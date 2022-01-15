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Не думал, что фото со статуями могут быть такими смешными.
1.
Растяпы! Пока статуи стоят в обнимку чувак решил прибрать к рукам их чемодан. И ведь смешно получилось.
Люди очень интересные существа! Все очень разные и очень непредсказуемые. Кто-то при виде статуи захочет узнать историю её создания или кому она посвящена. Кто-то захочет просто с ней сфотографироваться или сфотографировать её. Однако найдутся и те, кто перевернет представление с ног на голову и заставит всех смеяться над его интерпретацией. Сегодняшняя подборка именно о тех людях чьи креативные фотографии заставят вас улыбнуться!
2.
Сейчас как стукну
Уж не знаю, что изображает эта статуя, но на удар с оттяжечкой это очень похоже! Да и эмоции парня не подкачали.
Уж не знаю, что изображает эта статуя, но на удар с оттяжечкой это очень похоже! Да и эмоции парня не подкачали.
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3.
Псс... Парень... Билет в музей нужен?
Смешно и оригинально ребята обыграли позу и положение рук этой статуи!
Смешно и оригинально ребята обыграли позу и положение рук этой статуи!
5.
Не поспеваю за научным прогрессом
Фотография сделана просто и со вкусом. Главное, что в итоге вышло комично.
Фотография сделана просто и со вкусом. Главное, что в итоге вышло комично.
6.
Разлучница
Вот так и в жизни бывает, что между двух людей встает третий. И не всегда по обоюдному согласию.
Вот так и в жизни бывает, что между двух людей встает третий. И не всегда по обоюдному согласию.
8.
Похотливый самец
Девушка сфотографировалась элегантно и совсем не пошло. А немного пикантности не повредит.
Девушка сфотографировалась элегантно и совсем не пошло. А немного пикантности не повредит.
9.
Слушай, ну как ты не поймешь...
Ну ведь похоже, что статуя что-то втолковывает этой девушке. А она явно не понимает сути вопроса.
Ну ведь похоже, что статуя что-то втолковывает этой девушке. А она явно не понимает сути вопроса.
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комментарии совершенно дебильные.
Да Купидон это, [мат]. Просто лук со стрелами отломали.