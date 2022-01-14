Почему "груз 200" и "груз 300"

В годы Афганской войны на территории СССР была повышенная секретность в отношении информации о реальном количестве погибших. И в рамках это секретности Минобороны России сформировало законодательный акт, который касался транспортировки погибших солдат на родину.

Указ выпустили под номером 200, а слово "груз" использовали для передачи диспетчерских сообщений. "Груз 200" - это был своего рода голосовой шифр советских летчиков, чтобы информация не утекла врагу. Тогда этот термин относился только к авиационным перевозкам убитых солдат. В наши дни не имеет значения транспорт на котором осуществляется перевозка.