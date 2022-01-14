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Подборка впечатляющих трюков от девушки из Узбекистана

Подборка впечатляющих трюков от девушки из Узбекистана (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 января 2022 09:30
Сообщество : Спорт
Метки: Асаля Сапарбаева   Девушка   видео   интересно   каскадер   люди   трюк   узбекистан   
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Несколько интересных и впечатляющих трюков от профессиональной гимнастки и каскадерши Асали Сапарбаевой.
У видео только один недостаток: оно быстро заканчивается

Источник:

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Метки: Асаля Сапарбаева   Девушка   видео   интересно   каскадер   люди   трюк   узбекистан   
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Михаил Сметанкин 4 минуты назад
Она сверхчеловек чтоли?
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