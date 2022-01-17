Вы находитесь здесь: как изобретение мигающего курсора изменило мир компьютерных технологий

Только представьте, черный фон, на котором зеленым шрифтом печатались тексты. Мало того, что это сложно прочитать, так еще и с кучей опечаток. А как же без них? Автор текста, отвлекшись, может потерять место, где нужно писать. Ко всему прочему, проблемой была и задержка в появлении напечатанных символов на экране компьютера.