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В Свердловской области ухажёр поссорился с девушкой и пришёл в полицию, чтобы покончить с собой

В Свердловской области ухажёр поссорился с девушкой и пришёл в полицию, чтобы покончить с собой (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 января 2022 11:27
Сообщество : Истории
Метки: Россия   интересное   любовь   полиция   ревнивец   свердловская область   фото   
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В Пышминском районе Свердловской области мужик решил свести счёты с жизнью в полиции. С полторашкой пива и запиской он явился в отдел, чтобы "совершать суицид". Полицейские скрутили пьяного суицидника и отправили в больницу.

Настоящая драма развернулась в отделе полиции Пышминского района. Туда пришёл пьяный мужчина с полторашкой пива, ножом и запиской. В ней было трогательное послание: "Любимая, ты не поняла меня в этой жизни". SHOT уточняет, что мужчина расстался со своей возлюбленной из-за того, что любил выпить. Дама его бросила, но он был уверен, что в деле замешан соперник. Поэтому ревнивец решил устроить это цирк при свидетелях. Полицейским он рассказал, что умирать не собирается.

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Сотрудники полиции не дали ему закончить начатое и вызвали скорую. По стечению обстоятельств, мужик попал в ту больницу, где работает его возлюбленная. Медсестра встретила его и поддерживала во время операции.

Позже в пресс-службы областного главка полиции рассказали, что это не просто мужик, а криминальный элемент по кличке "Медведь". Он отсидел 10 лет в Тагиле за кражу и причинение вреда здоровью.

"По предварительным данным, причиной неадекватного поведения гражданина стало чрезмерное употребление спиртного и ревность к сожительнице, находившейся в тот день на работе. Сначала он отправлял ей гневные голосовые сообщения, а потом пошел совершить свой вышеописанный проступок, едва не закончившийся для него летальным исходом. По данному факту представителями МВД проводится проверка, по ее итогам будет принято решение в установленном законом порядке2, - отметил в разговоре с «КП»-Екатеринбург» полковник Горелых.


Источник:

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Метки: Россия   интересное   любовь   полиция   ревнивец   свердловская область   фото   
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2k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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−58
Сигизмунд Лазаревич 9 минут назад
пижон... ещё бы в больничку пришёл самоубиваться )))
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1k
Anton Chigurh 20 минут назад
[мат] фигов.... пришел туда где ему точно не дадут сделать задуманное... неее, это позер а не самоубийца!
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2k
Йожык Полчаса назад
Самурай недоделанный
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−17
Жид Полчаса назад
Олигофрена надо было отправить на 14 дней принудительных работ. Например мести улицы или убирать снег в его родном ПГТ. И улицы были чище и пропитый мозг бы хоть на пол процента начал работать. Нехера из за этого полупокера медиков отвлекать, у них сейчас, да и всегда работы предостаточно.
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4k
aleksei Полчаса назад
Криминал нынче слабенький какой-то, из-за бабы харакири себе делать
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214
cdzpm 36 минут назад
Чем больше самоубийц - тем меньше самоубийц!
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11k
Inlex 44 минуты назад
я бы с удовольствием поприветствовал пассивность ментов
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5k
ZiDAN10 53 минуты назад
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9k
Antilles 53 минуты назад
Еще бы в пожарную часть пришёл самосожжение устроить...
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1k
Игорь Иванович Час назад
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28k
Alex Час назад
Мент вежливый

Вы о-х-у-е-л-и
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349
Faithless Час назад
Такому только посоветовать в следующий раз бить в область шеи.
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4k
Владимир Час назад
По стечению обстоятельств, мужик попал в ту больницу, где работает его возлюбленная. Медсестра встретила его и поддерживала во время операции.

Источник: по ходу бабе всю жизнь с ним маяться,или пока сам где не окочурится.ибо силы воли нет на хрен раз и далеко послать.
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5k
rutt Час назад
Хотел умереть в "своей кровати".
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2k
Sergius SPb Час назад
Так этот клоун склонный к членовредительству и пришел в отделение с целью устроить спектакль и чтобы его там непременно спасли.
Все эти сидельцы и режут вены и прочая членовредительства для воздействия на окружающих.
Банальный спектакль. Не верите? Сейчас самоубьюсь. Вот сейчас. Вот-вот....
А-а-а,спасите я истекаю кровью,умираю.....
И что ему за такое баловство, ему бывшему сидельцу? Смех.
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5k
tamin Час назад
Походу даже сквозь алкоголь пацанчик принял решение покончить собой в безопасном месте. Тот случай, когда спинной мозг работает лучше головного
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5k
Борис Карабанов Час назад
Бабы совсем, что ли, от безысходности связываются с такими "лицами с тонкой душевной организацией" с червонцем за плечами, при этом червонец не за ошибку в бухгалтерии?
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3k
Egoro 2 часа назад
ПЕрепел.
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