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16 января 2022 00:21
Цветное и черно-белое. Просто фото людей, лиц, без сюжета и движения, без динамики. Просто люди. Просто лица и фигуры.
3.
Ким Бейсингер (Моя мачеха - пришелец)
4.
Майя Плисецкая на даче в Снегирях, 1962 год
5.
Клинт Иствуд и Джейн Мэнсфилд, 1962 год
6.
Те времена, когда красивые были не похожи друг на друга. Линда Евангелиста, Кристи Тарлингтон и Синди Кроуфорд
7.
Шведский журнал Poster 1976 год
8.
Грейс Келли в Заднем окне Режиссер Альфред Хичкок. 1954 год
11.
Юрий и Валентина Гагарины танцуют на новогоднем балу в Кремлевском Дворце съездов. Москва, 1965 год
12.
Фото Сальмы Хайек для журнала InStyle. 1 января 1998 года
13.
Джина Лоллобриджида в Сентябрь 1961 год
15.
Когда вижу фото прошлых времён , складывается впечатление, что в те времена люди были гораздо добреe
17.
Свидание под угрозой срыва. Мариуполь, 1974 год
18.
Марлон Брандо в объективе Сесила Битона, 1946 год
20.
Кинозвезда за туалетным столиком
22.
Киану Ривз и Сандра Буллок. 1994 год
23.
Лив Тайлер в фотосессии Лары Россиньоль, 1995 год
24.
Агнета Фальцког, 1976 год
25.
Фотограф Игорь Верещагин выцепил в толпе каких-то рандомных мужичков. Москва, 1998 год.
27.
Цирковая артистка Сильвия Терон на крыше небоскреба в Гамбурге. Германия, 1970 год
28.
Великий артист нашего кинематографа Фрунзик Мкртчян в 70-е гг. 20 века на личном автомобиле "Волга" ГАЗ-21 и в прекрасном настроении
31.
Брижит Бардо на Каннском кинофестивале, 1956 год. Фото : Edward Quinn.
32.
Американская школьница Саманта Смит с милиционером. Москва, 1983 год
33.
Стефани Сеймур. 1992 год
34.
Джулианна Мур - Премьера фотосессии Джорджа Хольца, 1997 год
35.
Плотненько стоят... Москва, 1954 год
38.
Марина Неёлова за рулём автомобиля «Жигули», 1977 год
39.
Метро, Москва, 1970-е годы. Из серии «Читающий народ». Фотограф Игорь Гаврилов
40.
Майкл Джексон, София Лорен и Сильвестр Сталлоне. 1987 год
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Фильм, как и книгу, правильно переводить как "Окно во двор".