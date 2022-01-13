Авиакомпания заинтересовалась видео, в котором полуголый пьяный турист веселится вместе со стюардессой

Девушку даже хотели «попросить» с работы. Но вроде все обошлось.
В начале 2021 года, немецкий турист, с характерной фамилией Забински, выложил в своем Тик-Токе оригинальное видео.
На нем он вместе со своим другом летит сингапурской авиакомпанией Scoot Airways. Разгоряченные
павианы туристы, скидывают рубашки, заказывают 12 бутылок вина и флиртуют со стюардессой.
Хотя она просят их вести себя потише, но они как-то не сильно на это реагируют.
Видео набрало почти миллион просмотров и весельчаками заинтересовались многие. Например, руководители компании заявили, что это позорище и они будут проводить расследование. Возможно, выгонят стюардессу на мороз.
Лучше бы «туристов» штрафанули - стюардесса-то как раз пыталась их успокоить. Но потом боссы разобрались в ситуации, поговорили с девушкой и Забински, и остыли.
Никого не уволят. Можно бухать дальше.
Сам видос отовсюду оперативно удалили, поэтому здесь его не выкладываю. Зато его можно посмотреть здесь- так что welcome. Когда еще в зоопарке побываете)
Источник:
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