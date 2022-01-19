О фильме "Девятаев"

Однажды Георгий и подрастающее поколение смотрели военно-исторический фильм "Девятаев" с массой спецэффектов и бюджетом 625 лимонов, снятый голливудско-российским режиссёром Тимуром Бекмамбетовым.
Собственно, правдивых фактов в кино два:
1) Был такой лётчик Михаил Девятаев.
2) Он сбежал из концлагеря на немецком самолёте в 1945 году.
На этом, собственно, ВСЁ. Обзор очередной кинохалтуры, с грохотом провалившейся в прокате и снятой за наши с вами деньги (собрал "Девятаев" в два раза меньше бюджета), может, совсем и не нужен. Но Георгий все же расскажет вам, как нынче у нас в стране снимают патриотическое кино.
Итак. Сценаристы разгулялись напропалую.
В ангар с "Хейнкелем"-бомбардировщиком попадает бомба. Девятаев обезвреживает бомбу, ибо ему на этом самолёте бежать (ЭТОГО НЕ БЫЛО).
Ему дают офицерский паёк, но тут стукач в бараке вдруг понимает, что Девятаев хочет улететь, и орёт, что выдаст его (очень умно). Летчик душит стукача колбасой. За убийство служащего немецкой лагерной администрации обычно либо казнили на плацу, или высылали как смертника в другой лагерь с невыносимыми работами. Девятаеву дают 25 ударов дубинкой, но он после способен улететь (ЭТОГО НЕ БЫЛО).
Охранника СС у самолёта убивают всей толпой, тупо и неумело. В реальности, немца убили одним ударом - заточкой в ухо.
Один из участников группы Девятаева - лагерный "капо", охранник барака (ЭТОГО НЕ БЫЛО). Зачем придумывать, что лётчику помогли в побеге служащие немцам полицейские? Дабы объяснить нам, что и среди них были хорошие люди?
В концлагерь на острове Узедом приезжает давний друг Девятаева Коля Ларин, работающий на немцев - он хочет опознать Девятаева и сдать нацистам. Не находит. Потом на полпути возвращается в лагерь, и хочет остановить побег заключённых. Не останавливает (ЭТОГО НЕ БЫЛО).
Ларина бросают в погоню за угнанным "Хейнкелем". Происходит воздушный бой, Девятаев сбивает бывшего друга, и тому приходит конец (ЭТОГО НЕ БЫЛО, на самом деле посылали в погоню 2 немецких истребителя). Боже, да у угнанного "Хейнкеля" вообще не было боекомплекта, а там снимают пулемёт с турели, и лупят по Ларину, как Рэмбо.
Девятаев передаёт советскому командованию чертежи ракет ФАУ-2. Теперь ракеты на Москву не полетят (ЭТОГО НЕ БЫЛО).
"Ну как тебе?" - спросил Георгий подрастающее поколение. "Круть!" - воодушевлённо ответило оно. - "Эффекты, всё взрывается, ваще. А это правда так было?". "Нет", - пресно ответствовал Георгий, и рассказал поколению всю историю.
У подрастающего поколения вытянулось лицо.
"А на хрена было тогда всё извращать и непонятно что придумывать? - удивилось оно. - Там же сама реальная история по себе очень крута. Для чего ж капо, колбаса и бомбы?".
"Это ты не меня спрашивай, а творцов современного российского патриотического кино, - ответствовал поколению Георгий. - Ведь и верно, есть суперская история, которая прямо просится на экран. Но нет, мы так делать не будем. Мы наврём с три короба, добавим совершенно фантастическую лажу, выжмем слезу на тему предателей, служивших немцам, и вот тогда это и будет называться "патриотическое кино России".
Поколение в грусти ушло к холодильнику за мороженым.
