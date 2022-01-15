Как большевики скопировали шапку-ушанку у финнов?

Есть большая группа граждан, которые уверены, что в СССР ничего не умели делать кроме резиновых галош. Поэтому ясно, что до шапки-ушанки красные командиры додуматься не могли. До атомной бомбы, чтоб подложить её под СССР додуматься смогли, а до шапки-ушанки – нет. Большевики пытались заимствовать шапку-ушанку у белой армии Колчака, японцев, китайцев, американцев и в итоге украли у финнов…
Число сторонников версии о резиновых галошах, как единственном виде продукции советской промышленности, растет. Вот некто Александр Гафуров прямо так и пишет:
«В 1938 г был принят приказ НКО № 035 об утверждении норм теплого обмундирования на военное время. В нем указывалось количество выдаваемой одежды для военнослужащих Красной Армии в различных частях СССР, учитывая климатические особенности, рода войск, звания. Данная форма одежды была впервые опробована в советско-финской войне 1939-40 гг. Несмотря на все старания, она показала себя с не лучшей стороны: была неудобной для ведения боевых действий и холодной. Что касается головных уборов, то ими до сих пор служили так называемые «буденовки», принятые еще во времена Гражданской войны. Именно после этой зимней кампании в Советской армии были введены шапки-ушанки, скопированные у противника».
Публика, скорбящая о "России, которую мы потеряли" уверена, что впервые шапку-ушанку использовали солдаты колчаковской армии. По их версии, бездарные красные новацию не оценили и ввели суконный шлем-буденовку, но в "зимнюю войну" разочаровавшись в нем, скопировали шапку-ушанку финнов.
Широкое распространение в России она, по их версии, получила в годы в гражданской войны в стане противников Красной армии.
Помните песенку про армию Колчака времен гражданской войны?
Мундир английский,
Погон французский,
Табак японский,
Правитель омский.
Государства-спонсоры белого дела и принесли шапку-ушанку в Россию, которую позже, сами же и объявили "культовой русской шапкой".
С американцами в Россию пришло множество разнообразных теплых элементов одежды. Один из них: шапка-нансеновка. Шапка Нансена была известна ещё до революции.
Помимо версии американского происхождения ушанок армии Колчака, можно предположить, что ушанками белогвардейцев снабжали... японцы и китайцы.
Предположить можно, но всё это чепуха. Потому что ещё до революции в царской армии была принята папаха обр. 1910 года. По сути, это была шапка – ушанка с высоким «папаховым» верхом. Можно, конечно, сказать, что это была папаха с «ушами».
Главный недостаток таких папах-ушанок – высокая стоимость: у неё неоправданно высокий верх на который тратится мех, ткань и т.п., а всё это стоит денег.
Поэтому на флоте, по крайней мере, на амурской речной флотилии. Опять же ещё в царское время появились некие гибридные шапки: более высокие, чем шапка-ушанка, но ниже, чем папаха.
Другой недостаток папахи обр. 1910 года в том, что она не предполагалась под стальной шлем. А «зимняя война» показала, что под стальную каску нужен не подшлемник, а нормальная шапка.
Так каковы настоящие «предки» красноармейской шапки-ушанки?
Как пишет историк Александр Печейкин, после окончания Гражданской войны приказом РВС СССР № 561 (1924 г.) личный состав Рабоче-крестьянского Красного флота носил зимнюю шапку, очень похожую на будущую армейскую шапку-ушанку. Несколько отличалась форма козырька и назатыльника с наушниками. Эта шапка шилась из чёрного мундирного сукна со стёганной на вате подкладкой. Назатыльник с наушниками и козырёк изготавливались из чёрного меха.
По его мнению, вторым предком красноармейской шапки-ушанки — шапка-финка, принятая на снабжение войск приказом РВС СССР от 31 января 1931 года № 14. Приказ разрешил военнослужащим среднего, старшего и высшего начальствующего состава носить в зимнее время как в строю, так и вне его бекешу из сукна цвета хаки. А при бекеше следовало надевать шапку-финку.
Шапка-ушанка вполне современного вида в Рабоче-крестьянском флоте появилась в 1934 году.
Согласно описанию формы одежда РККФ в 1934 году краснофлотцы носили шапку-ушанку. она так и называлась:
"Шапка—ушанка» из черного приборного сукна с назатыльником, ушами с тесьмой и козырьком из темного меха „мерлушки". Шапка внутри подшивается ватой. На средине козырька помещается красноармейская звезда".
В сухопутных войсках шапку-ушанку ввели действительно после «зимней войны» с Финляндией.
Но это совсем не значит, что её «скопировали у противника», как пишут Александр Гафуров, Рустам Касимов и иже с ними.
Впрочем, если страна, по мнению некоторых, не производила ничего, кроме галош, то заимствование идеи шапки-ушанки у финнов, как видим, вполне котируется даже в специальных исторических работах…
Треух — исторический зимний головной убор, прототип ушанки. Состоит из двух частей, одна из которых покрывает голову, а вторая состоит из трёх или четырёх меховых «лопастей»: три из них сшиты вместе, при этом две прикрывают уши, одна — затылок, а четвёртая, если есть, накладывается на лобную часть, образуя подобие козырька. Наушные лопасти можно соединить под подбородком с помощью завязок для защиты от холода или на макушке в более тёплое время.
Известно, что треухи употребляла российская знать ещё в XVII веке, однако, треухи принадлежали к таким нарядам, которые употреблялись довольно редко. Так, в гардеробе царицы Евдокии Лукьяновны был только один треух соболий, покрыт атласом червчатым гладким; у Марьи Ильичны — также один, у Натальи Кирилловны — три. У царицы Агафьи Семёновны их было четыре. Они были, в отличие от предыдущих цариц, пошиты из богатых тканей и украшались жемчугом и каменьями, что заставляет предполагать, что в конце XVII столетия треухи стали входить в моду. Сохранилось описание треухов царицы Грушецкой: «Треух — отлас виницейский, по золотной земле травы и розводы шолк червчат, испод и опушка пластины собольи; кругом опушки поверх низано жемчугом кафимским. Треух — алтабас по золотной земле травы кубы серебрены; испод и опушка пластины собольи; вместо кружива запаны золоты с каменьи с алмазы и с яхонты червчатыми, с городы; кругом запан обнизано жемчугом скатным»[1].
Треух был популярен среди русских крестьян в XIX—XX веках; видимо, был заимствован у народов Центральной Азии.
А вот кинохроника гражданской войны. Троцкий идёт в типичной шапке-ушанке нашего времени.
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