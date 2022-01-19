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Житель Новосибирска подрался с лифтом и победил

Житель Новосибирска подрался с лифтом и победил (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 января 2022 09:19
Сообщество : Жить в России
Метки: Новосибирск   Россия   видео   интересное   лифт   пьяный   фото   
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На Новогодних праздниках в Новосибирске пьяный молодой человек в припадке безумия напал на лифт во многоквартирном доме. Он отделал лифт до такой степени, что теперь его будут чинить до мая.

Молодой человек шатаясь зашёл в лифт и тут же начал плеваться. Затем дебошир обрушил свою агрессию на двери, что привело к остановке лифта. Мужчина впал в безумие и принялся громить лифт. В перерывах он звонил диспетчеру и орал в микрофон, а потом оторвал панель с кнопками.

Мужчину спасли из сломанного лифта в присутствии группы быстрого реагирования. Жильцы дома остались без лифта до мая. Надеемся, дебошира настигнет гнев жильцов высотки, которым теперь придётся ходить пешком на верхние этажи.

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Метки: Новосибирск   Россия   видео   интересное   лифт   пьяный   фото   
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7  комментариев
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514
Алексей Полчаса назад
5 месяцев чинить лифт? Запчасти с Альфа Центавры везут?
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7k
Trenzel2003 15 минут назад
Полиция! Закон! Суд! Нет. У нас сии органы не работают, от слова ВООБЩЕ!
По этому.
Отдавать подобных уродов на суд людей. И пусть будет суд линча. Зато справедливо. Зато другие начнут думать. Может быть.
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76
Арнольд Штайер 21 минуту назад
,,Замуровали демоны ,,и борьба с ними
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3k
Михалыч Полчаса назад
Где принудительная психиатрия?
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397
Михаил Полчаса назад
Это ж сколько агрессии. Алкоголь походу ее только усилил. Хорошо, что это был лифт, а не случайный человек. Таких надо изолировать от общества.
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5k
Борис Карабанов 39 минут назад
Каждый день стереотипные новости: "Девушка разгромила подъезд", "Молодой человек изуродовал лифт", "Группа молодых людей уничтожила автобусную остановку", "Мужчина напал на городские новогодние украшения и "завалил" оленя"... Гибридная война Байдена против России продолжается.
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