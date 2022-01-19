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О фильме "Девятаев"

О фильме "Девятаев" (2 фото)

Автор:
19 января 2022 11:18
Метки: Российское кино   война   история   кино   факты   
1189
2

Однажды Георгий и подрастающее поколение смотрели военно-исторический фильм "Девятаев" с массой спецэффектов и бюджетом 625 лимонов, снятый голливудско-российским режиссёром Тимуром Бекмамбетовым.

Собственно, правдивых фактов в кино два:


1) Был такой лётчик Михаил Девятаев.

2) Он сбежал из концлагеря на немецком самолёте в 1945 году.


На этом, собственно, ВСЁ. Обзор очередной кинохалтуры, с грохотом провалившейся в прокате и снятой за наши с вами деньги (собрал "Девятаев" в два раза меньше бюджета), может, совсем и не нужен. Но Георгий все же расскажет вам, как нынче у нас в стране снимают патриотическое кино.


Итак. Сценаристы разгулялись напропалую.

В ангар с "Хейнкелем"-бомбардировщиком попадает бомба. Девятаев обезвреживает бомбу, ибо ему на этом самолёте бежать (ЭТОГО НЕ БЫЛО).

Ему дают офицерский паёк, но тут стукач в бараке вдруг понимает, что Девятаев хочет улететь, и орёт, что выдаст его (очень умно). Летчик душит стукача колбасой. За убийство служащего немецкой лагерной администрации обычно либо казнили на плацу, или высылали как смертника в другой лагерь с невыносимыми работами. Девятаеву дают 25 ударов дубинкой, но он после способен улететь (ЭТОГО НЕ БЫЛО).

Охранника СС у самолёта убивают всей толпой, тупо и неумело. В реальности, немца убили одним ударом - заточкой в ухо.

Один из участников группы Девятаева - лагерный "капо", охранник барака (ЭТОГО НЕ БЫЛО). Зачем придумывать, что лётчику помогли в побеге служащие немцам полицейские? Дабы объяснить нам, что и среди них были хорошие люди?

В концлагерь на острове Узедом приезжает давний друг Девятаева Коля Ларин, работающий на немцев - он хочет опознать Девятаева и сдать нацистам. Не находит. Потом на полпути возвращается в лагерь, и хочет остановить побег заключённых. Не останавливает (ЭТОГО НЕ БЫЛО).

Ларина бросают в погоню за угнанным "Хейнкелем". Происходит воздушный бой, Девятаев сбивает бывшего друга, и тому приходит конец (ЭТОГО НЕ БЫЛО, на самом деле посылали в погоню 2 немецких истребителя). Боже, да у угнанного "Хейнкеля" вообще не было боекомплекта, а там снимают пулемёт с турели, и лупят по Ларину, как Рэмбо.

Девятаев передаёт советскому командованию чертежи ракет ФАУ-2. Теперь ракеты на Москву не полетят (ЭТОГО НЕ БЫЛО).


"Ну как тебе?" - спросил Георгий подрастающее поколение. "Круть!" - воодушевлённо ответило оно. - "Эффекты, всё взрывается, ваще. А это правда так было?". "Нет", - пресно ответствовал Георгий, и рассказал поколению всю историю.

У подрастающего поколения вытянулось лицо.

"А на хрена было тогда всё извращать и непонятно что придумывать? - удивилось оно. - Там же сама реальная история по себе очень крута. Для чего ж капо, колбаса и бомбы?".

"Это ты не меня спрашивай, а творцов современного российского патриотического кино, - ответствовал поколению Георгий. - Ведь и верно, есть суперская история, которая прямо просится на экран. Но нет, мы так делать не будем. Мы наврём с три короба, добавим совершенно фантастическую лажу, выжмем слезу на тему предателей, служивших немцам, и вот тогда это и будет называться "патриотическое кино России".

Поколение в грусти ушло к холодильнику за мороженым.

