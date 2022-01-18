«Родимысч», «замухрышка», «Кисица»: как поэты и писатели обращались к своим женщинам в письмах

Об этом говорят письма Блока, в которых он называл жену «его единственной» и «милой крошкой». В ответ она называла его «Сашурой». Но лучше всего её любовь к Блоку раскрывает тот факт, что, несмотря на голодный 1921 год в Петрограде, она меняла золото, чтобы купить лекарства и спасти жизнь поэта. Правда, сделать последнее так и не удалось: развилось воспаление внутренней оболочки сердца.