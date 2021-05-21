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А что, на тарелке нельзя было?

А что, на тарелке нельзя было? (31 фото)

Автор:
21 мая 2021 08:30
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: забавно   куда посуду дели?   мы хотим тарелки   оригинальная подача   оформление блюд   повара   рестораны   смешно   
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Сообщество "Мы хотим тарелки!" в социальной сети reddit - это коллекция шедевров от креативных поваров, мастеров нестандартной подачи блюд - нестандартной настолько, что невольно задумаешься: а это точно еда? Участники группы делятся новой порцией творческих изысканий!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: забавно   куда посуду дели?   мы хотим тарелки   оригинальная подача   оформление блюд   повара   рестораны   смешно   
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12k
Колька Валеркин сын Полчаса назад
посмотрел на все это гадство и чет вспомнилось
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27k
Седой 9 минут назад
Только если с голоду погибать, то может зайду, в нормальном состоянии не ногой...
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💰красава💰 Полчаса назад
Я бы повару йебальник разбил за такую подачу блюд!
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