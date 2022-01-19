В Свердловской области ухажёр поссорился с девушкой и пришёл в полицию, чтобы покончить с собой

Сотрудники полиции не дали ему закончить начатое и вызвали скорую. По стечению обстоятельств, мужик попал в ту больницу, где работает его возлюбленная. Медсестра встретила его и поддерживала во время операции.

Позже в пресс-службы областного главка полиции рассказали, что это не просто мужик, а криминальный элемент по кличке "Медведь". Он отсидел 10 лет в Тагиле за кражу и причинение вреда здоровью.