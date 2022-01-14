Подборка впечатляющих трюков от девушки из Узбекистана

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Несколько интересных и впечатляющих трюков от профессиональной гимнастки и каскадерши Асали Сапарбаевой.
У видео только один недостаток: оно быстро заканчивается
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