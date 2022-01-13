FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5510 постов • 824 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
В Обнинске врачи отправили подростка с внутренним кровотечением лечиться домой

В Обнинске врачи отправили подростка с внутренним кровотечением лечиться домой (1 фото + 2 видео)

Автор:
13 января 2022 19:07
Сообщество : Жить в России
Метки: Обнинск   видео   врачи   кровотечение   халатность   
1980
1
2

На следующий день парень скончался. Самое удивительное, что медики сделали УЗИ и не заметили повреждений внутренних органов.

Вчера вечером 18-летний Артём Волков из Обнинска неудачно выполнил акробатический трюк и сильно приложился животом о перила. Боли после удара у парня не утихали и открылась рвота. Мать подростка незамедлительно вызвала скорую и подростка отвезли в больницу №8.


Врачи осмотрели пациента, сделали УЗИ и пришли к выводу, что внутренних повреждений у юноши нет. Прописали обезболивающее "Кеторол", мазь "Долгит" и отправили лечиться домой.

Наутро подростку стало хуже, он уже едва дышал. Но на этот раз скорая помощь не успела отвезти Артёма в больницу. Он умер на руках у матери.


"Это такая нелепая смерть. Я очень себя ругаю. Но я же не медик. Он у меня на глазах, на руках умер. Пришёл друг, я его попросила не уходить, помочь довести до скорой. А мы его даже одеть не успели, он у меня на глазах сел. А нам выписали «Кеторол» по одной таблетке при сильных болях и «Долгит» мазать", - рассказала мать Артёма.

