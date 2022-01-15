Как большевики скопировали шапку-ушанку у финнов?

Треух — исторический зимний головной убор, прототип ушанки. Состоит из двух частей, одна из которых покрывает голову, а вторая состоит из трёх или четырёх меховых «лопастей»: три из них сшиты вместе, при этом две прикрывают уши, одна — затылок, а четвёртая, если есть, накладывается на лобную часть, образуя подобие козырька. Наушные лопасти можно соединить под подбородком с помощью завязок для защиты от холода или на макушке в более тёплое время.



Известно, что треухи употребляла российская знать ещё в XVII веке, однако, треухи принадлежали к таким нарядам, которые употреблялись довольно редко. Так, в гардеробе царицы Евдокии Лукьяновны был только один треух соболий, покрыт атласом червчатым гладким; у Марьи Ильичны — также один, у Натальи Кирилловны — три. У царицы Агафьи Семёновны их было четыре. Они были, в отличие от предыдущих цариц, пошиты из богатых тканей и украшались жемчугом и каменьями, что заставляет предполагать, что в конце XVII столетия треухи стали входить в моду. Сохранилось описание треухов царицы Грушецкой: «Треух — отлас виницейский, по золотной земле травы и розводы шолк червчат, испод и опушка пластины собольи; кругом опушки поверх низано жемчугом кафимским. Треух — алтабас по золотной земле травы кубы серебрены; испод и опушка пластины собольи; вместо кружива запаны золоты с каменьи с алмазы и с яхонты червчатыми, с городы; кругом запан обнизано жемчугом скатным»[1].



Треух был популярен среди русских крестьян в XIX—XX веках; видимо, был заимствован у народов Центральной Азии.