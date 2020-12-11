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Что будет, если долго не спать

Что будет, если долго не спать (7 фото)

Автор:
11 декабря 2020 19:51
Сообщество : Истории
Метки: Reddit   байки   бессонница   депривация   истории   мозг   нарколепсия   сон   
3994
7
Истории от людей, которые не спали несколько дней подряд.
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Метки: Reddit   байки   бессонница   депривация   истории   мозг   нарколепсия   сон   
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56k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
Когда-то я понял что спиваюсь и завязал после этого я мучился бессонницей 2 месяца, как сомнамбула и не спишь не бодрствуешь движения заторможенные голова соображает отвратительно всё время кажется что спишь
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5k
катафреник 19 минут назад
слабаки )))
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13k
Мария Коненкова 20 минут назад
6 курс, ночь перед госэкзаменом провела на дежурстве, как на грех, ночью влетели в операцию длиной 5,5 часов, как раз до утра. Серую морду лица замазала косметикой, чтоб людей не пугать, и понеслась на гос. Сдала нормально. После выхода из института, как планировалось, поехали в одногруппнику на дачу. Приехали, в течение дня, как положено, веселились, бухали, увязли на папкином микроавтобусе в поле с васильками, нанимали трактор выдергивать, шашлыки, костёр, музыка... в 3 ночи, помню, просто вырубилась, упав с бревна, на котором сидела. Вырубилась не спьяну, а просто заснула. Проснулась утром в комнате, на постели. как туда попала, не помню, наверно, помогли.
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9k
Олегbl4 47 минут назад
Как-то писали с корешем курсач по МПТ в последние дни перед сдачей. Не спали двое суток. Когда сдавал был, как во сне, ничего толком сказать не мог. Пока до дома на метро добирался, несколько проваливался в сон, только из-за того, что стоял, полность заснуть не получилось. Пришёл домой думаю, сейяас-то я дам храпака и ... Фиг там, ни в одном глазу. Тут кореш звонит, спрашивает чем занимаюсь. Я в ответ, пытался заснуть и нифига. В итого пересеклись, выпили пива и ломанулисьв клуб. Под утро стало конкретно вырубать, что не помню, как до дома добрался. В итоге проспал чуть менее суток, проснулся на следующее утро. И долго не мог сообразить, какое время суток за окном.
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7k
Maestro 49 минут назад
Никогда никаких голосов, пауков или прочих глюках не замечал при недосыпе. Если не спать три дня, то происходят банальные вещи:
- снижение умственной способности. Невозможность досчитать до 20.
- это является следствием нарушения кратковременной памяти. Память страдает до такой степени, что буквально каждые 10-20 минут ты как бы прихоишь в сознание с мыслью: Где я? Что происходит? Что я делаю?
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40k
6opbka 59 минут назад
в армии не спал сутки,а потом утром за руль и офицеров собирать по городу в часть везти на подъем,уснул за рулем с открытыми глазами,прапор старший машины разбудил когда я уже на встречке в лоб комуто ехал,обошлось.прапор понял,что я отключился
,говорит глаза пустые стали
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198
konstantinkaz2016 Час назад
По молодости работал кафельщиком, и попался объект с "бешенной" квадратурой, но с очень сжатыми сроками, спал по три часа в сутки, последние два дня перед сдачей обьекта вообще не спал, работал. Состояние было как у робота, тупо работал. Сдал объект, проспал сутки.
Но самое главное из за чего взялся за такой объект, купил свежепригнанную Ауди 100 с3, по тем временам обалденная машина
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2k
Свирепый Бамбр Час назад
Однажды в молодости не спал 4-ро суток. 1-ые - нормально, вторые немного усталость чувствовалась, на третьи залипал конкретно, но спасало лишь то, что практически всегда то ходил, то сидел и что-то делал сосредоточенно. На четвертые сутки все прошло, словно только что проснулся. Весь бодрячком, спать не хочется воооообще. И это очень сильно напугало. Ближе к середине дня плюнул на все и помчал домой, чтоб лечь спать, хотя совершенно не хотелось. Но тем не менее вырубился сразу и проспал часов 12 к ряду.

Но это все ерунда в сравнении с тем, если не спишь часов 20, засыпаешь, а тебя через 2 часа будят. Причем не случайно, типа проснулся и сразу уснул, а конкретно поднимают на ноги. В этом состоянии можно убить человека, при чем без зазрения совести.
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56k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
А однажды я не спал больше 4 дней, днём работал в цехе сапожном а ночью в торговой палатке с горячей едой. На пятые сутки я начал выключаться на ходу, последнее что помню я нажал кнопку опускания жалюзи в палатке и меня вырубило на 12 часов
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16k
бат св Александр Ломовицкий Час назад
тоже самое: отработал на аварии больше трех суток,последнее что помнил как вырубиться-положил под голову огнетушитель ОУ-5 вместо подушки, проспал немного,часов 6 в 3 метрах у работающего дизеля.
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1k
евгений 2 часа назад
Если долго не спать... то ты уснёшь!! 100500%!!
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9k
ss евгений 2 часа назад
Блин! Опередил.
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7k
Тудаблин евгений 2 часа назад
Раз, в студенческую бытность не спал около 2-х суток во время сессии, после экзамена бодрячком, сна ни в одном глазу, думал хрен засну. Ога, только голова коснулась подушки - выкл. и вкл. только утром.
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20k
Батончик с маком 2 часа назад
как-то пришлось трое суток не спать. слуховые глюки были, но осознавал что это не настоящие голоса. время пролетало махом - час как 5 минут. потом начала голова дергаться будто шея не держит.
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