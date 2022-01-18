Интересные и актуальные вещи для котиков

Поскольку котов много не бывает, сегодня расскажем вам о нескольких приспособлениях, которые упростят жизнь как вам, так и вашему питомцу. Если оно у вас есть. Но если и нет, то вдруг когда-нибудь вы захотите завести питомца?

Если вам постоянно жарко и в квартире вечно открыто окно, кошке явно это придется не по вкусу, ведь из-за сквозняка ей может быть холодно.