Кстати, у Девятаева в жизни НЕ БЫЛО друга Николая Ларина. Да, на стороне немцев воевали бывшие советские лётчики, как те же Антилевский и Бычков, но официально они не состояли в люфтваффе, а числились в КОНР Власова. В "Девятаеве" Коля Ларин разоблачает сперва побег лётчика, и убивает из пистолета одного из беглецов. Потом ищет его в Пенемюнде. Потом пытает сбить и убить, ранит людей Девятаева. А лётчик все уговаривает ценного друга - "давай сдайся, Родина простит". Да таких друзей - за хер и в музей, извините меня. Но нет, Девятаев обещает "другу" не говорить его отцу, что тот служил немцам. Расплакаться хочется от умиления.
Режиссер Бекмамбетов на полном серьёзе говорит - "Фильм этот о том, что Михаил Девятаев не предал своего друга".
Блин, вот спасибо-то, а.
Реально, из любой конфеты наш кинематограф нынче успешно делает потрясающее говнище. Сняли за госбабло хреноту, просрали сотни миллионов рублей, расхвалили капо и тонкие судьбы власовцев. Это называется - патриотическое кино, если кто не понял.
Ни в жопу, ни в Красную Армию.
И вот теперь всё.
(с) Zотов
Источник:
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Это, видимо, автор ещё "Танки" не видел,что ваще п.здец...
Да с его биографией на войне и в мирной жизни можно снять великое кино - только ничего приукрашивать и выдумывать не надо.
В действующей армии с 22 июня 1941 года. Воевал на Западном, Юго-Западном, Центральном, Степном, 2-м Украинском фронтах.
Боевой счёт открыл 24 июня, сбив под Минском пикирующий бомбардировщик Junkers Ju 87. Вскоре отличившихся в боях вызвали из Могилёва в Москву. В числе других был награждён орденом Красного Знамени.
10 сентября 1941 года сбил Ju-88 в районе севернее Ромен (на Як-1 в составе 237 ИАП).
Всего за период с 23 июня 1941 года по 16 сентября 1941 года Михаил произвёл 180 боевых вылетов, в которых сам лично сбил 9 самолётов противника[4].
23 сентября 1941 года, под Киевом при возвращении с задания был атакован немецкими истребителями. Одного сбил, но и сам получил ранение в ногу. После госпиталя врачебная комиссия определила его в тихоходную авиацию. Служил в ночном бомбардировочном полку, затем в санитарной авиации. Только после встречи в мае 1944 года с А. И. Покрышкиным вновь стал истребителем.
Будучи командиром звена 104-го гвардейского истребительного авиационного полка (9-я гвардейская истребительная авиационная дивизия, 2-я воздушная армия, 1-й Украинский фронт), гвардии старший лейтенант Девятаев [13 июля 1944 года сбил FW-190 в районе западнее Горохова, но и сам был сбит и попал в плен[
В сентябре 1945 года Девятаева нашёл Сергей Королёв, назначенный руководить советской программой по освоению немецкой ракетной техники, и вызвал его в Пенемюнде для консультаций. Поскольку Девятаев служил в аэродромной команде, а ракетный полигон находился в отдалении, ничего сверхсекретного он поведать не мог, но сообщил примерное расположение построек и различных объектов на острове.
Ну снимите судьбу летчика от училища до побега ведь 180 вылетов и бои куда круче чем колбаса . Тут на несколько учебных фильмов времен в ютубе наткнулся , смотрятся как боевики.
Даже если бы не было ничего, это святая легенда, к которой просто нельзя прикасаться. А люди, которые это делают, мрази конченые. (с)
https://www.vedomosti.ru/opinion/quotes/2016/10/11/660341-nauka-mifotvorchestvo-medinskogohttps://www.vedomosti.ru/opinion/quotes/2016/10/11/660341-nauka-mifotvorchestvo-medinskogo
Так что правда никому не нужна, история давно из науки превратилась в рупор, выгодный в данный момент. Объяснить кто враг и почему, а может кто верный друг и герой.
Вот только, боюсь, ему уже ничего не поможет. Хоть бей, хоть не бей.