Легендарный «Урал» и другие отечественный байки, достойные внимания

Советские мотоциклы плотно врезались в нашу память. Кто-то мечтал покататься на них в детстве, потом рассекал в юности, а теперь хранит в гараже как память. И ведь, действительно, было в них что-то особенное, накатывающее сегодня небывалую ностальгию.
Сейчас же в погоне за роскошь многие покупают иностранные мотоциклы, рассекая на них по улицам больших городов. Ведь на таких не смотаешься в деревню, как можно это было сделать на какой-нибудь «Яве» или «Иже».
Но производят ли у нас мотоциклы, на которых можно покрасоваться в городе и отправиться рассекать по привычному русской душе бездорожью? Как оказалось, производят, и ещё как.
Помните такие велосипеды как Stels? Так вот компания «Веломоторс» выпускает под той же маркой и мотоциклы, ничуть не уступающие популярным дешевым китайским аналогам. На сегодняшний день модельный ряд предприятия насчитывает свыше 15 видов байков.
Попадались ли кому-нибудь такие на улицах города?
Питерская компания Avantis и московская Armada выпускают собственные модели питбайков, предназначенных для мотокросов. Однако они прекрасно подойдут для веселой езды по ухабистым тропкам. Главное, уверенно сидеть в седле и крепко держаться за руль.
Впрочем, тех, кто рассекал по бездорожью на собранных своими руками мопедах, питбайки явно не напугают.
Но если вы хотите забраться куда-то поглубже в лес, то вам идеально подойдут двух или трехколесные внедорожные мотоциклы от новосибирского предприятия «Васюган».
Довольно мощный аппарат, способный преодолеть многие препятствия. Да и выглядит он весьма внушительно.
В Калуге также производят внедорожные мотоциклы. Например, полноприводный «Тарусь». Несмотря на неказистый внешний вид, он также легко преодолевает бездорожье, в чём ему помогает его 82-килограммовая масса.
Несмотря на то, что питерская компания АВМ существует с середины 90-х, свою продукцию она начала выпускать относительно недавно. В основном это легкие мотоциклы и мопеды.
А вот Lebedev Motors, также базирующийся в Петербурге, в основном производит гусеничные вездеходы. Но есть в его арсенале и мотоциклы, подходящие как для езды по бездорожью, так и для города. Например, байк, носящий гордое имя «Атаман».
Калининградский Baltmotors производит всё, что только можно – от надувных лодок до мотоциклов. Причём последние составляют линейку из примерно 10 видов на все случаи жизни.
Компания Irbis существует на рынке вот уже 20 лет. За этот период предприятие выпустило целую линейку дорожных и спортивных байков, ничем не уступающим зарубежным аналогам. Как минимум по внешнему виду.
Ну и перейдем к ветеранам, удержавшимся на плаву ещё со времен СССР. К сожалению, Завод имени Дегтярева в основном перешел на сборку китайских мотоциклов, но всё же некоторые свои оригинальные модели ему удалось сохранить.
Например, внушительный трехколесный вездеход «ЗиД Бархан».
Безусловным долгожителем является Ирбитский мотоциклетный завод, подаривший нам легендарный «Урал». Это практически единственное предприятие, пережившее распад Советского Союза и «лихие» 90-е.
Сегодня завод продолжает производить свои модели, которые по современным меркам можно назвать «ретро-стилем». Но кто же их покупает? Оказывается, что в США «Урал», как с коляской, так и без, пользуется огромной популярностью. Именно туда и идет большая часть экспорта.
Немного грустно, что у нас популярность «Урала» и других советских мотоциклов сошла на минимум.
А каким байкам вы бы отдали предпочтение?
Источник:
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