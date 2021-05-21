А что, на тарелке нельзя было?

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Сообщество "Мы хотим тарелки!" в социальной сети reddit - это коллекция шедевров от креативных поваров, мастеров нестандартной подачи блюд - нестандартной настолько, что невольно задумаешься: а это точно еда? Участники группы делятся новой порцией творческих изысканий!
Мы заказали "экологичную темпуру, овощи для которой растят наименее травматичным для природы способом". Нам подали ее воткнутой в толстый кусок полистирола"
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Десерт в виде навоза на вилах. Говорят, это шоколадный трюфель. Не знаем, пробовать не рискнули
"А что, если на Пизанскую башню надеть луковые кольца?" - "А что, прикольно, давай попробуем!"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: забавно куда посуду дели? мы хотим тарелки оригинальная подача оформление блюд повара рестораны смешно
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