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Люди и лица

Люди и лица (40 фото)

Автор:
16 января 2022 00:21
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: интересно   люди   фото   
529
40
Цветное и черно-белое. Просто фото людей, лиц, без сюжета и движения, без динамики. Просто люди. Просто лица и фигуры.
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Метки: интересно   люди   фото   
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Corvus Corax 7 часов назад
"Грейс Келли в Заднем окне"
Фильм, как и книгу, правильно переводить как "Окно во двор".
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Viktor Rus 46 минут назад
Силикона, ботокса ноль - таланта и самобытности 100%. Просто говоря - личности.
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