"Настримила": многодетная мать лишилась детей после прямого эфира

Благодаря общественному резонансу "дамочку" быстро вычислили. Оказалось, что она проживает в Северном районе города Кургана и семья уже состоит на учёте как неблагополучная.



Интересно, что опека уже подавала иск в суд в 2021 году, чтобы лишить эту семью родительских прав и изъять детей, но тогда безответственные родители отделались только предупреждением. Видимо, мамаша почувствовала вседозволенность и уже не первый раз устраивала стримы, во время которых включала громкую музыку, когда дети спали или кричали, ругалась, курила и пила.



Нынче комиссия по делам несовершеннолетних подготавливает повторный иск о лишении родителей детей родительских прав. Ребят уже изъяли. Уполномоченный по правам детей в Курганской области Алёна Лопатина рассказала, что временную опеку над детьми собирается взять бабушка.