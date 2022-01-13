Авиакомпания заинтересовалась видео, в котором полуголый пьяный турист веселится вместе со стюардессой

Видео набрало почти миллион просмотров и весельчаками заинтересовались многие. Например, руководители компании заявили, что это позорище и они будут проводить расследование. Возможно, выгонят стюардессу на мороз.

Лучше бы «туристов» штрафанули - стюардесса-то как раз пыталась их успокоить. Но потом боссы разобрались в ситуации, поговорили с девушкой и Забински, и остыли.

Никого не уволят. Можно бухать дальше.

Сам видос отовсюду оперативно удалили, поэтому здесь его не выкладываю. Зато его можно посмотреть здесь- так что welcome. Когда еще в зоопарке побываете)