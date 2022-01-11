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Родители-изверги, которые издевались над приемными детьми, получили тюремные сроки

Родители-изверги, которые издевались над приемными детьми, получили тюремные сроки (5 фото + 1 видео)

Автор:
11 января 2022 15:15
Сообщество : Жить в России
Метки: дети   дочь   опека   приют   родители   следователи   сын   
2366
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Московская парочка брала детей из приютов, чтобы получать пособия. И превращала их жизнь в ад.

Ирина и Андрей Гончаровы - два человекообразных из Москвы.


Они усыновляли детей, всего “под своё крыло” они взяли четырех ребятишек. Основная цель: получать пособия, по словам одной из дочерей, это не меньше 130 тысяч рублей. А на детей им было наплевать.

Жили они в квартире старшей приемной дочери, Анны. Кстати, эту «трешку» Ирина Гончарова потом переписала на себя. Анна выросла, ушла из этой семейки, и выложила в сеть небольшую часть того, что там происходило.

Вот кадры “воспитательной работы”: алкашня издевается над сыном за то, что он взял конфету. И вот так было постоянно. Причем одна из приемных девочек была с инвалидностью.

В деле была замешана и сотрудница органа опеки Даниловского района. Как выяснилось, она была в курсе того, что происходит с детьми, но за “небольшие подарки” от Гончаровых, закрывала на это глаза.

После того, как видео попало в сеть, к Гончаровым пришли следователи. А потом их арестовали и предъявили обвинения по 117 статье УК “Истязания”.

И недавно упырей отправили по этапу: мамашу на 5 лет, ее подельника - на 4 года. Сотрудница органа опеки должна была получить 10 месяцев за халатность, но избежала наказания из-за истечения срока давности.

Дети пока живут в одном из московских приютов. Надеюсь, что со следующими родителями им повезёт и их возьмут адекватные люди, а не такие вот животные.

Источник:

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Метки: дети   дочь   опека   приют   родители   следователи   сын   
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7k
Янус Полуэктович 2 часа назад
а квартиру то вернули?
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13k
Евгений 6 минут назад
Опеку больше всех надо было закрыть - на сколько еще таких вещей она закрыла глаза?
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5k
Subic 11 минут назад
Вот что такое "квартиру переписала на себя"? Сразу возникают сомнения во все остальном в посте. Квартира принадлежала несовершеннолетней. Опекуны не имеют право проводить крупных сделок (дарение квартиры) от имени опекаемых в СВОЮ пользу. Никто такую сделку не разрешит. Ну хорошо, пусть переоформила на "третье" лицо, хотя в посте "на себя". Тоже не выйдет. ВСЕ сделки с имуществом несовершеннолетних происходят с разрешения органа опеки. Да, я прочел топ и сотрудница ОО тоже в числе обвиняемых. НО это не просто, даже если она "повязана". Там бюрократически только один путь у ОО, несовершеннолетним должно быть получена недвижимость стоимостью не меньше отчуждаемой. Может быть нотариальное обязательство опекунов приобрести таковую в какой то срок, но если нет прокуратура и расторжение первой сделки. То есть вариант один, что девушка оформила эту квартиру (подарила) на бывшего опекуна по достижению своего 18-летия. Звучит минимум странно.
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28k
Slonyash Полчаса назад
Казнить нах без разговоров!
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643
SHAGREEN 39 минут назад
Пи.. расине руки отрубить, тварь конченая, убил бы суку.
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263
KS 44 минуты назад
Органы опеки - узаконенный рэкет
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10k
Мафусаил Час назад
Сук, слов нет, одни маты!
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78
Сигизмунд Лазаревич Час назад
пятёрку за это? Как минимум 20 каждому, а вот опеку на 5 лет каждую кто проверял эту семью.
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2k
Иван Час назад
Это про 90-тые?
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6k
Шурави Час назад
К сожалению, процентов 90 приёмных семей ради денег, а эти ещё и упыри. А вот из органов опеки должна была получить больше остальных.
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526
Andrey Час назад
Сотрудница органа опеки должна была тоже ухать с ними и на долго!
К стенке таких мразей надо!
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26k
Vazari 2 часа назад
А никто не знает, чем закончилась история подобных ублюдков по фамилии "Дель".
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3k
ых 2 часа назад
Мало. Надо суммировать и дать столько, сколько издевались над каждым ребенком, а потом еще помножить на два.
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39k
Сергей 2 часа назад
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