Как ленд-лиз «подсадил» СССР на отвёртки

Филипс пытался заикнуться о патенте, правах и лицензионных платежах… но ему вежливо дали от ворот поворот:



-Мол, батенька, у нас тут свои правила, социалистический лагерь, а вы сидите в своём капиталистическом мире.



Но факт остаётся фактом, именно американцы пересадили советскую промышленность с плоской отвёртки на крестовую. И это был настоящий прорыв. Со временем её узаконили и даже выпустили отдельный ГОСТ 10753-86 тип H.



А теперь почему большинство современных инженеров не любят (и это мягко сказано) Филипс.



Да всё за туже саму крестовую отвёртку — шлиц PH!



Дело в том, что при «доводке патента до ума» Филипс специально скруглил грани креста, чтобы рабочие на конвейере не срывали головки у метизов. А заодно чаще меняли биты и отвёртки с сорванными гранями (он получал денежку за каждый инструмент).



Согласитесь, с точки зрения выгоды очень хитро придумано!



Поэтому при сильном усилии, когда требуется что-то завернуть, так сказать, от души, отвертку из метиза практически выталкивает. Этот эффект даже имеет своё название: cam-out.



Для современной техники это большая проблема, и именно поэтому появилось множество различных отвёрток с овальными, треугольными, звёздочковыми шлицами (их более 30!!!). Лишь бы уйти от этого эффекта, который доставляет головную боль всем инженерам.