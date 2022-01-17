Искатель кладов нашел редчайшую золотую монету с изображением Генриха III

Монета Генриха III была отчеканена примерно в 1257 году королевским ювелиром Вильгельмом Глостерским из золота, привезенного из Северной Африки. На золотом пенни изображен король на троне, держащий скипетр в правой руке и державу в левой. На оборотной стороне монеты изображен "длинный крест" и четыре пятилепестковых розы, а также имя ювелира.



Специалисты называют ее одной из самых легендарных монет во всей британской нумизматике. Редкость и последующая ценность, вероятно, связаны с тем, что большая часть отчеканенных монет в последующем была переплавлена на другие нужды. И до 1344 года (правление Эдуарда III) золотые монеты больше не чеканились для обращения.