Вскрытие показало, что парень умер от разрыва тонкого кишечника и последующего внутрибрюшного кровотечения. В ситуации пообещал разобраться губернатор Калужской области Владислав Шапша. К проверке подключился Минздрав и прокуратура. Вот только эта проверка не вернет матери единственного ребёнка.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Обнинск   видео   врачи   кровотечение   халатность   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
45
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
45  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Юрий Злой 2 часа назад
https://www.trud.com/obninsk/salary/913.htmlhttps://www.trud.com/obninsk/salary/913.html
если верить статистике медицина в городе почти самая низкооплачиваемая профессия, вот вам и результат
социализма уже 30 лет нет, никто ради грамоты работать не будет, хороший специалист уйдет в частную клинику, отличный, будет лечить звезд, чинуш или махнет за бугор, и тут нет ничего постыдного, все хотят кушать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
7k
alex9845 16 минут назад
А сколько лайков собрать успел?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
gnyS i Полчаса назад
Ну и сам дол...б....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Великий Кормчий Полчаса назад
Какой нафиг минздрав?!!!
Люди на глазах уходят! В больничку хрен положишь, скорой вообще всегда насрать!
Какая нахрен бесплатная медицина????
Одни жертвы егэ повсюду.
Только презик один и тот же.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−6
Insaid From 41 минуту назад
Я даже знаю почему он это сальто сделал чтоб в тик так выложить, от этого смерть еще нелепей становится эхх времена..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
sumrаknn 53 минуты назад
Вы знаете, а одних медиков ругать не хочется. В СССР запас врачцццццц был таков, что на каждого больного приходилось огромное время человекочасов медиков. И если надо, больного на самолетах отправляли в нужную клинику. А сейчас "оптимизация", врачей не просто по минимуму, а вот столько , чтобы хоть както чтото чуток сделать. При такой схеме что они сделают? Осенью лег с ребенков в больницу на операцию, перед ней надо уточнить диагноз, в лор отделении нет своего лор врача, ждали 11 дней и не дождались, выписался, тк нет гарантии что появиться хотябы в несколько дней. В другую легли, там был врач, 5 минут и диагноз - операция, приходи через неделю, у нас нет анестезиолога. Пришел, но анестезолог пришел только на 3 день. эти 3 недели мне стоили 200% з/платы, тк система мотивации не подразумевала невыполнение плана. Нет плана, нет 50% премии за 4 месяца. Ах да, операция длилась 40 минут. Голосуем за единоросов. Нет новому социализму как в китае. А два месяца назад жену с операцией по опухоли, как и всех онкологических и с подозрением на онкологию выгнали на улицу, чтобы освободить койки для ковидных. Нынешняя система здравозахоронения не справляется даже с мелкими проблемами, за что сильно ругать медиков? Да виноваты, да должны, но ... они косячат изза того что у них невероятный объем работ, поэтому и отправляют всех домой. С другой стороны недовольные вымирают, те кому пока повезло - проголосуют , все хорошо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сергей Ковалев 58 минут назад
У меня лопнула вена в мышце(причина не ясна),просто лопнула. К врачу я попал только на 4 день. три дня меня гоняли из кабинета в кабинет. УЗИ в больнице,но там очередь,к семейному врачу очередь,направила к травматологу, он,опытный и сразу начал крутить меня на операцию,когда понял,что -нет,то задал вопрос:" А у тебя травма была? -Нет -Ну тогда это не ко мне" Только на четвертый день меня направили к хирургу. Та,что этой ситуации ни капли не удивлен. Дали бы им денег сразу-был бы жив,а так "Сдох Максим и х.. с ним".
Для нынешних врачей пациент скорее добыча,чем жертва и отношение такое же. Если с "карася" что то можно соскоблить,-то он будет жить,а если нет,то -"Ты кто такой? Давай досвиданья"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Vital Idol Час назад
врачей таких развелось...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
sivanov1079 Час назад
Нехрен сальты делать для видосиков...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
403
да пох Час назад
Последнее что бы я делал в этой ситуации ....Это записывал видосик в инсту .А врачей надо реально выгонять нахер с больницы .С такой травмой и симптомами ,домой может отправить, только имбецил .В прямом смысле .Этот человек умственно не полноценен .И в медицине ему не место .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
326
Шурман да пох Полчаса назад
Алма-Ата 97 год , поступил с отрывом локтевого сустава с смешением осколков , крученный перелом колена и сотрясение мозга , в первой гор больнице посоветовали приложить лед а после снимков сказали что нужно правую руку ампутировать , мать сознание потеряла , поехали в другую больницу а там хирург из России давал мастер класс и сказал Казахам что вы пацану жизнь губите , я сам его соберу , и собрал нормально , правда было уже что рука сама по себе отказывала но после шокотерапии это удары током начинала опять работать .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
326
Шурман СпящийКрасавец 21 минуту назад
Зато красиво ее проживаю :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
67k
Максим Час назад
Зато понтанулся на видео классно. Можно классифицировать как самоубийство. УЗИ покажет кровотечение 50 на 50, особенно, если после удара там синяк или гематома. Но надо было конечно положить, понаблюдать. В США бы так и сделали (выписав потом нехилый счет). ТО что вскрытие показало разрыв, не значит что там был прямо таки разрыв. И сразу вполне могло быть малозаметно. Приехал домой, покушал, попил водички.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26
Настя Великая Час назад
Почему поколение дебилов-то?Раньше и по заброшкам лазили,по бетонкам,да где только не были,целыми днями на улицах пропадали и что?смартфонов просто не было и все.Я насчет этой больницы,если её так можно назвать .На работе мне в глаза прилетели пары химии,сотрудник распылял какую -то хрень для очистки клея,я была в 1-1.5 метрах,итог,жжение,краснота,светобоязнь и прочее,больничка эта рядом,я-туда,с экстренным случаем так сказать,результат-налицо.Принимают они сначала по записи(которая сдвинулась на час к тому моменту)между этими записями они умудряются принимать платников с медосмотрами на работу.Народ возмущается,на мой вопрос,мне что,надо замертво упасть,чтобы попасть,сказали,да хоть что делайте.А нахрена нам бесплатная медицина в России?Прождала я минут 40,т к голова не соображала от боли и побежала в платку,где нашли врача,договорились с теми,кто по времени,меня пропустить,т.к.случай экстренный.И таких случаев у знакомых и друзей,связанных с этой больничкой,масса.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
52
Сигизмунд Лазаревич Час назад
мед персонал под суд по 105. Не по закону но по совести так правильно будет. Ну или родителям отдать этих медиков на растерзание.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Михалыч 2 часа назад
Поколение дебилов. Один сплошной инфантилизм. Ни к чему серьезно не относятся. Жизнь как в игре. Не понимают, что она-то одна. Переиграть не получится. Вот тут они и встретились. Один наплевательски относится к своей жизни, другие - к работе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
52
Сигизмунд Лазаревич Михалыч Час назад
Ну в данном случае трюк то плёвый. Не учёл парень, что перила скользкие. А врачи те да... вывести в лес и сжечь нахрен
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
226
first 2 часа назад
Когда-же уже мразоту, по вине которой умирают люди, сажать начнут? Ведь опять отмажутся сволочи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Горожанин 2 часа назад
Дол.б.е.бы. Каждый нормальный врач знает, что УЗИ - это та ещё фикция. Может только использоваться в качестве дополнения при диагностике. Как можно увидеть перитонит и "острый живот" по УЗИ? Пооткрывали медицинские факультеты где попало - без базы, без нормальных преподавателей, лишь бы деньги стричь на платниках - вот результат.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 9 ответов
78
Владислав Доехал нормально Час назад
Надо было конечно оставить под наблюдение хотя бы на 12 часов. Раз дежурный врач сразу не заподозрил разрыв кишечника. По УЗИ конечно это могло быть не видно, поэтому только деж хирург всё решает. Только наблюдение в динамике, и при ухудшении состояния - на операционный стол.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
181
Бармалей 2 часа назад
Медики не всесильные провидцы! Он работают с тем что есть.
И да, УЗИ тоже не всесильно, и томография не все видит!

