Что будет, если долго не спать

В книге рекордов Гиннесса записан рекорд Рэнди Гарднера, который не спал 11 дней и 25 минут. Этот трюк ему удалось провернуть в 1964 году, когда ему было 17 лет. Прошлый рекорд бодрствования, установленный диджеем из Гонолулу, Гарднер побил на четыре часа. Школьник играл в баскетбол и боулинг, чтобы не заснуть. У него наблюдались изменения настроения, галлюцинации, повышенная чувствительность к запахам снижение умственных способностей. Но в целом Гарднер нормально перенёс 11 дней без сна, отоспался и пошёл в школу как ни в чём не бывало. Правда, говорят, что после эксперимента он несколько лет страдал бессонницей.
На Reddit рассказывают о своих ощущениях и впечатлениях от долгих ночей без сна, ниже избранные истории пользователей. Если вам тоже доводилось подолгу не спать, расскажите в комментариях о том, как ваш мозг на это реагировал.
Она не спала пять дней подряд. На пятый день я услышал, как она с кем-то разговаривает в спальне. Я вошёл в комнату, осмотрелся и никого кроме мамы не увидел. Я спросил, с кем она говорила. Она ответила, что говорила с женщиной в красном. "И где эта женщина?" - спросил я. Мама показала на комод и сказала, что женщина сидит на комоде и всю ночь проговорила с ней.
Мне тогда было около 14 лет. Я спрятал её лекарства, дождался отчима и рассказал ему про женщину в красном. Мы отвезли маму в больницу. Врач-реаниматолог был очень удивлён курсом и дозами, которые прописали моей матери. Как только она стала принимать лекарства правильно, галлюцинации исчезли.
Нарколепсия была связана с опухолью мозга. Врачи не смогли её удалить, поэтому лишь пытались уменьшить при помощи лекарств. Опухоль была размером с монетку.
- Я страдал от шизоаффективного расстройства и одна из моих галлюцинаций - старая женщина в красном. Она не была злой или страшной, но что-то странное в ней было, что очень меня пугало. Я слышал и другие истории про женщину в красном от людей, испытавших галлюцинации.
По дороге домой я слушал музыку в наушниках, пытаясь заглушить голоса громкими звуками. Но даже в наушниках я продолжал их слышать. Дома я сказал маме, что плохо себя чувствую, и лёг спать. Но я не мог уснуть: как только я засыпал, меня кто-то звал, и я просыпался. Мне удалось убедить себя, что это всё не по-настоящему, и я заснул.
Я уснул и проснулся в два часа ночи, только чтобы сходить в туалет. Затем я снова уснул и проспал до девяти утра. Каким идиотом я был!
- Иногда, когда я засыпаю, я тоже слышу голоса, обрывки разговора.
- Когда я служил в армии, я продержался без сна примерно 65 часов. Я понял, что мне срочно надо поспать, когда увидел, как 6-метровая курица переходит дорогу. А ещё мне казалось, что на меня едет машина, и я отпрыгивал в сторону.
- Когда мне было слегка за двадцать, я не спал три дня. На третий день дверь попросила меня отъ**аться от неё.
- В течение недели я спал меньше четырёх часов в день. Боковым зрением я начал видеть, как с потолка падают здоровенные чёрные пауки.
- А если я относительно долго не сплю, то стоит мне после этого впервые заснуть, как у меня случается что-то вроде сонного паралича. Даже если не спал сутки, а потом уснул, то жди паралич. Я не понимаю, что засыпаю и не могу пошевелиться. При этом слышу чьи-то шаги в комнате, этот кто-то подходит ко мне всё ближе и ближе и склоняется над ухом. Я слышу, как он дышит надо мной. Это очень страшно. И я не могу пальцем пошевелить. Я изо всех сил пытаюсь встать, но у меня не получается. Затем я просыпаюсь, но снова проваливаюсь в это состояние. Так может продолжаться несколько раз подряд. А иногда мне кажется, что мне на грудь садится кот, но никакого кота у меня нет.
- Однажды я не спала два дня. Мне стало казаться, что я замерзаю, у меня тряслись руки и болел живот. А ещё было очень нестабильное настроение: хотелось то плакать, то смеяться.
1) безобидные, когда я сразу понимаю, что это глюк;
2) очень правдоподобные, но не страшные;
3) те, которые могут напугать меня до смерти.
Приведу примеры. Как-то я долго не спал и сел играть в карты с бабушкой. Мне привиделось, что пиковый валет улыбается и подмигивает мне. Этот глюк можно отнести к первой категории. Потом мне стал мерещиться гул. Я спросил, слышит ли его кто-то ещё, оказалось, что это очередной глюк (вторая категория). Я пошёл спать, стал раздеваться и увидел на стене огромного чёрного паука. Я чуть не умер от страха. Я отскочил к другой стене и тут заметил как будто бы какой-то едва уловимый баг, как в видеоигре. Тогда я вдруг осознал, что это не по-настоящему, закрыл глаза, досчитал до трёх. Когда я открыл глаза, паука не было. Это глюк третьей категории. Я живу не в Австралии, такие пауки у нас не водятся.
- Однажды я отработал 17-часовую смену. Я устанавливал бар и делал коктейли на выездной свадьбе. Рано утром я туда приехал, а возвращался домой в четыре утра. Я везде видел коров, поэтому часто тормозил и объезжал животных. Никаких коров там не было.
Шёл шестой день практически без сна. Я лежал в кровати, когда ко мне в гости зашёл один мой друг. Я любил с ним поболтать. Я рассказал ему о своей проблеме, честно сказал, что лучше умереть, чем так мучиться. Он признался мне, что его тоже посещали такие мысли не раз, что он пытался свести счёты с жизнью, и что его семье от этого было очень плохо. Тут я взглянул на него и увидел, что у него нет половины лица. Куски челюсти висят на мышцах, нет зубов, обожжённая плоть, запекшаяся кровь. При этом он продолжал говорить со мной как ни в чём не бывало.
К моменту нашего разговора мой друг был мёртв уже несколько лет. Он выстрелил себе в лицо из ружья после нескольких лет наркозависимости. А я только что с ним разговаривал, три часа разговаривал с галлюцинацией.
Мне назначили другие таблетки, и проблемы со сном прекратились меньше чем через месяц. Ребята, если у вас проблемы со сном, не экспериментируйте, идите к врачу.
Источник:
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- снижение умственной способности. Невозможность досчитать до 20.
- это является следствием нарушения кратковременной памяти. Память страдает до такой степени, что буквально каждые 10-20 минут ты как бы прихоишь в сознание с мыслью: Где я? Что происходит? Что я делаю?
Но самое главное из за чего взялся за такой объект, купил свежепригнанную Ауди 100 с3, по тем временам обалденная машина
Но это все ерунда в сравнении с тем, если не спишь часов 20, засыпаешь, а тебя через 2 часа будят. Причем не случайно, типа проснулся и сразу уснул, а конкретно поднимают на ноги. В этом состоянии можно убить человека, при чем без зазрения совести.