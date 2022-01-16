Безумная причина, почему Николай II запрещал солдатам носить каски во время Первой мировой войны

Когда в 1914 году началась Первая мировая война, самым распространенным головным убором большинства армий в мире была простая матерчатая фуражка.
У большей части русских солдат, как и у британских или французских, в первые годы Первой мировой войны на голове красовалась простая фуражка, лишь у немцев тогда был знаменитый остроконечный шлем Пикельхельм, но даже он был создан всего лишь из вареной кожи. У большей части европейских армий не было ничего и близко похожего на металлические каски.
Никакая практичная металлическая каска просто не могла бы остановить высокоскоростную пулю, так считали в военных штабах, так какой тогда в них смысл? Металлические шлемы и каски казались пережитком прошлого, больше связанным с римлянами и рыцарями, чем с современными армиями.
Однако, европейцы очень быстро осознали катастрофическую ошибку и ввели в свои армии обязательное ношение касок уже через год после начала войны, в то время как Российская империя во главе с Александром II наотрез отказывалась снабжать солдат металлическими защитными головными уборами достаточно длительное время.
Почему?
Сейчас подробнее расскажем об этом в нашей новой статье:
Никто не был готов к такой современной войне и её последствиям
По мере того как в Первую мировую войну вступало всё больше стран и завязывалось всё больше сражений, первые людские потери были ужасающими. В первые четыре недели войны, одна лишь Франция потеряла 250 000 человек в результате боевых действий.
Всё дело в том, что европейские армии очень быстро научились эффективно использовать современные виды вооружений, вроде массированных гаубиц, минометов и пулеметов при обстреле живой силы.
Как от такого современного оружия вообще можно было защититься?
Армии начали создавать длинные и сложные полевые укрепления, называемые "траншеями", которые могли бы служить защитой от артиллерийского обстрела. Но когда бойцы переходили в окопные сражения, то их начинали обстреливать из современной артиллерии и пулеметов. В таких условиях солдаты уклонялись уже не только от бомб и пуль, но и от летящих в них осколков от снарядов, а также шрапнели.
Тогда-то стало понятно, что именно paнения в голову ocколками приводили к тем страшным солдатским потерям
Франция первой отреагировала на эту проблему в 1915 году, когда Огюст-Луи Адриан разработал пехотную каску, которая стала носить его имя. Сделанная из тонкой стали, каска имела приваренный козырек спереди и гребнем посередине.
Вскоре после этого Великобритания также выпустила каску из более толстой стали с широкими полями. США не отставали и приняли тот же дизайн для своей армии. Германия лишь в 1916 произведет самый эффективный и прочный Штальхельм, заменив кожаный Пикельхельм.
Уже после того, как первые комплекты головных уборов были поставлены в армии стран Антанты и Центральных держав, в военных штабах отметили, что в битвах, где солдаты носят каски, заметно резко в процентном соотношении сократилось количество смертельных ранений.
Многие тогда сразу же отметили, что будь у солдат такие металлические каски в самом начале войны, то можно было бы избежать множества сотен тысяч жepтв, поскольку большинство солдат тогда было серьезно ранено именно осколками и пyлями в область головы. Согласно отчетам госпиталей времен Первой мировой войны, около 21-25% всех зарегистрированных травм в первые недели войны приходились именно на голову, травмированную осколками и шрапнелью.
Почему в Русской императорской армии, Николай II запретил носить каски, даже несмотря на то, что все другие страны наоборот их вводили в срочном порядке?
В 1916 году пароход «Святой Петр» пришвартовался в Архангельске. Этот корабль прибыл из Франции и привёз 15 000 новых французских адрианских касок по запросу дипломата Алексея Алексеевича Игнатьева, который во время Первой мировой войны руководил размещением военных заказов во Франции и поставкой их в Россию. Он сделал это, поскольку многие русские солдаты так же как и европейские, чаще всего yмирaли от ранений в голову.
