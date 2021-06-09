Это видео вызвало вполне законное возмущение врачей. Специалист скорой помощи Игорь Яковлев считает советы блогера настоящим мародерством: "Нет правил вызова скорой помощи для населения. Последние правила были утверждены Ленгорисполкомом в 1967 году. То есть, уже несколько поколений не понимают, когда вызывать скорую. Как следствие, нет ответственности за ложный вызов. Нет правил — ничего не нарушил. По совету блогера одни наврут, к ним полетят, а в это время другие погибнут, кому на самом деле надо было лететь в первую очередь. А социальная ответственность ныне не в чести." Впрочем, врач считает, что треть от вызовов, на которые им приходится приезжать, как раз были сделаны как советовала тиктокерша. "Я три недели кашляю, приезжайте и послушайте меня, мне к участковому не попасть. Зачем я пойду к доктору, если я позвоню, и он сам ко мне приедет, — это первый этап. Второй этап — зачем мне идти в аптеку и покупать дорогие лекарства, когда скорая приедет и сама все сделает. Ну и коронное — я физически не могу попасть к участковому доктору, потому что когда он работает, я тоже на работе. Мы катаемся, а в это время человек, которому реально нужна наша помощь, ждет.

2021-06-09T13:38:33+03:00