Как ленд-лиз «подсадил» СССР на отвёртки

Плоская и крестовая отвёртка есть абсолютно в любом доме. Исторически все пользовались обычной отвёрткой с плоским шлицем. Пользовались и мучались, мучались и крыли трёхэтажными конструкциями, того, кто её изобрёл. Плоская отвёртка так и норовит выскочить и воткнуться в руку, ногу и прочие технологические части человеческого организма. Поэтому изобретение более надёжной отвёртки было вопросом времени. Первыми в этом деле стали канадцы:
Одним из первых кто предложил изменить конструкцию классической отвертки был рядовой канадский торговый агент Петер Робертсон, который предложил квадратную форму шлица. В дальнейшем это нововведение было запатентовано как ТМ «Robertson Drive» (1907 г.)
Квадратный шлиц несомненно отличался большим количеством положительных свойств: дешевое изготовление, прочное центрирование отвертки в шляпке с квадратной прорезью, минимальный угол работы.
Винт Робертсона был одобрен и принят заводами Форда, поскольку его использование значительно сильно сократило время работы, столь ценное при конвейерной сборке. Спустя некоторое время Форд по достоинству оценил изобретение Робертсона и захотел купить патент «Robertson Drive», но получил отказ. Петер Робертсон изъявил желание иметь постоянную прибыль от продажи абсолютно каждой партии автомобилей Форда. Но его изъявление не было одобрено, в следствие чего алчность самого же изобретателя перекрыла ход квадратного шлица в сферу промышленности. Таким образом, «Robertson Drive» не получил мирового признания.
Вы не поверите, но следующая попытка изобрести хоть что-то удобное состоялась почти через 30 лет. Американский механик Джон Томпсон потратил семь лет на разработку крестовой отвёртки. Его настолько замучили плоские отвёртки, которые не могли найти центр у шурупа, норовили соскочить с головки, постоянно царапали дорогие машины.
Все эти проблемы крестовая отвёртка решала вполне себе успешно. Конечно, она ни в какое сравнение не шла с отвёрткой Робертсона, но… в общем что есть, то есть.
Томпсон быстро понял какой потенциал лежит в его изобретении, и, также как и Робертсон, захотел себе молочную реку и кисельные берега, то есть кучу денег с маленькой тележкой. Но так как денег на внедрение у него не было, он пошёл на поклон к… правильно, Форду.
Тот, услышав все хотелки гениального механика, послал его в однодневный пеший маршрут куда не всякий GPS доведёт. И заодно закрыл перед ним двери всех заводов в Америке. Томпсон несколько лет пытался продать свою крестовую отвёртку, но никто не хотел связываться с Фордом.
В конце-концов патент Томпсона выкупил инженер Генри Филипс, довёл его до ума и даже смог наладить собственное производство винтов с крестовой головкой. Вот как выглядел патент:
Но на пути широкого внедрения крестовых отвёрток стоял Форд. Тогда Филипс обратился к первым серьёзным конкурентам Форда, которые с радостью ухватились за новинку и крестовые винтики впервые в истории промышленности появились в автомобилях марки кадиллак.
На этом бы всё и закончилось, но началась Вторая мировая война. Конвейеры не успевали за нуждами фронта, требовалось собирать танки, машины и самолёты максимально быстро. И именно тут отвёртка Филипса показала себя во всей красе: экономия времени с такими отвёртками достигала 20%.
Уже через год все промышленные производства США, Англии и их колоний пересели на крестовые отвёртки. Даже немцы постарались как можно быстрее «позаимствовать» это нововведение. В то время было не до соблюдений патентных прав.
Единственной страной, которая в то время пользовалась плоскими отвёртками, был СССР. Однако с началом войны и ленд-лизом американская техника, в комплекте к которой шли крестовые отвёртки, начала поступать в войска. Вопрос перехода советской промышленности на крестовый шлиц был вопросом времени.
Филипс пытался заикнуться о патенте, правах и лицензионных платежах… но ему вежливо дали от ворот поворот:
-Мол, батенька, у нас тут свои правила, социалистический лагерь, а вы сидите в своём капиталистическом мире.
Но факт остаётся фактом, именно американцы пересадили советскую промышленность с плоской отвёртки на крестовую. И это был настоящий прорыв. Со временем её узаконили и даже выпустили отдельный ГОСТ 10753-86 тип H.
А теперь почему большинство современных инженеров не любят (и это мягко сказано) Филипс.
Да всё за туже саму крестовую отвёртку — шлиц PH!
Дело в том, что при «доводке патента до ума» Филипс специально скруглил грани креста, чтобы рабочие на конвейере не срывали головки у метизов. А заодно чаще меняли биты и отвёртки с сорванными гранями (он получал денежку за каждый инструмент).
Согласитесь, с точки зрения выгоды очень хитро придумано!
Поэтому при сильном усилии, когда требуется что-то завернуть, так сказать, от души, отвертку из метиза практически выталкивает. Этот эффект даже имеет своё название: cam-out.
Для современной техники это большая проблема, и именно поэтому появилось множество различных отвёрток с овальными, треугольными, звёздочковыми шлицами (их более 30!!!). Лишь бы уйти от этого эффекта, который доставляет головную боль всем инженерам.
Источник:
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В основном для более солидных конструкций.