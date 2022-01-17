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Вы находитесь здесь: как изобретение мигающего курсора изменило мир компьютерных технологий

Вы находитесь здесь: как изобретение мигающего курсора изменило мир компьютерных технологий (7 фото + 2 гиф)

Автор:
17 января 2022 15:01
Сообщество : Истории
Метки: возняк   изобретения   интересно   история   компьютеры   курсор   чарльз кислинг   
1969
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Мигающему курсору в этом году исполняется 54 года. Если вам кажется, что это незначительное изобретение, то вы просто не знаете как люди жили до этого.

Внесение информации в компьютер была скрупулезной и сложной работой.

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Историк типографии рассказывает, что больше всего досталось редакторам цифровых изданий и наборщикам текстов, или как сейчас принято их называть - копирайтерам.

Только представьте, черный фон, на котором зеленым шрифтом печатались тексты. Мало того, что это сложно прочитать, так еще и с кучей опечаток. А как же без них? Автор текста, отвлекшись, может потерять место, где нужно писать. Ко всему прочему, проблемой была и задержка в появлении напечатанных символов на экране компьютера.

Удивительно, но решение обеих проблем нашел Чарльз Кислинг. Американец шотландского происхождения в молодости служил на флоте, где и нашел свое призвание. Нет, это не океан, а вычислительная техника. После участия в Корейской войне, Кислинг в 1955 году устраивается работать в компанию Sperry Rand. Там он работал с логическими схемами для персональных компьютеров.

В 1968 году от имени Чарльза Кислинга поступает заявка в патентное бюро на разработку мигающего курсора, а в 1970 ему этот патент одобрили.

В том же году он получил патент на логическую схему расширения для систем отображения. Иными словами, механизм, который сократил время визуализации символов на экране компьютера.

Его изобретения впервые были использованы в компьютерах компании Apple в 1977 году. Стив Возняк пожертвовал ради внедрения этой функции в компьютерах Apple II вводом строчных символов. И сооснователь не прогадал, потому что это было прорывом в мире компьютерных технологий.


Технология довольно быстро стала использоваться во всех персональных компьютерах.

Чарльз Кислинг проработал более тридцати лет в конструкторском бюро по производству логистических схем и умер в 2014 году в преклонном возрасте в окружении семьи.

Благодаря этому открытию жизнь миллиардов людей стала гораздо проще.

Источник:

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Метки: возняк   изобретения   интересно   история   компьютеры   курсор   чарльз кислинг   
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Броненосец Потелкам 2 часа назад
ну прям уж таки и миллиардов....
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