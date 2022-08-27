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Подборка из разнообразных фотографий из прошлого знаменитые и не очень.
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3.
19-летняя билетерша Маргарет Льюис произвела фурор на Пикадилли, когда решила отправиться на работу в одном бикини и в туфлях на каблуках. 19 апреля 1952 года
8.
Актрисы спектакля «Соус тартар» из Кембриджского театра в Лондоне охлаждаются на крыше с глыбой льда. Девушка слева, похожая на Одри Хепберн — действительно Одри Хепберн. 28 июня 1949 года
14.
Джек Николсон и Деннис Хоппер разговаривают на вечеринке после вручения премии «Оскар», Лос-Анджелес, Калифорния , апрель 1970 года. Певица Мишель Филлипс стоит на переднем плане. 1970 год
15.
Долли Партон на пике олдскульной крутости в «Лучшем маленьком публичном доме в Техасе», 1982 год
17.
Женщины Мбаланту из Намибии в 1900-х годах были известны своими невероятно длинными волосами, заплетенными в косы
29.
Дензел Вашингтон и Киану Ривз на съемках шекспировской адаптации «Много шума из ничего», 1993 год
37.
Дэнни ДеВито и Майкл Дуглас, 1985 год. Они дружат с 1968 года, когда они жили вместе, будучи молодыми актерами, в Нью-Йорке
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Метки: знаменитости история ретро фото
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