10 фото о том, как выглядит обратная сторона Instagram

Предлагаю вашему вниманию 10 самых интересных фотографий на тему «Instagram и реальность».
За что все так любят Instagram? Разумеется, за невероятной красоты фотографии популярных блогеров. Глядя на подобные снимки, можно подумать, что люди, находящиеся на фото, просто идеальны или близки к совершенству. Тайская модель под псевдонимом Vienna решила показать скрытую сторону снимков для Instargam, разоблачив идеальную красоту моделей.
Голуби, которые могут напугать
Люди часто фотографируются с птицами, и голуби появляются на фотографиях гораздо чаще остальных птиц, потому что они живут почти в любой точке мира. На второй фотографии видно, что фотографироваться с ними не всегда хорошая идея.
Невероятной красоты водопад
Фотография слева получилась такой качественной спустя несколько десятков дублей, которые были очень похожи на снимок с правой стороны.
Воздушный шарик
Вы когда-нибудь смотрели на себя в зеркало во время того, как надуваете шарик? Скорее всего, ваши щеки раздуваются и придают лицу очень забавный вид.
Замена селфи-палке
Что делать, если очень хочется сделать снимок, непохожий на селфи, но палки или штатива нет? Все очень просто — можно взять телефон ногой и сделать фото.
Опасные волны
Фотографироваться во время шторма очень опасно, потому что волны могут не только испортить вам кадр, но и причинить вред здоровью.
Доброе утро
Утро, изображенное на первом фото, можно встретить только в фильмах или в Instagram. В реальности же утро начинается именно так, как на второй картинке.
Волшебный единорог
Усидеть на таком надувном единороге не так просто, как кажется. Под весом тела надувная конструкция постоянно проседает, поэтому выглядеть грациозно в этот момент сложно.
Морозные кадры
Когда температура опускается ниже нуля, лицо начинает краснеть от холода. Большая часть зимних фото выглядит так, как на второй картинке.
Селфи со стороны
Люди, которые делают селфи, со стороны выглядят очень забавно. Чаще всего, в эти моменты мы стараемся подобрать идеальный ракурс, отчего становимся в самые несуразные позы.
Бокс не всегда эстетичен
Красивые фотографии в боксерских перчатках очень далеки от реальности этого жесткого вида спорта.
Источник:
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Да ладно, не все, не п.и.з.д.и!
Мне например глубоко п.о.х.у.й на блоггеров, ни на одного не подписан. Инстаграм интересен
тем, что ты можешь выложить свои фото. И это кто-то оценит. Это для меня. Так что про "всех", повторяю - п.и.з.д.ё.ж.
З. Ы. И кстати этот пост вольно или невольно является PR (пиаром) для аккаунта этой девки.