10 фото о том, как выглядит обратная сторона Instagram

За что все так любят Instagram? Разумеется, за невероятной красоты фотографии популярных блогеров. Глядя на подобные снимки, можно подумать, что люди, находящиеся на фото, просто идеальны или близки к совершенству. Тайская модель под псевдонимом Vienna решила показать скрытую сторону снимков для Instargam, разоблачив идеальную красоту моделей.

Голуби, которые могут напугать

Люди часто фотографируются с птицами, и голуби появляются на фотографиях гораздо чаще остальных птиц, потому что они живут почти в любой точке мира. На второй фотографии видно, что фотографироваться с ними не всегда хорошая идея.