Кстати, у Девятаева в жизни НЕ БЫЛО друга Николая Ларина. Да, на стороне немцев воевали бывшие советские лётчики, как те же Антилевский и Бычков, но официально они не состояли в люфтваффе, а числились в КОНР Власова. В "Девятаеве" Коля Ларин разоблачает сперва побег лётчика, и убивает из пистолета одного из беглецов. Потом ищет его в Пенемюнде. Потом пытает сбить и убить, ранит людей Девятаева. А лётчик все уговаривает ценного друга - "давай сдайся, Родина простит". Да таких друзей - за хер и в музей, извините меня. Но нет, Девятаев обещает "другу" не говорить его отцу, что тот служил немцам. Расплакаться хочется от умиления.

Режиссер Бекмамбетов на полном серьёзе говорит - "Фильм этот о том, что Михаил Девятаев не предал своего друга".

Блин, вот спасибо-то, а.

Реально, из любой конфеты наш кинематограф нынче успешно делает потрясающее говнище. Сняли за госбабло хреноту, просрали сотни миллионов рублей, расхвалили капо и тонкие судьбы власовцев. Это называется - патриотическое кино, если кто не понял.

Ни в жопу, ни в Красную Армию.

И вот теперь всё.

(с) Zотов


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Еще крутые истории!
Метки: Российское кино   война   история   кино   факты   
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9k
Alexander 3 часа назад
Согласен на все 100.
Это, видимо, автор ещё "Танки" не видел,что ваще п.здец...
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9k
Алексей 13 минут назад
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5k
Димыч 15 минут назад
Бабки из фонда кино успешно освоены, я так понимаю...
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1k
lafonten Полчаса назад
Вижу российское кино-не смотрю...
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36k
Example 6.2.6 Полчаса назад
Клим Жуков вполне доходчиво разобрал этот фильм, и рассказал почему это овно, нормальным людям смотреть не стоит.
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2k
Куда катимся? Час назад
Девятаева преследовал немец, они потом в 90-х даже встречались. Ну к чему придумывать ересь про русского предателя-друга? Ну неужели не понятно, что освищут. Слава богу, русские люди не такие идиоты, чтоб верить зрелищной картинке. Непременно загуглят, раскопают, проклянут.
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14k
seller-k 2 часа назад
Слава богу, что Михаил Петрович не увидел кинцо о себе, в котором его потомки "самореализуются". Мне и то за них стыдно.
Да с его биографией на войне и в мирной жизни можно снять великое кино - только ничего приукрашивать и выдумывать не надо.
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5k
Виталий Касандров 2 часа назад
Ну я все понимаю сам побег можно уместить в 15 -20 минут экранного времени но расскажите о боевой жизни.
В действующей армии с 22 июня 1941 года. Воевал на Западном, Юго-Западном, Центральном, Степном, 2-м Украинском фронтах.
Боевой счёт открыл 24 июня, сбив под Минском пикирующий бомбардировщик Junkers Ju 87. Вскоре отличившихся в боях вызвали из Могилёва в Москву. В числе других был награждён орденом Красного Знамени.
10 сентября 1941 года сбил Ju-88 в районе севернее Ромен (на Як-1 в составе 237 ИАП).
Всего за период с 23 июня 1941 года по 16 сентября 1941 года Михаил произвёл 180 боевых вылетов, в которых сам лично сбил 9 самолётов противника[4].
23 сентября 1941 года, под Киевом при возвращении с задания был атакован немецкими истребителями. Одного сбил, но и сам получил ранение в ногу. После госпиталя врачебная комиссия определила его в тихоходную авиацию. Служил в ночном бомбардировочном полку, затем в санитарной авиации. Только после встречи в мае 1944 года с А. И. Покрышкиным вновь стал истребителем.
Будучи командиром звена 104-го гвардейского истребительного авиационного полка (9-я гвардейская истребительная авиационная дивизия, 2-я воздушная армия, 1-й Украинский фронт), гвардии старший лейтенант Девятаев [13 июля 1944 года сбил FW-190 в районе западнее Горохова, но и сам был сбит и попал в плен[

