Родители-изверги, которые издевались над приемными детьми, получили тюремные сроки

Они усыновляли детей, всего “под своё крыло” они взяли четырех ребятишек. Основная цель: получать пособия, по словам одной из дочерей, это не меньше 130 тысяч рублей. А на детей им было наплевать.

Жили они в квартире старшей приемной дочери, Анны. Кстати, эту «трешку» Ирина Гончарова потом переписала на себя. Анна выросла, ушла из этой семейки, и выложила в сеть небольшую часть того, что там происходило.