А этим паркурцщикам, и акробатам на перилах - наука! Они все думают что у них 9 жизней!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
83k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
А зачем учиться, работать, чего-то пытаться достичь.
Лепи видосики.
Чём ипанутей видео - тем популярнее видосики.
Выкладывай в сети.
Живи этим.
Вот и результат.
Естественный отбор.
Медики на УЗИ не увидели разрыв кишечника?
Молодцы, классные медики в бесплатной больничке. Какая зарплата - такие и медики
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Каким стал «самый грязный дом в Европе», чья хозяйка не убиралась 5 лет (5 фото) Каким стал «самый грязный дом в Европе», чья хозяйка не убиралась 5 лет (5 фото) Блогерша рассказала, как вызвать скорую, которая приедет за 20 минут, и медики возмутились Блогерша рассказала, как вызвать скорую, которая приедет за 20 минут, и медики возмутились Фельдшеры скорой помощи протащили пьяного пациента по снегу и грязи Фельдшеры скорой помощи протащили пьяного пациента по снегу и грязи В Калуге медсестра поставила пациентам физраствор вместо вакцины В Калуге медсестра поставила пациентам физраствор вместо вакцины Проснулся на эвакуаторе: новогодние приключения москвича Проснулся на эвакуаторе: новогодние приключения москвича Москвича обследовали семь часов, ничего не нашли, сделали операцию, и он умер Москвича обследовали семь часов, ничего не нашли, сделали операцию, и он умер
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

87138



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
3
22
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
В Восточной Африке готовятся к созданию гигантского государства
2
225
В Восточной Африке готовятся к созданию гигантского государства
Набирающие популярность в сообществах
Этот день 13 января в истории планеты
0
5
Этот день 13 января в истории планеты
Нерассказанная история артиста Сергея Сверчкова
0
8
Нерассказанная история артиста Сергея Сверчкова
Каким стал «самый грязный дом в Европе», чья хозяйка не убиралась 5 лет (5 фото)
Каким стал «самый грязный дом в Европе», чья хозяйка не убиралась 5 лет (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Вас тоже бесят голосовые сообщения?
0
0

Лучшие демотиваторы
Соблазн
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#факты#животные#картинки#автомобили#Ynews#познавательно#авто аварии#Казахстан
#Юмор#прикол#в мире#кино#Разное#дтп#аварии#Приколы#фейл#Китай
#интересно#история#ватермарк#интересное#подборка#автомир#СССР#фотографии#актеры#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться