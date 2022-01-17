6 самых жутких врачей в истории

Большинство из нас полностью доверяют врачам и знают, что могут рассчитывать на них в трудную минуту. Увы, некоторым несчастным не повезло довериться не тем людям, и они стали жертвами немыслимой жестокости. Вспоминаем шестерых врачей, для которых клятва Гиппократа была пустым звуком.
1. Генри Говард Холмс
Г.Г. Холмса (настоящее имя Герман Уэебстер Маджетт, на фото выше) часто называют первым серийным убийцей Америки. Точное количество жертв неизвестно, но считается, что он мог убить от 9 до 200 человек.
Получив диплом врача, Холмс арендовал отель в Чикаго, который впоследствии получил прозвище «отель убийств» или «замок убийств». По всему отелю были спрятаны тайные комнаты, люки, звуконепроницаемые комнаты, газовые горелки в стенах и печь для кремации тел. Покончив с телами, он препарировал их или продавал в медицинские университеты.
После того, как его поймали в ноябре 1894 года, Холмс признался в 27 убийствах, хотя некоторые из тех, кого он назвал своими жертвами, на самом деле были живы. В конце концов его судили за одно убийство — убийство Бенджамина Питезеля. Холмс убедил Питезеля инсценировать свою смерть, чтобы его жена получила страховые выплаты. Но когда все было готово, Холмс убил Питезеля и сам забрал деньги. Холмса повесили в 1896 году; он завещал, чтобы его похоронили в бетоны, чтобы никто не мог его выкопать.
2. Томас Нил Крим
Хотя он прославился как Ламбетский отравитель, Крим начал убивать в Онтарио в 1870-х годах, а затем продолжил в Чикаго. В Онтарио он помог своей жене сделать аборт, чуть не убив ее в процессе. Когда она скончалась годом позже, он утверждал, что жену убила чахотка. Год спустя за его офисом был найден труп женщины, с которой у него был роман — она скончалась в результате отравления хлороформом. Сбежав от обвинений в Онтарио, Крим открыл собственную медицинскую практику в Чикаго, предлагая аборты проституткам.
Одной из жертв Крима стал Дэниел Слотт, муж его любовницы. Она дала показания против Крима, утверждая, что именно он достал для нее яд, чтобы она могла убить мужа. Крима приговорили к пожизненному заключению, но приговор смягчили после того, как его брат подкупил власти, и Крима освободили.
После этого он переехал в Лондон, где отравил несколько проституток. Он даже писал местным бизнесменам, фармацевтам и врачам, обвиняя их в отравлении убитых им женщин, и требовал деньги за молчание. Крима арестовали в 1892 году, и суд присяжных вынес обвинительный приговор всего за 12 минут.
Его последние слова вызвали настоящий переполох. Сообщается, что он успел произнестя: «Я Джек…» прежде, чем петля затянулась. Это навело многих на мысль, что Крим хотел признаться в том, что он Джек Потрошитель. Однако это маловероятно, поскольку он сидел в тюрьме на момент, когда были совершены эти убийства.
3. Джон Бодкин Адамс
Между 1946 и 1956 годами около 160 пациентов Адамса в Эссексе, Великобритания, скончались при подозрительных обстоятельствах. Многие из них умерли в коме, в которую, судя по всему, их вводили искусственно. Позже выяснилось, что 132 пациента включили Адамса в свое завещание.
Адамс попал под подозрение в 1956 году после лечения Гертруды Халлетт, которая внезапно умерла вскоре после того, как попала к нему на прием. Тем не менее, несмотря на это инкриминирующее происшествие, суд над ним основывался на предполагаемом убийстве Эдит Элис Моррелл, богатой вдовы, которая умерла за несколько лет до этого.
Адамс избежал обвинительного приговора — возможно, из-за того, что обвинение напортачило с его делом, поскольку показания главных свидетелей обвинения (двух медсестер, которые помогали ухаживать за Моррелл) были опровергнуты записями в их же блокнотах. Кроме того, сам Адамс не стал давать показаний на суде, что обескуражило обвинение, которое, видимо, надеялось, что он в конечном итоге он «своей болтовней сам доведет себя до виселицы». Адамсу потребовалось всего 45 минут, чтобы его оправдали в убийстве, но при этом его признали виновным в подделке рецептов и фальсификации документов.
