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"Настримила": многодетная мать лишилась детей после прямого эфира

"Настримила": многодетная мать лишилась детей после прямого эфира (3 фото + 1 видео)

Автор:
18 января 2022 10:13
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: алкоголь   дети   курган   лишение родительских прав   стрим   тик ток   
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В ночь с 16 на 17 января мать троих детей решила провести стрим в состоянии алкогольного опьянения, и это был лучший подарок для её детей.
Некая Дарья во время прямого эфира рассказала, что ей 26 лет и 10 из них она замужем. Известно, что у неё 3 детей: 9 лет, 4 года и 1 год.

Женщина находилась в сильнейшем алкогольном опьянении и постоянно нецензурно выражалась. Например, на гневные комментарии от зрителей она кричала "Вы меня не напугаете. Да, у меня трое детей, ***. Мне по ***".
Благодаря общественному резонансу "дамочку" быстро вычислили. Оказалось, что она проживает в Северном районе города Кургана и семья уже состоит на учёте как неблагополучная.

Интересно, что опека уже подавала иск в суд в 2021 году, чтобы лишить эту семью родительских прав и изъять детей, но тогда безответственные родители отделались только предупреждением. Видимо, мамаша почувствовала вседозволенность и уже не первый раз устраивала стримы, во время которых включала громкую музыку, когда дети спали или кричали, ругалась, курила и пила.

Нынче комиссия по делам несовершеннолетних подготавливает повторный иск о лишении родителей детей родительских прав. Ребят уже изъяли. Уполномоченный по правам детей в Курганской области Алёна Лопатина рассказала, что временную опеку над детьми собирается взять бабушка.

Источник:

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Метки: алкоголь   дети   курган   лишение родительских прав   стрим   тик ток   
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6  комментариев
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42k
Войнов 36 минут назад
Я что-то не понимаю в этой жизни. Такие животные плодятся как тараканы. Знаю не одну хорошую, благополучную семью, которые мечтают о детях, но родить не могут.
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43k
Цыц тут у меня Полчаса назад
Судя по всему, ее подруга решила таким образом все таки сподвигнуть полицию на изъятие детей. Голос за кадром вроде вполне трезв и задает наводящие вопросы. Молодец, цели достигла, детей у синюшки забрали.
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2k
Sergius SPb 39 минут назад
Так у нее по роже видно, что лишняя хромосома.
Зашейте ей одно место, а то она не остановится.
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302
Youtube's Best Channel 45 минут назад
Т.е. бухая стримит и матерится - лишить родительских прав.
А если какой-то калдырь бьёт жену, пропивает последнее, и детям ничего не достаётся - пожалейте МУЖЫКА, у него всё сложно?
Справедливо.
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