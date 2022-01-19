Житель Новосибирска подрался с лифтом и победил

На Новогодних праздниках в Новосибирске пьяный молодой человек в припадке безумия напал на лифт во многоквартирном доме. Он отделал лифт до такой степени, что теперь его будут чинить до мая.
Молодой человек шатаясь зашёл в лифт и тут же начал плеваться. Затем дебошир обрушил свою агрессию на двери, что привело к остановке лифта. Мужчина впал в безумие и принялся громить лифт. В перерывах он звонил диспетчеру и орал в микрофон, а потом оторвал панель с кнопками.
Мужчину спасли из сломанного лифта в присутствии группы быстрого реагирования. Жильцы дома остались без лифта до мая. Надеемся, дебошира настигнет гнев жильцов высотки, которым теперь придётся ходить пешком на верхние этажи.
Источник:
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По этому.
Отдавать подобных уродов на суд людей. И пусть будет суд линча. Зато справедливо. Зато другие начнут думать. Может быть.