Родители-изверги, которые издевались над приемными детьми, получили тюремные сроки

Московская парочка брала детей из приютов, чтобы получать пособия. И превращала их жизнь в ад.
Они усыновляли детей, всего “под своё крыло” они взяли четырех ребятишек. Основная цель: получать пособия, по словам одной из дочерей, это не меньше 130 тысяч рублей. А на детей им было наплевать.
Жили они в квартире старшей приемной дочери, Анны. Кстати, эту «трешку» Ирина Гончарова потом переписала на себя. Анна выросла, ушла из этой семейки, и выложила в сеть небольшую часть того, что там происходило.
Вот кадры “воспитательной работы”: алкашня издевается над сыном за то, что он взял конфету. И вот так было постоянно. Причем одна из приемных девочек была с инвалидностью.
В деле была замешана и сотрудница органа опеки Даниловского района. Как выяснилось, она была в курсе того, что происходит с детьми, но за “небольшие подарки” от Гончаровых, закрывала на это глаза.
После того, как видео попало в сеть, к Гончаровым пришли следователи. А потом их арестовали и предъявили обвинения по 117 статье УК “Истязания”.
И недавно упырей отправили по этапу: мамашу на 5 лет, ее подельника - на 4 года. Сотрудница органа опеки должна была получить 10 месяцев за халатность, но избежала наказания из-за истечения срока давности.
Дети пока живут в одном из московских приютов. Надеюсь, что со следующими родителями им повезёт и их возьмут адекватные люди, а не такие вот животные.
Источник:
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К стенке таких мразей надо!