Житель Новосибирска подрался с лифтом и победил

Молодой человек шатаясь зашёл в лифт и тут же начал плеваться. Затем дебошир обрушил свою агрессию на двери, что привело к остановке лифта. Мужчина впал в безумие и принялся громить лифт. В перерывах он звонил диспетчеру и орал в микрофон, а потом оторвал панель с кнопками.