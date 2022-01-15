Диковинный атлантический деликатес

Колония морских уточек - "персебес"

Поселяются рачки не только на скалах, но и на днищах кораблей, плавнике и, даже, китах. Таким образом морские уточки всегда могли путешествовать по всему миру, но до последнего времени им «нравилось» жить только в Атлантическом океане. А сейчас "уточек" все чаще стали встречать в тихоокеанских водах.

Например, этот впечатляющий снимок «монстра из глубин» сделан в 2016 году в Новой Зеландии.