«Родимысч», «замухрышка», «Кисица»: как поэты и писатели обращались к своим женщинам в письмах

Согласно английской пословице, за каждым великим мужчиной стоит великая женщина. Это изречение прекрасно подходит для писателей и поэтов чьи жены или просто возлюбленные нередко становились музами. Они нередко писали своим женщинам письма, в которых использовали особые обращения.
Именно о них и пойдет речь.
Федор Достоевский был женат дважды. Первая супруга Мария Исаева умерла от туберкулеза. Второй стала Анна Сниткина, работавшая стенографисткой и помогавшая писателю в публикации романа «Игрок».
Именно это событие и положило начало их роману. В своих письмах Достоевский не был слишком сентиментальным, но называл свою жену «голубчиком», «Нютей» или своим «другом». И это неудивительно, ведь чаще всего в письма содержались рассказы о деньгах и проигрышах в рулетку, поскольку писатель был любителем азартных игр, схожим с героем его же романа.
Александр Пушкин проявлял заботу к Наталье Гончаровой, несмотря на то, что за всю свою жизнь они расставались девять раз. Именно поэтому поэт написал к своей супруге более 70 писем, часть из которых были прощальными.
В них он называл Гончарову в основном своей «душой и ангелом», иногда «царицей» или обращался как ««ты, женка моя, пребезалаберная».
Сергей Есенин имел большой послужной список из женщин, поэтому его письма к ним были в основном кратки «по существу». Среди всех своих пассий, о которых он охотно принимал любовь, больше остальных он выделял Зинаиду Райх, а позже Айседору Дункан, на которых был женат.
Его последней супругой стала внучка Льва Толстого Софья. Но даже к ним он чаще всего обращался по имени, снабжая лишь ласковым словом «дорогая».
Александр Блок боготворил свою супругу Любовь Менделееву, видя в ней Прекрасную Даму, которую не хотел портить физически. Именно из-за этого их отношения были довольно странными, поскольку каждый искал то, что недостает, на стороне, сохраняя любовь.
Об этом говорят письма Блока, в которых он называл жену «его единственной» и «милой крошкой». В ответ она называла его «Сашурой». Но лучше всего её любовь к Блоку раскрывает тот факт, что, несмотря на голодный 1921 год в Петрограде, она меняла золото, чтобы купить лекарства и спасти жизнь поэта. Правда, сделать последнее так и не удалось: развилось воспаление внутренней оболочки сердца.
Отношения Владимира Маяковского и Лили Брик, без сомнения, запутанны. Друзья поэта неоднократно его упрекали в излишней покорности своей музе, которая не терпела критики по поводу её короткой, но бурной интрижки. Он тоже встречался с другими женщинами, желая вызвать ревность Брик, но постоянно спотыкался о её безразличие.
Однако их письма друг к другу всегда были пронизаны трепетом. В их переписке существовал два интимных прозвища «Киса» и «Щен», зачастую сопровождаемые соответствующими рисунками.
Маяковский также называл свою возлюбленную «Лилик», «Лисик», «Лисёныш», «Лиленок», а также «родной и милый Кашалотик», «Кисица» и «кисячий детик лис». Она же, в свою очередь, обращалась к поэту «Щенит», «детик» и «волосеночек». Правда, это далеко не все прозвища, которые можно было прочесть в переписке известной пары.
Перейдем к лидерам странных прозвищ в русской литературе, и начнём с Владимира Набокова и его супруги Веры Слоним. Несмотря на измену писателя с Ириной Гуаданини, он остался в семье, и явно не прогадал.
Ведь Слоним была не только женой, но и верным помощником Набокова. К слову, именно благодаря ей свет увидел роман «Лолита», рукописи которого писатель порывался сжечь. Сам же он заявлял, что Вера была его двойником, созданным по одной мерке.
В своих же письмах, как только не называл супругу, но оставим самые интересные обращения, помимо стандартных «моя любовь, жизнь, счастье или душка»: Кош-К-ко-ош», «старичок», «Мысч», «Гусенька», «ножки мои милые», «Мой обезьянысч», «Тюфка», «Тушкан», «Муренька», «Козлик», «Скунксик», «Родимысч», «Кустик», «Кутиш», «Мотылёнок». Стоит отметить, что это далеко не весь список.
Отношения Антона Чехова и Ольги Книппер также были особенными. Знаменитый драматург был не обделен вниманием женщин, некоторые из которых стали прототипами для его произведений. Его супруга также не особо избегала прелестей богемной жизни, что закончилось двумя беременностями с потерей детей.
Несмотря на то, что они были не от него, Чехов предпочитал не замечать известную ему правду. Также, как и писать любовные письма супруге, в которых как её только не называл: «собака», «лошадка», «бабуся», «славная девочка», «венгерец», «дуся», а также «Книпшиц», «замухрыша», «актрисуля», «балбесик мой» и «моя козявка».
Источник:
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