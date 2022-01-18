Интересные и актуальные вещи для котиков

Несколько вещей для домашнего животного, которые упростят вашу жизнь.
Поскольку котов много не бывает, сегодня расскажем вам о нескольких приспособлениях, которые упростят жизнь как вам, так и вашему питомцу. Если оно у вас есть. Но если и нет, то вдруг когда-нибудь вы захотите завести питомца?
Если вам постоянно жарко и в квартире вечно открыто окно, кошке явно это придется не по вкусу, ведь из-за сквозняка ей может быть холодно.
Поэтому стоит задуматься о каких-то обогревающих предметах. Например, на просторах интернета можно найти такой симпатичный ботинок с подогревом, который скрасит холодные будни вашего животного теплой подстилкой.
Хотя в этом случае все зависит от породы, пушистым котикам, возможно, хватит и обычной лежанки, где они могут обосноваться, пока вы открываете окно.
Также стоит учесть, что кошки очень своеобразно относятся к воде и могут долгое время не пить по совершенно разным причинам. Например, потому что миска с жидкостью стоит рядом с кормом.
В этом может помочь специальный фонтанчик, который привлекает к себе внимание. Он циркулирует, пропуская воду через специальный фильтр, который надо менять раз в месяц.
Да, не самая дешевая покупка, но котик не будет страдать от жажды из-за личных принципов, а также не заработает камни в почках.
Кстати, есть ещё невероятно удобная кормушка с удаленным управлением. Вы можете покормить свое животное, находясь на работе или в отъезде, или можно настроить временной режим для выдачи порций по часам.
Также стоит позаботиться и о безопасности кошки, ведь некоторые из них гиперактивные или просто любители выйти из окна (увы, не всегда удачно). В таком случае можно обратить внимание на дополнительные экраны для окон. Кстати, действительно удобная штука.
Можно упомянуть и специальные лотки с самоочисткой. Обычный лоток - это куча геморроя. Положить газеты, насыпать наполнитель, потом наслаждаться чудесными запахами кота, бежать выкидывать. Но как оказалось, есть варианты попроще.
После того как котик сходит в туалет, лоток сам просеет наполнитель, также в них стоят фильтры от запахов.
Ну и главное – интересная игрушка. Сейчас существует много интерактивных шариков, рыбов, устройств с бабочками, некоторые из которых даже являются самообучаемыми.
Но нам показался забавным шарик с усатой мордочкой, который сам по себе носится по квартире, делая развороты на 360 градусов. Вероятно, хоть это устройство отвлечет вашего буйного друга от штор или елки.
Еще одно устройство напоминает око Саурона из фильмов «Властелин колец», но на деле это умная лазерная указка, которая развлечет питомца, пока вас нет дома.
Но при нахождении в квартире можно взять управление на себя. Удобная штука: и вам хорошо, и кошке весело.
И последнее, без чего не может обойтись котик: переноска. Мы нашли интересный проект 2017 года, напоминающий космический шаттл. Дизайн бомбический, но что по функционалу?
Флисовая подкладка, крепкий пластик, окошко для обзора. Есть даже встроенная игрушка, которая имитирует пульт управления. Животному в такой штуке не будет скучно в дороге.
Теперь ваше животное готово к приключениям, не будет страдать от нехватки воды и игрушек, а вы, уезжая по делам или на работу, не будете переживать о корме кота и его развлечениях.
Источник:
- Что за прелесть: спящие котейки, которыми можно умиляться часами
- Особенного кота обходили стороной в приюте, пока туда не зашла одна девушка
- Кошка довела хозяйку до истерики, решив напасть на огромного паука
- "Что не так с моим котом?": безумная кошачья логика во всей красе
- Рыжий - няшный кот из России, который покоряет миллионы сердец
Понравилось29
Для работы стояла миска с кусками бересты, залитой водой. Вода не менялась, только подливалась. Через какое-то время там появился "мусор", начали плавать "лямбуши", сгустки мусора.
Перед котом наливалась в ЕГО миску свежая вода... Фырк.... И прямой наводкой к миске с берестой...