Легендарный «Урал» и другие отечественный байки, достойные внимания

Но производят ли у нас мотоциклы, на которых можно покрасоваться в городе и отправиться рассекать по привычному русской душе бездорожью? Как оказалось, производят, и ещё как.

Помните такие велосипеды как Stels? Так вот компания «Веломоторс» выпускает под той же маркой и мотоциклы, ничуть не уступающие популярным дешевым китайским аналогам. На сегодняшний день модельный ряд предприятия насчитывает свыше 15 видов байков.