Почему "груз 200" и "груз 300"

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Сейчас этими терминами обозначаются уведомления о доставке в определенную точку тел убитых людей или же раненых на территории локализованного военного конфликта во время службы в армии.
И невзирая на отсутствие сейчас масштабных войн, сегодня многие мамы и жены военных получают такие уведомления. Как расшифровываются эти пометки.
Груз 200
В годы Афганской войны на территории СССР была повышенная секретность в отношении информации о реальном количестве погибших. И в рамках это секретности Минобороны России сформировало законодательный акт, который касался транспортировки погибших солдат на родину.
Указ выпустили под номером 200, а слово "груз" использовали для передачи диспетчерских сообщений. "Груз 200" - это был своего рода голосовой шифр советских летчиков, чтобы информация не утекла врагу. Тогда этот термин относился только к авиационным перевозкам убитых солдат. В наши дни не имеет значения транспорт на котором осуществляется перевозка.
Указ выпустили под номером 200, а слово "груз" использовали для передачи диспетчерских сообщений. "Груз 200" - это был своего рода голосовой шифр советских летчиков, чтобы информация не утекла врагу. Тогда этот термин относился только к авиационным перевозкам убитых солдат. В наши дни не имеет значения транспорт на котором осуществляется перевозка.
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Есть и вторая версия происхождения термина - это примерное соответствие массы тела с обмундированием и цинковым гробом. Точное взвешивание не производилось, так как это противоречит негласной воинской этике и это, по сути, кощунственной манипуляцией. Но солдаты, которые участвовали в подготовке, погрузке и отправке тел своих товарищей на родину, говорили, что один только цинковый гроб весил примерно 150 кг.
Груз 300
Этот термин означает транспортировку раненого солдата из горячей точки. Также как и "груз 200", он пошел с Афганской войны. Когда оформляли сопроводительные документы на перевозку раненого, то заполняли форму бланка под номером 300. Сейчас этот термин используется военными и представителями спецслужб. Его употребляют при ведении переговоров для обозначения количества раненых солдат, которых нужно немедленно вывезти с территории боевых действий.
А вот в железнодорожных перевозках "груз 300" называют условный вес в 300 кг при транспортировке покойного в цинковом гробу, помещенному в деревянный ящик.
По правилам грузовых перевозок, термины "груз 200" и "груз 300" указывают только в транспортных накладных. К примеру, отправка из места гибели человека урны с прахом или же гроба в нужный населенный пункт. Груз может доставляться на автомобиле, по железной дороге или с самолетом, как с сопровождением, так и без него.
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про кощунственную манипуляцию (взвешивание) не соглашусь. а правильную загрузку и центровку самолёта как соблюсти, не зная весА? хоть 76-й и великолепная, надёжнейшая машина, но он тоже самолёт.