Он был исключен из реестра в 1957 году, но восстановлен в 1961 году, а к июлю 1962 года у него снова была лицензия на продажу опасных медикаментов. Хотя ему и разрешили продолжать практику, многие из его пожилых пациентов, что неудивительно, сменили врача.
4. Гарольд Шипман
Шипман, получивший прозвище «Доктор Смерть», убил более 200 своих пациентов, хотя точное количество жертв мы, скорее всего, уже никогда не узнаем. В 1974 году он работал врачом общей практики, и его уличили в подделке рецептов на петидин для собственного употребления. Шипман отделался штрафом, и ему разрешили продолжить работу.
Его жертвами были в основном пожилые женщины, которых он убивал посредством смертельных инъекций. Когда пациентам становилось плохо во время его визита, он вызывал скорую помощь на глазах у родственников больного, а затем перезванивал, чтобы отменить вызов, когда пациент умирал. Впоследствии расследование показало, что подобных звонков в скорую не поступало, и Шипман просто притворялся, что звонит.
Подозрения возникли, когда другой врач и работник местного похоронного бюро заметили чересчур большое количество разрешений на кремацию, подписанное Шипманом. В конце концов его поймали, когда он попытался составить завещание от имени одной из своих жертв. Шипмана приговорили к пожизненному заключению в январе 2000 года, а в 2004 году он повесился в своей камере.
5. Майкл Сванго
Злодеяниям этого врача, который убивал своих пациентов смертельными дозами лекарственных препаратов и пытался отравить коллег пончиками с мышьяком, можно посвятить отдельную статью.
С трудом получивший квалификацию врача в 1983 году Сванго переводился из одного медицинского учреждения в другое — по собственному желанию или в результате увольнения, — как только люди вокруг начинали замечать, как много смерти его окружает. Сейчас кажется, что больницы в то время пытались скрыть любые правонарушения, и эта политика привела к тому, что Сванго избегал наказания в течение многих лет, просто меняя места работы.
В какой-то момент им заинтересовалось ФБР, поэтому он ушел в подполье, а затем, в 1994 году, сменил имя на Джека Кирка. Он устроился химиком на завод по очистке сточных вод в Атланте. Когда ФБР настигло его, он бежал в Африку, где работал врачом, пока загадочные смерти снова не привлекли к нему внимание. В 1997 году его поймали, когда он летел через Америку в Саудовскую Аравию.
Его судили только за три убийства, хотя в отчетах предполагалось, что он может быть ответственен за 30-60 смертей. Он признал вину, поскольку Зимбабве хотела экстрадировать его за совершенные там преступления, за которые ему грозила смертная казнь. Он был приговорен к трем пожизненным срокам без права досрочного освобождения и сейчас находится в федеральной тюрьме строгого режима ADX.
6. Линда Берфилд Хаззард
Завершает этот пост единственная женщина в списке. У Хаззард не было медицинского образования, но она могла практиковать медицину, воспользовавшись лазейкой в законах штата Вашингтон, унаследованной от практиков альтернативной медицины.
Хаззард считала, что чрезмерное употребление пищи наполняет организм токсинами и вызывает множество болезней, поэтому предписывала голодание всем своим пациентам. Сорок человек умерли в ее санатории в Вашингтоне, который получил прозвище «Голодные высоты». Диета включала небольшое количество томатного и спаржевого сока наряду с клизмами и массажем.
Смерть богачки Клэр Уильямсон в 1912 году привела к обвинению в непредумышленном убийстве. На суде выяснилось, что Хаззард с мужем назначили себя бенефициарами имущества нескольких пациентов. Она провела в тюрьме всего два года, поскольку ее, по неизвестным причинам, помиловали. После этого она переехала в Новую Зеландию, где в 1938 году скончалась от голода, испытывая новое лечебное голодание.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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