Единственное отличие этих новых российских касок от французских было в том, что Игнатьев попросил французов создать каски не с французскими знаками отличия спереди, а с русским орлом. Цвет этих касок также остался синим, что соответствовало французской боевой форме, но не униформе зеленого цвета, которую носила Императорская Российская армия. В дальнейшем их пришлось перекрашивать.
К июлю 1916 года эти каски были розданы русским солдатам в полевых условиях. Первыми их получили военнослужащие 5-й армии, находившиеся в Латвии.
Однако, ещё до того, как каски были выданы первым русским войскам в Латвии, они уже подвергались жесткой критике от императора Николая.
Несмотря на французское и английское исследование, доказавшее, что ношение стальной каски останавливало 3/4 всех ранений головы, 12 марта 1916 г. начальник штаба верховного командования Российской империи издал постановление против их применения и дальнейших закупок.
В переписках штабных генералов с дипломатом Алексеевым говорилось, что сам император вынес решение против использования металлических касок в императорской армии, полагая, что они очень плохо смотрятся с военной формой, а также портят воинственный и устрашающий вид солдат. И из-за вмешательства императора, дальнейшая закупка новых касок была прекращена на неопределенный срок.
Под серьёзным давлением, позже император Николай всё-таки разрешил закупку касок для российских солдат
Алексеев после того, как узнал о решении императора, начал писать срочные письма военному министру Д. С. Шуваеву с просьбой немедленно закупить 2 млн. адрианских касок. В знак безотлагательности ситуации, возможно, опасаясь, что император всё-таки передумает, Алексеев просил, чтобы их закупка продвигалась наперёд, не дожидаясь результатов полевых испытаний, проводимых 5-й армией в Латвии.
Многие военные министры начали с самого начала весны 1916 года постоянно давить на императора, пытаясь убедить Николая разрешить поставки касок на Восточный фронт, глядя на позитивные результаты ношения касок европейскими армиями. Но Николай был непреклонен и наотрез отказывался от закупок касок. Как именно это вышло, увы, нам неизвестно, но убедить императора генералам всё-таки как то удалось ближе к лету.
Заказ на поставку был сразу же направлен А. Игнатьеву, российскому военному агенту во Франции, который заключил с французами соглашение о покупке 2 миллионов касок.
Каски было решено отгружать партиями по 20 тысяч и первая из них досталась русским солдатам уже в начале октября 1916 года.
Однако, 12 января 1917 г. произошел случайный взрыв боеприпасов в порту города Романе-на-Мурмане (Мурманске), уничтоживший большую партию поставленных французских касок Адриана, и, что еще хуже, следующая партия из 160 000 касок была потоплена немецкими подводными лодками. Ещё 180 000 касок, предназначенных для России, остались во французском порту Брест из-за начала большевистской революции. Последнее судно, перевозившее каски Адриана из Франции, вышло из Бреста в сентябре 1917 года.
Около 1 900 000 шлемов Адриана было всего отправлено из Франции в Россию во время Первой мировой войны. Несмотря на большое количество отгруженных касок, их просто не хватило для оснащения огромной Российской Императорской Армии, численность которой превышала миллион человек. Некоторые из этих касок и вовсе не дошли до солдат. Так или иначе, но в первые годы Первой мировой вoйны свыше 25% российских солдат пoгибли из-за paнeний в голову, хотя это явно можно было предотвратить.
Источник:
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Восточный и Западный фронт - наши так не говорили. Так говорили иностранцы и в первую очередь немцы. Это у них был западный и восточный фронты. А у нас в России были северо-западный, юго-западный и кавказский фронты.
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взрыв боеприпасов в порту города Романе-на-Мурмане (Мурманске)
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Романов-на-Мурмане был, а Роман-на-Мурмане не был. Опять чуется западный манер.
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Автор, статья переводняшка? Скорее всего да. А таким вещам верить на слово не стоит. Вывод - может Николай так и говорил, а может и не говорил, надо проверять.
Понятно, что производителям касок, масок и винтовок это не понравится - потеря прибыли.
Но если повесить сотню оружейных королей, то можно спасти миллионы жизней.