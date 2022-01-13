В Обнинске врачи отправили подростка с внутренним кровотечением лечиться домой

Наутро подростку стало хуже, он уже едва дышал. Но на этот раз скорая помощь не успела отвезти Артёма в больницу. Он умер на руках у матери.





"Это такая нелепая смерть. Я очень себя ругаю. Но я же не медик. Он у меня на глазах, на руках умер. Пришёл друг, я его попросила не уходить, помочь довести до скорой. А мы его даже одеть не успели, он у меня на глазах сел. А нам выписали «Кеторол» по одной таблетке при сильных болях и «Долгит» мазать", - рассказала мать Артёма.