17 случаев, когда родители проявили фантазию и придумали оригинальные решения детских проблем

Быть родителем не так просто, как может показаться на первый взгляд. Забота о ребёнке включает не только его кормление и покупку игрушек. В каком-то смысле это целая наука, имеющая свои тайны и секреты. Поэтому совсем не удивительно, что на свете существует множество книг и курсов, посвящённых заботе о детях.