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Девушка, как ей казалось, раскрыла секрет гарантированного быстрого вызова неотложки. Вот только если хотя бы половина больных воспользуются ее лайфхаком, тяжелые пациенты рискуют недождаться врача.
В период пандемии нагрузка на скорую медицинскую помощь в России была колоссальна. Неотложку порой приходилось ожидать по несколько часов. Нехватка спецтехники, нечеловеческая загруженность врачей - эти причины вполне объяснимы, но далеко не все их понимают.
Блогер Валерия Абржова опубликовала в популярной у молодежи соцсети "ТикТок" короткое видео, в котором поделилась собственным изобретением на тему "как сделать так, чтобы скорая приехала за 20 минут".
Блогер Валерия Абржова опубликовала в популярной у молодежи соцсети "ТикТок" короткое видео, в котором поделилась собственным изобретением на тему "как сделать так, чтобы скорая приехала за 20 минут".
Блогер поясняет: скорая помощь бывает двух видов: экстренная и неотложная. Последняя может ехать долго, и период ожидания порой растягивается на пару часов. Экстренная обязана появиться у больного в течение 20 минут после вызова. Чтобы поймать врачей именно экстренной помощи, необходимы симптомы, свидетельствующие об угрозе жизни. К примеру, если соврать, что у вас открылось кровотечение или сообщить о затрудненном дыхании, медики обязательно поторопятся.
Это видео вызвало вполне законное возмущение врачей. Специалист скорой помощи Игорь Яковлев считает советы блогера настоящим мародерством: "Нет правил вызова скорой помощи для населения. Последние правила были утверждены Ленгорисполкомом в 1967 году. То есть, уже несколько поколений не понимают, когда вызывать скорую. Как следствие, нет ответственности за ложный вызов. Нет правил — ничего не нарушил. По совету блогера одни наврут, к ним полетят, а в это время другие погибнут, кому на самом деле надо было лететь в первую очередь. А социальная ответственность ныне не в чести." Впрочем, врач считает, что треть от вызовов, на которые им приходится приезжать, как раз были сделаны как советовала тиктокерша. "Я три недели кашляю, приезжайте и послушайте меня, мне к участковому не попасть. Зачем я пойду к доктору, если я позвоню, и он сам ко мне приедет, — это первый этап. Второй этап — зачем мне идти в аптеку и покупать дорогие лекарства, когда скорая приедет и сама все сделает. Ну и коронное — я физически не могу попасть к участковому доктору, потому что когда он работает, я тоже на работе. Мы катаемся, а в это время человек, которому реально нужна наша помощь, ждет.
Медики в профессиональных группах в соцсетях были более изобретательны по части мести таким вот пациентам.
Виктория Шутова, фельдшер выборгской скорой помощи, согласна с коллегами: "Конечно, диспетчера можно обмануть и заявить, что вы задыхаетесь и умираете, чтобы скорая приехала как можно раньше. Но при этом стоит помнить — если вы это делаете, то это самое настоящее мародерство. Потому что есть другие люди, в том числе пожилые, есть дети, которые действительно умирают. И мы можем к ним не успеть приехать. Такого нельзя допускать. И до такой лжи опускать нельзя абсолютно. Все-таки стоит помнить, что мы все люди, мы живем в социуме, и своей ложью убивать других людей — это преступление. А тиктокерше большой привет. Я надеюсь, что когда ей будет плохо или кто-то из ее близких будет умирать, не найдется человека, который соврет диспетчеру скорой помощи."
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Или как придумать систему штрафов, вот для таких, за ложный вызов. Что бы врачи приехали, не обнаружили описываемых по телефону симптомов и вызвали бы полицию! А дальше, тысяч пять содрать с неумной, а за рецидив все пятнадцать.
Насчет того что она наговорила. Я один раз просверлил свой палец (сломалось сверло). Попал, видимо, в вену. Кровь фонтаном, и сцука не могу остановить. Звоню в скорою, говорю я тут кровью истекаю, помогите. Знаете чо сказали? Мы не можем, езжайте сами в больницу. А травмотология у нас находится в 30 км от меня! А у меня кровь хлыщет! Ну мне как-то удалось все же самому найти вену в пальце и перекрыть ее, наложил жгут, повязку, и поехал.