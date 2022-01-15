Диковинный атлантический деликатес

ценой до 200 € за килограмм, атакует Дальний Восток
Морские уточки – подотряд усоногих раков, объединяющий более 400 видов. Своим название они обязаны средневековой легенде, согласно которой из раковин морских уточек вылуплялись черные казарки. Внешне морские уточки похожи на двустворчатых моллюсков, сидящих на ножках-стебельках. На самом же деле это рачок, отрастивший для защиты известковый панцирь. А иначе как, если ты сидишь на месте? Когда рачок чувствует себя комфортно он высовывает из раковины свои лапки - усики и загребает ими планктон. А чуть что не так – прячется в домик.
Морская уточка. Размер панциря достигает 5 см, а стебелька до 60 см. (обычно короче)
Морские уточки – обычные обитатели тропических и субтропических вод Атлантического океана. В странах Пиренейского полуострова их называют «персебес» и подают в ресторанах как деликатес, причем очень дорогой – от 100 до 200 евро за килограмм. По вкусу морские уточки напоминают омара и креветку одновременно. Культивировать персебес не научились, и ради такого заработка рыбаки нередко гибнут, срезая «уточек» со скал по время отлива.
Колония морских уточек - "персебес"
Поселяются рачки не только на скалах, но и на днищах кораблей, плавнике и, даже, китах. Таким образом морские уточки всегда могли путешествовать по всему миру, но до последнего времени им «нравилось» жить только в Атлантическом океане. А сейчас "уточек" все чаще стали встречать в тихоокеанских водах.
Например, этот впечатляющий снимок «монстра из глубин» сделан в 2016 году в Новой Зеландии.
"Монстр из морских глубин" © Melissa Doubleday
Лично меня удивило то, что нынешним летом их совершенно случайно нашли на Сахалине, мы - на Итурупе и наш друг - на Парамушире. А это значит, что морских уточек в Охотском море (о других сказать не могу) очень много. С чем связана такая экспансия нового вида? Вероятно, с потеплением. Похоже, что только низкая температура воды – единственное, что мешает уточкам прочно обосноваться в Тихом океане.
Если же они «приживутся», то у дальневосточников появится диковинный деликатес, а на пирсах и днищах местных судов - новые жильцы.
Источник:
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