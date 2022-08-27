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Фотографии из прошлого

Фотографии из прошлого

Автор:
27 августа 2022 22:44
Метки: знаменитости   история   ретро   фото   
472
40
Подборка из разнообразных фотографий из прошлого знаменитые и не очень.
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Источник:

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Метки: знаменитости   история   ретро   фото   
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3  комментария
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766
Рафаэль 7 часов назад
Моника Беллуччи, последнее фото по традиции!!!
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4k
Frank Borman 7 часов назад
4. 18-летний Курт Кобейн играет на гитаре в своей спальне в Абердине, штат Вашингтон. 1985 год

Не в спальне а в свинарнике.
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−117
Киргуда 7 часов назад
И зачем нам все эти пиндосские артисты, когда у нас есть Безруков с Дюжевым, которые не имеют аналогов в мире?
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