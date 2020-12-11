Что будет, если долго не спать

- 12 лет назад я страдал от ужасной бессонницы. Я принимал один препарат, у которого бессоница была побочным эффектом. Я перепробовал все снотворные, я пытался усыпить себя алкоголем - ничего не помогало. Иногда мне удавалось поспать три часа за ночь, иногда я не спал от трёх до пяти дней. Из-за этого меня были галлюцинации, и одну из них я не могу забыть по сей день.



Шёл шестой день практически без сна. Я лежал в кровати, когда ко мне в гости зашёл один мой друг. Я любил с ним поболтать. Я рассказал ему о своей проблеме, честно сказал, что лучше умереть, чем так мучиться. Он признался мне, что его тоже посещали такие мысли не раз, что он пытался свести счёты с жизнью, и что его семье от этого было очень плохо. Тут я взглянул на него и увидел, что у него нет половины лица. Куски челюсти висят на мышцах, нет зубов, обожжённая плоть, запекшаяся кровь. При этом он продолжал говорить со мной как ни в чём не бывало.



К моменту нашего разговора мой друг был мёртв уже несколько лет. Он выстрелил себе в лицо из ружья после нескольких лет наркозависимости. А я только что с ним разговаривал, три часа разговаривал с галлюцинацией.



Мне назначили другие таблетки, и проблемы со сном прекратились меньше чем через месяц. Ребята, если у вас проблемы со сном, не экспериментируйте, идите к врачу.