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Люди очень интересные существа! Все очень разные и очень непредсказуемые. Кто-то при виде статуи захочет узнать историю её создания или кому она посвящена. Кто-то захочет просто с ней сфотографироваться или сфотографировать её. Однако найдутся и те, кто перевернет представление с ног на голову и заставит всех смеяться над его интерпретацией. Сегодняшняя подборка именно о тех людях чьи креативные фотографии заставят вас улыбнуться!