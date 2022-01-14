FISHKINET
Сообщество RealFishki 189 постов • 20 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество RealFishki 
Почему "груз 200" и "груз 300"

Почему "груз 200" и "груз 300" (6 фото)

Автор:
14 января 2022 17:34
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   Терминология   война   значение   солдаты   факты   
3178
6
Сейчас этими терминами обозначаются уведомления о доставке в определенную точку тел убитых людей или же раненых на территории локализованного военного конфликта во время службы в армии.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Жизнь   Терминология   война   значение   солдаты   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
836
SilentBob 2 часа назад
Точное взвешивание не производилось, так как это противоречит негласной воинской этике и это, по сути, кощунственной манипуляцией.

про кощунственную манипуляцию (взвешивание) не соглашусь. а правильную загрузку и центровку самолёта как соблюсти, не зная весА? хоть 76-й и великолепная, надёжнейшая машина, но он тоже самолёт.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
Чучело Мяучело 2 часа назад
У меня кореша школьные все в чеччне по воевали... Один со школы мечтал пострелять, Рязанское закончил, ВДВ. Домой приехал с тросточкой, с даже по пьянке не выудить о чем молчит. Второй с контузией, пулеметчик, отход остался прикрывать в одного, теперь очки сантиметроа 5 толщиной. Третьего хоронили... Лучше грузы на почте терять, чем такие вот получать...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
«Самый закрытый город СССР». Каково жить в нем и какие секреты он скрывает «Самый закрытый город СССР». Каково жить в нем и какие секреты он скрывает Почему иглу эскимосов не тают, даже когда внутри +20 градусов Почему иглу эскимосов не тают, даже когда внутри +20 градусов 25 безумных фактов о войне во Вьетнаме 25 безумных фактов о войне во Вьетнаме Одно из самых опасных деревьев на нашей планете Одно из самых опасных деревьев на нашей планете Северная Корея, какой вы еще ее не видели Северная Корея, какой вы еще ее не видели 15 великих фильмов про войну 15 великих фильмов про войну
minimalism

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

84207



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
4
24
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Лица труда — всероссийский конкурс, который мы заслужили
1
77
Лица труда — всероссийский конкурс, который мы заслужили
Набирающие популярность в сообществах
Сливочная пицца на&nbsp;гриле
2
4
Сливочная пицца на гриле
Этот день 13 января в истории планеты
0
5
Этот день 13 января в истории планеты
«Самый закрытый город СССР». Каково жить в нем и какие секреты он скрывает
«Самый закрытый город СССР». Каково жить в нем и какие секреты он скрывает
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Похожи
0
0

Лучшие демотиваторы
Соблазн
1
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#ватермарк#интересное#картинки#знаменитости#Разное#забавно#работа#искусство
#Юмор#прикол#история#кино#подборка#автомир#Приколы#СССР#актеры#Казахстан
#люди#животные#факты#в мире#автомобили#Ynews#дтп#Россия#аварии#страны

На что жалуетесь?

Вернуться