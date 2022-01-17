6 самых жутких врачей в истории

Одной из жертв Крима стал Дэниел Слотт, муж его любовницы. Она дала показания против Крима, утверждая, что именно он достал для нее яд, чтобы она могла убить мужа. Крима приговорили к пожизненному заключению, но приговор смягчили после того, как его брат подкупил власти, и Крима освободили.

После этого он переехал в Лондон, где отравил несколько проституток. Он даже писал местным бизнесменам, фармацевтам и врачам, обвиняя их в отравлении убитых им женщин, и требовал деньги за молчание. Крима арестовали в 1892 году, и суд присяжных вынес обвинительный приговор всего за 12 минут.

Его последние слова вызвали настоящий переполох. Сообщается, что он успел произнестя: «Я Джек…» прежде, чем петля затянулась. Это навело многих на мысль, что Крим хотел признаться в том, что он Джек Потрошитель. Однако это маловероятно, поскольку он сидел в тюрьме на момент, когда были совершены эти убийства.

3. Джон Бодкин Адамс

Между 1946 и 1956 годами около 160 пациентов Адамса в Эссексе, Великобритания, скончались при подозрительных обстоятельствах. Многие из них умерли в коме, в которую, судя по всему, их вводили искусственно. Позже выяснилось, что 132 пациента включили Адамса в свое завещание.

Адамс попал под подозрение в 1956 году после лечения Гертруды Халлетт, которая внезапно умерла вскоре после того, как попала к нему на прием. Тем не менее, несмотря на это инкриминирующее происшествие, суд над ним основывался на предполагаемом убийстве Эдит Элис Моррелл, богатой вдовы, которая умерла за несколько лет до этого.