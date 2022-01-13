В Обнинске врачи отправили подростка с внутренним кровотечением лечиться домой

На следующий день парень скончался. Самое удивительное, что медики сделали УЗИ и не заметили повреждений внутренних органов.
Вчера вечером 18-летний Артём Волков из Обнинска неудачно выполнил акробатический трюк и сильно приложился животом о перила. Боли после удара у парня не утихали и открылась рвота. Мать подростка незамедлительно вызвала скорую и подростка отвезли в больницу №8.
Врачи осмотрели пациента, сделали УЗИ и пришли к выводу, что внутренних повреждений у юноши нет. Прописали обезболивающее "Кеторол", мазь "Долгит" и отправили лечиться домой.
Неудачное сальто Артёма попало на видео (18+):
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Наутро подростку стало хуже, он уже едва дышал. Но на этот раз скорая помощь не успела отвезти Артёма в больницу. Он умер на руках у матери.
"Это такая нелепая смерть. Я очень себя ругаю. Но я же не медик. Он у меня на глазах, на руках умер. Пришёл друг, я его попросила не уходить, помочь довести до скорой. А мы его даже одеть не успели, он у меня на глазах сел. А нам выписали «Кеторол» по одной таблетке при сильных болях и «Долгит» мазать", - рассказала мать Артёма.
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Вскрытие показало, что парень умер от разрыва тонкого кишечника и последующего внутрибрюшного кровотечения. В ситуации пообещал разобраться губернатор Калужской области Владислав Шапша. К проверке подключился Минздрав и прокуратура. Вот только эта проверка не вернет матери единственного ребёнка.
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если верить статистике медицина в городе почти самая низкооплачиваемая профессия, вот вам и результат
социализма уже 30 лет нет, никто ради грамоты работать не будет, хороший специалист уйдет в частную клинику, отличный, будет лечить звезд, чинуш или махнет за бугор, и тут нет ничего постыдного, все хотят кушать
Люди на глазах уходят! В больничку хрен положишь, скорой вообще всегда насрать!
Какая нахрен бесплатная медицина????
Одни жертвы егэ повсюду.
Только презик один и тот же.
Какой-то дибильный возраст и еб@нутое бесстрашие
Для нынешних врачей пациент скорее добыча,чем жертва и отношение такое же. Если с "карася" что то можно соскоблить,-то он будет жить,а если нет,то -"Ты кто такой? Давай досвиданья"
Хотя ..,сейчас живу в Киеве,подписал договор с новым врачем и очень даже не плохо было для первого раза. Осмотрел,выслушал,выписал больничный,вернее,сейчас все в эл. форме,короче, зарегистрировал. Сказал,через четыре дня позвонить,если будет плохо. Согласен продлять без всякой тягомотины. Если не позвонил,то значит все в поряде и больничный автоматически закрывается.
Ну то такое. В данном случае действия врачей это,что то из моего прошлого . Такие же бенГаны .
Хочется спросить. А врачи на работу ходят работать,или выписать рецептик в "он ту аптеку". Если есть такой случай и не ясно,что там на 100% врачи обязаны были определить его в стационар. Хотя бы ради того,что бы снять ответственность с себя любимых.
Было бы не плохо,что бы этого эскулапа,таки "определили"
И да, УЗИ тоже не всесильно, и томография не все видит!
А этим паркурцщикам, и акробатам на перилах - наука! Они все думают что у них 9 жизней!
Лепи видосики.
Чём ипанутей видео - тем популярнее видосики.
Выкладывай в сети.
Живи этим.
Вот и результат.
Естественный отбор.
Медики на УЗИ не увидели разрыв кишечника?
Молодцы, классные медики в бесплатной больничке. Какая зарплата - такие и медики