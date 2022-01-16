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Колоритное Замоскворечье до революции. Уютная старая Москва. Кадры раскрашены с помощью нейросети

Колоритное Замоскворечье до революции. Уютная старая Москва. Кадры раскрашены с помощью нейросети (12 фото)

Автор:
16 января 2022 22:01
Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
585
12
Замоскворечье старинный московский район некогда с патриархальным укладом. Здесь жило огромное количество мещан и купцов. Почти у каждого дома имелась своя приусадебная территория с небольшим садиком, жизнь тут шла размеренная.
Давайте посмотрим на кадры уютного дореволюционного Замоскворечья.
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Метки: Россия   история   люди   страна   фотографии   
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301
Cаня 9 часов назад
Красивое.
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2k
Роман 8 часов назад
а причем тут Замоскворечье?
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14
Егор Терентьев 8 часов назад
Сад Музеон и 1-й Голутвинский пер. - это не Замоскворечье!
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