Колоритное Замоскворечье до революции. Уютная старая Москва. Кадры раскрашены с помощью нейросети

11.

На снимке ранняя весенняя Москва! Снег постепенно сходит с улиц. Как тогда, так и сейчас, это не самое красивое время. Сперва может показаться, что дорога в переулке заасфальтирована, но на самом деле это огромный слой грязи со льдом.



Вдали виден прекрасный храм Воскресения Христова в Кадашах. Церковь в стиле московского барокко построили в конце XVII века. Это одна из немногих московских церквей, на колокольню которой можно подняться.

На этом прогулка по Замоскворечью подошла к концу. Замоскворечье один из красивейших районов города, даже сейчас тут можно местами ощутить старинный колорит. Правда колорит района исчезает очень быстро, все застраивается элитными домами...