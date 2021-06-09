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Блогерша рассказала, как вызвать скорую, которая приедет за 20 минут, и медики возмутились

Блогерша рассказала, как вызвать скорую, которая приедет за 20 минут, и медики возмутились (5 фото + 1 видео)

Автор:
09 июня 2021 13:38
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Скорая   видео   врачи   лайфхак   пациенты   
3382
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Девушка, как ей казалось, раскрыла секрет гарантированного быстрого вызова неотложки. Вот только если хотя бы половина больных воспользуются ее лайфхаком, тяжелые пациенты рискуют недождаться врача.

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Метки: Скорая   видео   врачи   лайфхак   пациенты   
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43  комментария
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13k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
Вся суть Тиктока и тиктокарей.
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−54
агент Милания 12 минут назад
в чем она не права?
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1k
Женя Женя78 Полчаса назад
а нах нужна такая скорая которую ждать до двух часов?
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10k
Голос Вселенной Полчаса назад
Тиктокер - очень тяжелый и серьезный диагноз. Можно прямо при вызове скорой диспетчеру это сказать "Я - тиктокер"... Приедут меньше, чем за 20 минут ... из Кащенко.
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5k
mr.Poher Полчаса назад
Курица тупая. У таких хочется отобрать полис ОМС и что бы она лечилась всю свою жизнь, за свои деньги. Тогда может мозг включится и понимание придёт, что звать волков шутки ради - очень глупая идея, ведь будет как в рассказе, волки явятся, а тебе не поверят.

Или как придумать систему штрафов, вот для таких, за ложный вызов. Что бы врачи приехали, не обнаружили описываемых по телефону симптомов и вызвали бы полицию! А дальше, тысяч пять содрать с неумной, а за рецидив все пятнадцать.
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4k
Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
Говорят,что если обосраться в тик-токе в прямом эфире,то тебе сразу привезут туалетную бумагу
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21k
Михаил Сметанкин 37 минут назад
Тик Ток - это такая помойка. Вся проблема что там вот таких "лайфхаков" дофига, и многие это видят и делают так же. В результате творится полный хаос!
Насчет того что она наговорила. Я один раз просверлил свой палец (сломалось сверло). Попал, видимо, в вену. Кровь фонтаном, и сцука не могу остановить. Звоню в скорою, говорю я тут кровью истекаю, помогите. Знаете чо сказали? Мы не можем, езжайте сами в больницу. А травмотология у нас находится в 30 км от меня! А у меня кровь хлыщет! Ну мне как-то удалось все же самому найти вену в пальце и перекрыть ее, наложил жгут, повязку, и поехал.
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376
Миша 40 минут назад
Если скорой помощи для населения недостаточно это должно решаться на государственном уровне, я понимаю чиновники голодают, страдают без машин новых, но врачам нужнее. Относительно симуляции симптомов свидетельствующих об угрозе жизни - штрафовать, на основании диагноза врачей расценивать обман диспетчера как ложный вызов.
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535k
Alexey Berestenko 53 минуты назад
Скорую вызываем крайне редко, последний раз когда у дочки несколько раз за день начиналось носовое кровотечение, последний раз ночью, когда спала. Скорая приехала через 7 минут. Никогда не истерим, спокойно описываем симптомы, а диспетчер сам определяет, какую бригаду высылать. И не разу не услышал и доли неудовольствия или сомнения в беседе с диспетчером.
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5k
Мистер Фикс 58 минут назад
Люди в массе своей эгоисты, считающие свое "Я" выше остальных. Стараются урвать в магазине товар получше, в транспорте место поудобнее, потребуется - вас отпихнут, стобы встать самому на ваше место. А уж если это яжемать с дитяткой... Так что ничего удивительного.
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982
Сергей Час назад
как по мне, ни какого секрета она не раскрыла. Все, кто имеет мозги, понимают, что чем опаснее симптомы для жизни человека, и чем моложе больной, тем быстрее приедет скорая. И еще, каждый адекватный понимает, что если при своих симптомах ты хочешь получить помощь максимально быстро, то нужно самому приехать в больницу. Вариантов много: друзья или родственники отвезли на машине; приехал на такси; сам приехал на машине. По моему убеждению, неотложка именно для неотложных случаев.
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727
Светлана Час назад
У нас за необоснованный вызов счет придет на 70 евро. Понятно, что таких болванов материально наказывают. И поделом. С другой стороны, я же не врач - не могу объективно оценить свое состояние. Например вызывала скорую при панической атаке, - реально задыхаешься, умираешь, сердце в горле стучит, не знаешь что это происходит. Давно было, штрафов еще не было.
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0
Aza Час назад
Советчица долбанная
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11k
Евгений Час назад
А как будет п*дорас, но в женском роде? П*дораска?
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376
Миша Евгений Полчаса назад
Тиктока
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
3k
7k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ Час назад
tiktok надо прикрывать в нашей стране,молодёжь не должна воспитывается на этом дерьме,пускай запад хавает
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33k
Лесли 🥰 Час назад
Тупая ты сука! Я надеюсь, что когда она будет подыхать или кто-то из её родственников, то скорая к ней не приедет! А к тому кто вызовет так по долбо*е*бски штраф от 20 тыс!
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53k
pynh Час назад
Если бы попасть к врачу было просто, если бы была уверенность что в случае чего скорая успеет...
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222
Сигизмунд Лазаревич Час назад
С такой харей ей не скорая, а диетолог нужен.
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574
Glassy Час назад
Ну идиоты плодят идиотов. Я бы хотел, чтобы к ней скора никогда не доехала. Да жестоко, да не человечно. Однако иначе быть не может.
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1k
ДмитрийБесчастнов Час назад
песда с ушами, падла
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