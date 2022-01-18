"Настримила": многодетная мать лишилась детей после прямого эфира

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В ночь с 16 на 17 января мать троих детей решила провести стрим в состоянии алкогольного опьянения, и это был лучший подарок для её детей.
Некая Дарья во время прямого эфира рассказала, что ей 26 лет и 10 из них она замужем. Известно, что у неё 3 детей: 9 лет, 4 года и 1 год.
Женщина находилась в сильнейшем алкогольном опьянении и постоянно нецензурно выражалась. Например, на гневные комментарии от зрителей она кричала "Вы меня не напугаете. Да, у меня трое детей, ***. Мне по ***".
Женщина находилась в сильнейшем алкогольном опьянении и постоянно нецензурно выражалась. Например, на гневные комментарии от зрителей она кричала "Вы меня не напугаете. Да, у меня трое детей, ***. Мне по ***".
Внимание! Много нецензурной брани
Благодаря общественному резонансу "дамочку" быстро вычислили. Оказалось, что она проживает в Северном районе города Кургана и семья уже состоит на учёте как неблагополучная.
Интересно, что опека уже подавала иск в суд в 2021 году, чтобы лишить эту семью родительских прав и изъять детей, но тогда безответственные родители отделались только предупреждением. Видимо, мамаша почувствовала вседозволенность и уже не первый раз устраивала стримы, во время которых включала громкую музыку, когда дети спали или кричали, ругалась, курила и пила.
Нынче комиссия по делам несовершеннолетних подготавливает повторный иск о лишении родителей детей родительских прав. Ребят уже изъяли. Уполномоченный по правам детей в Курганской области Алёна Лопатина рассказала, что временную опеку над детьми собирается взять бабушка.
Интересно, что опека уже подавала иск в суд в 2021 году, чтобы лишить эту семью родительских прав и изъять детей, но тогда безответственные родители отделались только предупреждением. Видимо, мамаша почувствовала вседозволенность и уже не первый раз устраивала стримы, во время которых включала громкую музыку, когда дети спали или кричали, ругалась, курила и пила.
Нынче комиссия по делам несовершеннолетних подготавливает повторный иск о лишении родителей детей родительских прав. Ребят уже изъяли. Уполномоченный по правам детей в Курганской области Алёна Лопатина рассказала, что временную опеку над детьми собирается взять бабушка.
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Зашейте ей одно место, а то она не остановится.
А если какой-то калдырь бьёт жену, пропивает последнее, и детям ничего не достаётся - пожалейте МУЖЫКА, у него всё сложно?
Справедливо.