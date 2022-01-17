Искатель кладов нашел редчайшую золотую монету с изображением Генриха III

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Британцу, который в сентябре прошлого года пошел побродить в поле с металлоискателем, улыбнулась редкая удача. Он обнаружил в земле золотую монету, отчеканенную в 1257 году во время правления короля Генриха III. Таких монет в музейных и частных коллекциях всего семь, эта восьмая. В прошлом году одну из них продали на аукционе за 720 000 долларов.
Надо полагать, что и этот прекрасно сохранившийся экземпляр стоит не меньше.
Находка была сделана в Хемьоке, графство Девон. Ценность ее состоит в том, что это, во-первых, первая в истории Англии золотая монета, а во-вторых, на ней изображен первый "настоящий" портрет английского короля на троне со времен Вильгельма Завоевателя.
Находка была сделана в Хемьоке, графство Девон. Ценность ее состоит в том, что это, во-первых, первая в истории Англии золотая монета, а во-вторых, на ней изображен первый "настоящий" портрет английского короля на троне со времен Вильгельма Завоевателя.
Монета была найдена в поле в Хемьоке - средневековом поселении, известном своим замком
Счастливчик, нашедший монету, совершенно не подозревал о ее невероятной редкости. Он узнал об этом, опубликовав фотографию на Facebook в группе для любителей металлопоиска. Фотографию заметил специалист аукционного дома Spink в Лондоне.
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Предварительная оценка монеты составляет 400 000 фунтов стерлингов, но прошлые экземпляры были проданы более чем за 500 000 фунтов стерлингов.
Монета Генриха III была отчеканена примерно в 1257 году королевским ювелиром Вильгельмом Глостерским из золота, привезенного из Северной Африки. На золотом пенни изображен король на троне, держащий скипетр в правой руке и державу в левой. На оборотной стороне монеты изображен "длинный крест" и четыре пятилепестковых розы, а также имя ювелира.
Специалисты называют ее одной из самых легендарных монет во всей британской нумизматике. Редкость и последующая ценность, вероятно, связаны с тем, что большая часть отчеканенных монет в последующем была переплавлена на другие нужды. И до 1344 года (правление Эдуарда III) золотые монеты больше не чеканились для обращения.
Специалисты называют ее одной из самых легендарных монет во всей британской нумизматике. Редкость и последующая ценность, вероятно, связаны с тем, что большая часть отчеканенных монет в последующем была переплавлена на другие нужды. И до 1344 года (правление Эдуарда III) золотые монеты больше не чеканились для обращения.
Всего было отчеканено около 52 000 монет Генриха III. Они были в два раза тяжелее серебряного пенни и оценивались в 20 пенсов, что соответствует 60 фунтам стерлингов в сегодняшних деньгах.
Но вскоре стало очевидно, что эти монеты финансово нежизнеспособны, потому что их стоимость была меньше, чем их вес в золоте. В результате практически все они были переплавлены после того, как вышли из обращения после смерти Генриха III.
Другие сохранившиеся экземпляры находятся в Британском музее в Лондоне, Музее Фицуильяма в Кембридже и в частных коллекциях.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews Великобритания золотая монета металлоискатель находка поиск с металлоискателем редкая монета редкая находка
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