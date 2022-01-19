В Свердловской области ухажёр поссорился с девушкой и пришёл в полицию, чтобы покончить с собой

В Пышминском районе Свердловской области мужик решил свести счёты с жизнью в полиции. С полторашкой пива и запиской он явился в отдел, чтобы "совершать суицид". Полицейские скрутили пьяного суицидника и отправили в больницу.
Настоящая драма развернулась в отделе полиции Пышминского района. Туда пришёл пьяный мужчина с полторашкой пива, ножом и запиской. В ней было трогательное послание: "Любимая, ты не поняла меня в этой жизни". SHOT уточняет, что мужчина расстался со своей возлюбленной из-за того, что любил выпить. Дама его бросила, но он был уверен, что в деле замешан соперник. Поэтому ревнивец решил устроить это цирк при свидетелях. Полицейским он рассказал, что умирать не собирается.
Сотрудники полиции не дали ему закончить начатое и вызвали скорую. По стечению обстоятельств, мужик попал в ту больницу, где работает его возлюбленная. Медсестра встретила его и поддерживала во время операции.
Позже в пресс-службы областного главка полиции рассказали, что это не просто мужик, а криминальный элемент по кличке "Медведь". Он отсидел 10 лет в Тагиле за кражу и причинение вреда здоровью.
"По предварительным данным, причиной неадекватного поведения гражданина стало чрезмерное употребление спиртного и ревность к сожительнице, находившейся в тот день на работе. Сначала он отправлял ей гневные голосовые сообщения, а потом пошел совершить свой вышеописанный проступок, едва не закончившийся для него летальным исходом. По данному факту представителями МВД проводится проверка, по ее итогам будет принято решение в установленном законом порядке2, - отметил в разговоре с «КП»-Екатеринбург» полковник Горелых.
Источник:
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Вы о-х-у-е-л-и
Источник: по ходу бабе всю жизнь с ним маяться,или пока сам где не окочурится.ибо силы воли нет на хрен раз и далеко послать.
Все эти сидельцы и режут вены и прочая членовредительства для воздействия на окружающих.
Банальный спектакль. Не верите? Сейчас самоубьюсь. Вот сейчас. Вот-вот....
А-а-а,спасите я истекаю кровью,умираю.....
И что ему за такое баловство, ему бывшему сидельцу? Смех.