Семья из Новосибирска, завершив морскую кругосветку, продолжает движение к родным берегам

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Они это сделали! Первыми в мире прошли опасным путем, через Антарктику и великие мысы, под парусом и с детьми на борту.
Восемь лет или три года?
В публикациях о кругосветке семьи Клочковых из Новосибирска фигурируют разные цифры. Где-то звучит 8 лет плавания, где-то кругосветку оценивают в три года. Кто прав? Все!
Так получилось, что, стартовав в первый раз, традиционно, они пошли с востока на запад. Но, пройдя на Lady Mary полпути, поняли: приближается сезон ураганов, а добраться до относительно безопасных широт они не успевают. Пришлось прервать кругосветку (шел ноябрь 2018-го). И потом начать все с нуля.
Причем, второй маршрут был самым сложным: через все южные мысы планеты и Антарктику. Официально они завершили кругосветное путешествие еще 26 ноября. Сейчас идут под парусами дальше, домой. Они выполнили задуманное: первыми в мире с двумя детьми на борту прошли на яхте этим опасным путем.
Так получилось, что, стартовав в первый раз, традиционно, они пошли с востока на запад. Но, пройдя на Lady Mary полпути, поняли: приближается сезон ураганов, а добраться до относительно безопасных широт они не успевают. Пришлось прервать кругосветку (шел ноябрь 2018-го). И потом начать все с нуля.
Причем, второй маршрут был самым сложным: через все южные мысы планеты и Антарктику. Официально они завершили кругосветное путешествие еще 26 ноября. Сейчас идут под парусами дальше, домой. Они выполнили задуманное: первыми в мире с двумя детьми на борту прошли на яхте этим опасным путем.
Мечты сбываются. Если очень захотеть
Андрей Клочков – капитан яхты. Его жена Марина выполняет обязанности старпома. Девятнадцатилетняя Анастасия — старший матрос. Ну, и младшая, Лада, в роли юнги. На старте проекта Ладе было два с половиной года, сейчас уже 10. Да, кстати, дистанционное обучение для девчонок - дело давно привычное, так постигали науки и до пандемии.
А начиналось всё с детской мечты их родителей. Как и многие их сверстники, они увлекались приключенческими романами. Особенно любим был Жюль Верн и его «Дети капитана Гранта». Оба, и Марина, и Андрей, грезили морскими походами, полными романтики приключений.
А начиналось всё с детской мечты их родителей. Как и многие их сверстники, они увлекались приключенческими романами. Особенно любим был Жюль Верн и его «Дети капитана Гранта». Оба, и Марина, и Андрей, грезили морскими походами, полными романтики приключений.
Но, как водится, повзрослели, обзавелись семьей, навалились обычные повседневные проблемы. Да еще и астму у старшей дочери выявили… И они нашли самое нестандартное решение. Как вырваться из замкнутого круга бытовухи, да еще и помочь дочери справиться с болезнью? Отправиться в кругосветку по морям и океанам!
Акулы, крокодилы, пираты, жажда и пр…
Жюль Верн был прав, описывая опасности, что поджидают любителей дальних странствий. В наши дни их не стало меньше, напротив, добавились новые. Пиратов семейство старалось обходить стороной. Зная регионы, «населенные» флибустьерами 21-го века, делали крюк, порой, в несколько десятков, а то и в сотню километров.
С акулами и крокодилами тоже встречались, как-то обходилось без особых эксцессов. А вот пандемия заставила сделать долгий «привал». Возникла и другая проблема, о ней Фишки писали в ноябре прошлого года. Тогда у путешественников кончались запасы воды, а им не давали ни пристать к берегу, ни хотя бы просто получить «передачку» с суши.
Хотя они болтались в океане уже не один месяц, и свой «карантин» давно отбыли, их не приняли не в Австралии, ни в Новой Зеландии, ни на нескольких экзотических островах. Все же семейство благополучно дотянуло до берегов Французской Полинезии, где и начиналось их плавание. Круг замкнулся.
С акулами и крокодилами тоже встречались, как-то обходилось без особых эксцессов. А вот пандемия заставила сделать долгий «привал». Возникла и другая проблема, о ней Фишки писали в ноябре прошлого года. Тогда у путешественников кончались запасы воды, а им не давали ни пристать к берегу, ни хотя бы просто получить «передачку» с суши.
Хотя они болтались в океане уже не один месяц, и свой «карантин» давно отбыли, их не приняли не в Австралии, ни в Новой Зеландии, ни на нескольких экзотических островах. Все же семейство благополучно дотянуло до берегов Французской Полинезии, где и начиналось их плавание. Круг замкнулся.
Шторма — это не легкий бриз…
Пока шли по Южной Атлантике, от Магелланова пролива до острова Тристан-да-Кунья, штормовая погода держалась почти месяц, а точнее, 29 дней. Особенно зверствовали ветра в пятистах милях к северу от мыса Горн. Там их тряхнуло на 11 баллов, вспоминают Андрей и Марина. Это одно из самых опасных мест на планете даже для самых подготовленных мореплавателей. «Из постсоветского мира мы единственная семья с детьми, прошедшая мыс Горн под парусом», — заключает Марина.
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Метки: Антарктика акулы дети кругосветка мыс Горн пираты семья яхта
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