В сентябре 1945 года Девятаева нашёл Сергей Королёв, назначенный руководить советской программой по освоению немецкой ракетной техники, и вызвал его в Пенемюнде для консультаций. Поскольку Девятаев служил в аэродромной команде, а ракетный полигон находился в отдалении, ничего сверхсекретного он поведать не мог, но сообщил примерное расположение построек и различных объектов на острове.

Ну снимите судьбу летчика от училища до побега ведь 180 вылетов и бои куда круче чем колбаса . Тут на несколько учебных фильмов времен в ютубе наткнулся , смотрятся как боевики.
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195
денис 2 часа назад
в детстве читал книгу "побег из ада". понятно что и там прошлась цензура. но фильм досмотреть не смог. и теперь наверное уже не буду и пытаться. детям, когда подрастут, дам книгу. ту самую...
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18k
Serg2001 2 часа назад
Всё, что сказано в посте, можно смело отнести к любому фильму на военную тему, снятому в последнее время. Исключение, наверное, составляет только "28 панфиловцев". С нетерпением ждал фильм "Несокрушимый", поскольку сам подвиг, как и подвиг Девятаева, находится где-то за гранью реального. Казалось бы, ничего выдумывать не надо. Бери да снимай как было на самом деле. Нет, надо практически весь фильм посвятить какой-то вымышленной бабе. О захваченном Тигре не сказать ни слова. Так извратить реальную историю мог только какой-то вредитель. Про Космодемьянскую тоже наснимали не пойми чего. Так я и не могу понять. То ли это уровень интеллекта наших киношников такой, то ли это специальный заказ на искажение нашей истории.
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23k
SerGProS 2 часа назад
Так же как и "Собибор" и "Зоя" извратили чтобы стереть все, что имело отношение к СССР его идеалам целям и достижениям.. Получается по современному кинеатографу: воевали за булочку...спички сухие..трамвайчик за все что угодно, только не за страну, за будущее страны и против фашизма, а не не болванчиков в форме СС...
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1k
Oldman 2 часа назад
Автор фильма, "Полёт к солнцу", не то что не читал, а даже и не просматривал.
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6k
Максим 3 часа назад
Это новая политика на самом деле, ведь как сказал Мединский, что по сути в истории важна не правда, а не некий миф, который будет воспитывать патриотизм.

Даже если бы не было ничего, это святая легенда, к которой просто нельзя прикасаться. А люди, которые это делают, мрази конченые. (с)

https://www.vedomosti.ru/opinion/quotes/2016/10/11/660341-nauka-mifotvorchestvo-medinskogohttps://www.vedomosti.ru/opinion/quotes/2016/10/11/660341-nauka-mifotvorchestvo-medinskogo

Так что правда никому не нужна, история давно из науки превратилась в рупор, выгодный в данный момент. Объяснить кто враг и почему, а может кто верный друг и герой.
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1k
Жан Плов Лагман 3 часа назад
А еще у Девятаева татуировки на шее не было. Потому что он не был м.у.д.а.к.о.м
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12k
Kucher 3 часа назад
А что ж вы хотите от режиссёра, который привык фантастику снимать?
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316
Геральт Дмитрий 3 часа назад
А я бы не мягко, а со всей силы.
Вот только, боюсь, ему уже ничего не поможет. Хоть бей, хоть не бей.
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840
Максим Максимов 3 часа назад
фильмы, которые снимают сейчас, а особенно для молодёжи, строятся по принципу "побольше экшена и поменьше того, чтобы молодой зритель "включал" свой мозг" при просмотре и после просмотра лез в поисковики ( хотя бы ), чтобы узнать: А КАК ЖЕ ВСЁ ЭТО БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ
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