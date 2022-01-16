Колоритное Замоскворечье до революции. Уютная старая Москва. Кадры раскрашены с помощью нейросети

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Замоскворечье старинный московский район некогда с патриархальным укладом. Здесь жило огромное количество мещан и купцов. Почти у каждого дома имелась своя приусадебная территория с небольшим садиком, жизнь тут шла размеренная.
Давайте посмотрим на кадры уютного дореволюционного Замоскворечья.
Давайте посмотрим на кадры уютного дореволюционного Замоскворечья.
1.
2-й Бабьегородский переулок 1912 год
Бабьегородские переулки располагались в районе современного парка Музеон. От них до наших дней ничего не дошло.
2.
Церковь святителя Николая и дом причта 1895 год
То, что вы видите на фото, до наших дней дошло без изменений! На снимке 1-й Голутвинский переулок. Снимок отражает истинное Замоскворечье: деревянные усадьбы с резными воротами, старинный храм и зелень.
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3.
Пятницкая улица 1914 год
Парадная Пятницкая улица! Здесь дома были красивые, добротные, каменные. По центру улицы ходил трамвай. Ажурные трамвайные столбы – одно из главных украшений старой Москвы. Обратите внимание, что тротуары в 1914 году были уже заасфальтированы.
6.
Вид из усадьбы Демидовых в сторону Кремля 1866 год
Усадьба Демидовых была построена в конце XVIII века и дошла до наших дней практически без изменений. Изысканные ворота усадьбы – прекрасный пример русского литейного искусства.
Можно сказать, что это была реклама того времени: семье Демидовых принадлежало большое количество горнодобывающих предприятий на Урале. Такой роскошной оградой они "рекламировали" свою продукцию.
Вдаль уходит Лаврушинский переулок, на месте домов по левой стороне вскоре будет построена Третьяковская галерея.
Можно сказать, что это была реклама того времени: семье Демидовых принадлежало большое количество горнодобывающих предприятий на Урале. Такой роскошной оградой они "рекламировали" свою продукцию.
Вдаль уходит Лаврушинский переулок, на месте домов по левой стороне вскоре будет построена Третьяковская галерея.
7.
Марфо-Мариинская обитель 1912 год
Марфо-Мариинская обитель занимает важное место в архитектурном ансамбле Большой Ордынки. Её возведением занимался знаменитый архитектор А. Щусев.
8.
Дом купца Игумнова 1895 год
Среди всех построек Замоскворечья особо выделяется дом купца Игумнова.
Здание в русском стиле строили 7 лет, владельцу постройка обошлась в миллион рублей. По тем временам – безумные деньги.
Сейчас это здание одно из немногих, которое уцелело в результате советской реконструкции Большой Якиманки. В доме располагается посольство Франции.
Здание в русском стиле строили 7 лет, владельцу постройка обошлась в миллион рублей. По тем временам – безумные деньги.
Сейчас это здание одно из немногих, которое уцелело в результате советской реконструкции Большой Якиманки. В доме располагается посольство Франции.
10.
Церковь Параскевы Пятницы 1913 год
Пятницкая улица получила свое название по этому храму. Храм до наших дней не дошел. Он был взорван в советское время. На его месте располагается вход в метро Новокузнецкая.
11.
Большой Кадашевский переулок 1913 год
На снимке ранняя весенняя Москва! Снег постепенно сходит с улиц. Как тогда, так и сейчас, это не самое красивое время. Сперва может показаться, что дорога в переулке заасфальтирована, но на самом деле это огромный слой грязи со льдом.
Вдали виден прекрасный храм Воскресения Христова в Кадашах. Церковь в стиле московского барокко построили в конце XVII века. Это одна из немногих московских церквей, на колокольню которой можно подняться.
На этом прогулка по Замоскворечью подошла к концу. Замоскворечье один из красивейших районов города, даже сейчас тут можно местами ощутить старинный колорит. Правда колорит района исчезает очень быстро, все застраивается элитными домами...
Вдали виден прекрасный храм Воскресения Христова в Кадашах. Церковь в стиле московского барокко построили в конце XVII века. Это одна из немногих московских церквей, на колокольню которой можно подняться.
На этом прогулка по Замоскворечью подошла к концу. Замоскворечье один из красивейших районов города, даже сейчас тут можно местами ощутить старинный колорит. Правда колорит района исчезает очень быстро, все застраивается элитными домами...
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Метки: Россия история люди страна фотографии
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