Семья из Новосибирска, завершив морскую кругосветку, продолжает движение к родным берегам

В публикациях о кругосветке семьи Клочковых из Новосибирска фигурируют разные цифры. Где-то звучит 8 лет плавания, где-то кругосветку оценивают в три года. Кто прав? Все!



Так получилось, что, стартовав в первый раз, традиционно, они пошли с востока на запад. Но, пройдя на Lady Mary полпути, поняли: приближается сезон ураганов, а добраться до относительно безопасных широт они не успевают. Пришлось прервать кругосветку (шел ноябрь 2018-го). И потом начать все с нуля.



Причем, второй маршрут был самым сложным: через все южные мысы планеты и Антарктику. Официально они завершили кругосветное путешествие еще 26 ноября. Сейчас идут под парусами дальше, домой. Они выполнили задуманное: первыми в мире с двумя детьми на борту прошли на яхте этим опасным путем.