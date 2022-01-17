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Искатель кладов нашел редчайшую золотую монету с изображением Генриха III

Искатель кладов нашел редчайшую золотую монету с изображением Генриха III (8 фото)

Автор:
17 января 2022 16:26
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Великобритания   золотая монета   металлоискатель   находка   поиск с металлоискателем   редкая монета   редкая находка   
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Британцу, который в сентябре прошлого года пошел побродить в поле с металлоискателем, улыбнулась редкая удача. Он обнаружил в земле золотую монету, отчеканенную в 1257 году во время правления короля Генриха III. Таких монет в музейных и частных коллекциях всего семь, эта восьмая. В прошлом году одну из них продали на аукционе за 720 000 долларов.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Великобритания   золотая монета   металлоискатель   находка   поиск с металлоискателем   редкая монета   редкая находка   
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MatveiVainrub 19 минут назад
Претендент на находку столетия .
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