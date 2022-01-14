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Семья из Новосибирска, завершив морскую кругосветку, продолжает движение к родным берегам

Семья из Новосибирска, завершив морскую кругосветку, продолжает движение к родным берегам (4 фото + 1 видео)

Автор:
14 января 2022 18:35
Сообщество : Путешествия
Метки: Антарктика   акулы   дети   кругосветка   мыс Горн   пираты   семья   яхта   
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Они это сделали! Первыми в мире прошли опасным путем, через Антарктику и великие мысы, под парусом и с детьми на борту.

Восемь лет или три года?

В публикациях о кругосветке семьи Клочковых из Новосибирска фигурируют разные цифры. Где-то звучит 8 лет плавания, где-то кругосветку оценивают в три года. Кто прав? Все!

Так получилось, что, стартовав в первый раз, традиционно, они пошли с востока на запад. Но, пройдя на Lady Mary полпути, поняли: приближается сезон ураганов, а добраться до относительно безопасных широт они не успевают. Пришлось прервать кругосветку (шел ноябрь 2018-го). И потом начать все с нуля.

Причем, второй маршрут был самым сложным: через все южные мысы планеты и Антарктику. Официально они завершили кругосветное путешествие еще 26 ноября. Сейчас идут под парусами дальше, домой. Они выполнили задуманное: первыми в мире с двумя детьми на борту прошли на яхте этим опасным путем.

Мечты сбываются. Если очень захотеть

Андрей Клочков – капитан яхты. Его жена Марина выполняет обязанности старпома. Девятнадцатилетняя Анастасия — старший матрос. Ну, и младшая, Лада, в роли юнги. На старте проекта Ладе было два с половиной года, сейчас уже 10. Да, кстати, дистанционное обучение для девчонок - дело давно привычное, так постигали науки и до пандемии.

А начиналось всё с детской мечты их родителей. Как и многие их сверстники, они увлекались приключенческими романами. Особенно любим был Жюль Верн и его «Дети капитана Гранта». Оба, и Марина, и Андрей, грезили морскими походами, полными романтики приключений.
Но, как водится, повзрослели, обзавелись семьей, навалились обычные повседневные проблемы. Да еще и астму у старшей дочери выявили… И они нашли самое нестандартное решение. Как вырваться из замкнутого круга бытовухи, да еще и помочь дочери справиться с болезнью? Отправиться в кругосветку по морям и океанам!

Акулы, крокодилы, пираты, жажда и пр…

Жюль Верн был прав, описывая опасности, что поджидают любителей дальних странствий. В наши дни их не стало меньше, напротив, добавились новые. Пиратов семейство старалось обходить стороной. Зная регионы, «населенные» флибустьерами 21-го века, делали крюк, порой, в несколько десятков, а то и в сотню километров.

С акулами и крокодилами тоже встречались, как-то обходилось без особых эксцессов. А вот пандемия заставила сделать долгий «привал». Возникла и другая проблема, о ней Фишки писали в ноябре прошлого года. Тогда у путешественников кончались запасы воды, а им не давали ни пристать к берегу, ни хотя бы просто получить «передачку» с суши.

Хотя они болтались в океане уже не один месяц, и свой «карантин» давно отбыли, их не приняли не в Австралии, ни в Новой Зеландии, ни на нескольких экзотических островах. Все же семейство благополучно дотянуло до берегов Французской Полинезии, где и начиналось их плавание. Круг замкнулся.

Шторма — это не легкий бриз…

Пока шли по Южной Атлантике, от Магелланова пролива до острова Тристан-да-Кунья, штормовая погода держалась почти месяц, а точнее, 29 дней. Особенно зверствовали ветра в пятистах милях к северу от мыса Горн. Там их тряхнуло на 11 баллов, вспоминают Андрей и Марина. Это одно из самых опасных мест на планете даже для самых подготовленных мореплавателей. «Из постсоветского мира мы единственная семья с детьми, прошедшая мыс Горн под парусом», — заключает Марина.

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Метки: Антарктика   акулы   дети   кругосветка   мыс Горн   пираты   семья   яхта   
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9k
GRuslan 59 минут назад
Круто, впечатлений на всю жизнь. Наверное девчушки будут классными жёнами, хапнувшие трудностей.
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17k
Александр Сучков 13 минут назад
Молодцы. А что? Люди имеют возможность это делать. Я сижу на складе и у меня даже лодки нет, что бы карася завалить)))) Минусуют те, кто завидует подобному образу жизни. Вот так у них всё нормально, вот так они офигенно "отдыхают". Я рад за эту семью....
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205
zz 24 минуты назад
Если бы путешествовали только муж с женой- то можно было бы сказать смелые, спортсмены, путешественники, а с детьми это просто придурки, и можно лишать родительских прав, сознательно подвергали опасности жизни детей.
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214
Knives22 38 минут назад
Сколько же завистливых гондонов у нас.
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509
moishab 48 минут назад
Ещё одни Тепляковы ЧОКНУТЫЕ.
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3k
Aristarx 49 минут назад
Засрали весь интернет ими. Блохеры уевы
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3k
Дарвин и аморальная премия 52 минуты назад
[мат]@нно,не работать 8 лет и таскать детей с собой,без общения сосверсниками и какого-то развития-ну очень сомнителтное достижение
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4k
Дмитрий Час назад
Мда....А тут квартира...тепло...Шторм? Нееее. Тут тепло...
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