскую тюрьму. Уже второй раз за полгода. Да что ж такое!
Собственно говоря, эта странная история началась еще в конце прошлого года. 23 ноября 2021 года Максим Мернес опубликовал в своем аккаунте видео, в котором просил о помощи «всех, кого только можно». По словам внебрачного сына Мавроди, без каких-либо оснований он уже больше недели находится за решеткой в Таиланде, и ему угрожают тюремным сроком за преступления, к которым блогер непричастен.
Не смотря на просьбы о помощи, 2021 год закончился для наследника основателя МММ печально. В солнечном Тайланде его обвинили в нападении с ножом на человека и посадили. Хотя Мернес утверждает, что жертва — это как раз он сам. По словам блогера, это как раз ему нанесли семь ножевых ранений на улице, сломали нос и выбили три зуба. А когда выписали из клиники — арестовали.
Все эти проблемы сын Мавроди связал со своим интервью в октябрьском выпуске программы «В гостях у Дмитрия Гордона» на украинском ТВ. Там Мернес резко высказался о рубле, назвав его «пирамидой похуже биткойна». Критиковал экономическую политику России, озвучил сомнения по поводу благополучного будущего граждан страны и целесообразности жизни в ней. И прямо заявил, что «не рассматривает версию смерти отца от сердечного приступа». Программа была загружена в сеть 19 октября этого года. Нападение и арест произошли меньше, чем через месяц. Об этом писал сайт vc.ru.
Однако, сомневаясь в политической подоплеке, издание отметило, что "это не первая подобная история. Россияне уже не раз попадали в неприятные ситуации за границей, в том числе в Таиланде. Тому виной – незнание местных законов, нравов и предвзятое отношение властей к иностранцам. Некоторые, как Мернес, были заключены в тюрьму. А суровые условия содержания здесь – норма, а не намеренное истязание".
Как бы то ни было, но несколько дней назад Мернес написал в своем Инстаграм, что из тюрьмы его отпустили: «Мы заплатили невероятно большой залог. Сейчас меня выписали, но надели gps-трекер. То есть проверяют мое местоположение ежеминутно <…> Тюрьма – это полный отстой. Сейчас я уже на свободе, на острове Панган. Через месяц буду на Пхукете потом в Бангкоке. Депозит в виде залога у меня забрали. Более 30к$, сейчас я не имею доступа к своей крипте, так как нету девайсов. В целом не отчаиваюсь, хотя здоровье за эти пару месяцев очень сильно упало. Кто хочет помочь на пиво и еду … (координаты счета) Все, кто хочет помочь, звоните адвокату(координаты адвоката)….»
Но вот что-то опять пошло не так. То ли выплаченный залог полицейские уже потратили, то ли накопали на Мернеса чего-то новенького, только отпрыск Великого комбинатора Мавроди, забыв о своем неприятии к Родине, снова забил тревогу и начал постить в соцсети видеоролики из отделения тайской полиции и призывы о помощи: «Меня снова посадили незаконно в тюрьму!!! Звоните в консульство России! Поднимайте всех!!! Этот беспредел никогда не закончится! Я буду сидеть в тюрьме 5 лет незаконно!».
Далее под постом телефон адвоката и личный счет для залога.
Максим Мернес — личность неоднозначная. Родился в Москве в 1995 году, рос в Томске, там же окончил университет. Его мать – преподаватель иностранных языков, а умение делать деньги из воздуха передалось по наследству от папы, который, по словам сына, его воспитанием не занимался, вместе с сыном не жил и вообще они в последний раз виделись в 2012-м году, а в 2018-м главного афериста страны не стало. Сам Мернес (фамилия хоть и звучная, но ненастоящая, хотя и фамилию Мавроди парень никогда не носил), живет уже 7 лет в Тайланде, зарабатывает на криптовалюте, ведет блог об экономике и до сих пор материально не бедствовал. Вкладываться подписчикам он предлагает не только в криптовалюту, но и, например, в каннабис: в Таиланде у Мернеса легальная ферма и кафе. Об этом в ноябрьском сюжете сообщал НТВ.
Впрочем, подписчики отпрыска Мавроди на призывы о помощи реагируют пока вяло и больше в духе: «Шоу должно продолжаться» и «Все возвращается бумерангом».
Источник:
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У вас на Украине его очень любят рассказывать...