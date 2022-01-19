О фильме "Девятаев"

Собственно, правдивых фактов в кино два:

1) Был такой лётчик Михаил Девятаев.

2) Он сбежал из концлагеря на немецком самолёте в 1945 году.

На этом, собственно, ВСЁ. Обзор очередной кинохалтуры, с грохотом провалившейся в прокате и снятой за наши с вами деньги (собрал "Девятаев" в два раза меньше бюджета), может, совсем и не нужен. Но Георгий все же расскажет вам, как нынче у нас в стране снимают патриотическое кино.

Итак. Сценаристы разгулялись напропалую.

В ангар с "Хейнкелем"-бомбардировщиком попадает бомба. Девятаев обезвреживает бомбу, ибо ему на этом самолёте бежать (ЭТОГО НЕ БЫЛО).

Ему дают офицерский паёк, но тут стукач в бараке вдруг понимает, что Девятаев хочет улететь, и орёт, что выдаст его (очень умно). Летчик душит стукача колбасой. За убийство служащего немецкой лагерной администрации обычно либо казнили на плацу, или высылали как смертника в другой лагерь с невыносимыми работами. Девятаеву дают 25 ударов дубинкой, но он после способен улететь (ЭТОГО НЕ БЫЛО).

Охранника СС у самолёта убивают всей толпой, тупо и неумело. В реальности, немца убили одним ударом - заточкой в ухо.

Один из участников группы Девятаева - лагерный "капо", охранник барака (ЭТОГО НЕ БЫЛО). Зачем придумывать, что лётчику помогли в побеге служащие немцам полицейские? Дабы объяснить нам, что и среди них были хорошие люди?

В концлагерь на острове Узедом приезжает давний друг Девятаева Коля Ларин, работающий на немцев - он хочет опознать Девятаева и сдать нацистам. Не находит. Потом на полпути возвращается в лагерь, и хочет остановить побег заключённых. Не останавливает (ЭТОГО НЕ БЫЛО).

Ларина бросают в погоню за угнанным "Хейнкелем". Происходит воздушный бой, Девятаев сбивает бывшего друга, и тому приходит конец (ЭТОГО НЕ БЫЛО, на самом деле посылали в погоню 2 немецких истребителя). Боже, да у угнанного "Хейнкеля" вообще не было боекомплекта, а там снимают пулемёт с турели, и лупят по Ларину, как Рэмбо.

Девятаев передаёт советскому командованию чертежи ракет ФАУ-2. Теперь ракеты на Москву не полетят (ЭТОГО НЕ БЫЛО).

"Ну как тебе?" - спросил Георгий подрастающее поколение. "Круть!" - воодушевлённо ответило оно. - "Эффекты, всё взрывается, ваще. А это правда так было?". "Нет", - пресно ответствовал Георгий, и рассказал поколению всю историю.

У подрастающего поколения вытянулось лицо.

"А на хрена было тогда всё извращать и непонятно что придумывать? - удивилось оно. - Там же сама реальная история по себе очень крута. Для чего ж капо, колбаса и бомбы?".

"Это ты не меня спрашивай, а творцов современного российского патриотического кино, - ответствовал поколению Георгий. - Ведь и верно, есть суперская история, которая прямо просится на экран. Но нет, мы так делать не будем. Мы наврём с три короба, добавим совершенно фантастическую лажу, выжмем слезу на тему предателей, служивших немцам, и вот тогда это и будет называться "патриотическое кино России".

Поколение в грусти ушло к холодильнику за мороженым.

Кстати, у Девятаева в жизни НЕ БЫЛО друга Николая Ларина. Да, на стороне немцев воевали бывшие советские лётчики, как те же Антилевский и Бычков, но официально они не состояли в люфтваффе, а числились в КОНР Власова. В "Девятаеве" Коля Ларин разоблачает сперва побег лётчика, и убивает из пистолета одного из беглецов. Потом ищет его в Пенемюнде. Потом пытает сбить и убить, ранит людей Девятаева. А лётчик все уговаривает ценного друга - "давай сдайся, Родина простит". Да таких друзей - за хер и в музей, извините меня. Но нет, Девятаев обещает "другу" не говорить его отцу, что тот служил немцам. Расплакаться хочется от умиления.

Режиссер Бекмамбетов на полном серьёзе говорит - "Фильм этот о том, что Михаил Девятаев не предал своего друга".

Блин, вот спасибо-то, а.

Реально, из любой конфеты наш кинематограф нынче успешно делает потрясающее говнище. Сняли за госбабло хреноту, просрали сотни миллионов рублей, расхвалили капо и тонкие судьбы власовцев. Это называется - патриотическое кино, если кто не понял.

Ни в жопу, ни в Красную Армию.

И вот теперь всё.

(с) Zотов