FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 8361 пост • 1268 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Авиакомпания заинтересовалась видео, в котором полуголый пьяный турист веселится вместе со стюардессой

Авиакомпания заинтересовалась видео, в котором полуголый пьяный турист веселится вместе со стюардессой (2 фото)

Автор:
13 января 2022 17:27
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Веселые   вино   самолет   скандал   стюардесса   турист   
4228
2

Девушку даже хотели «попросить» с работы. Но вроде все обошлось.

В начале 2021 года, немецкий турист, с характерной фамилией Забински, выложил в своем Тик-Токе оригинальное видео.

На нем он вместе со своим другом летит сингапурской авиакомпанией Scoot Airways. Разгоряченные павианы туристы, скидывают рубашки, заказывают 12 бутылок вина и флиртуют со стюардессой.

Хотя она просят их вести себя потише, но они как-то не сильно на это реагируют.

Видео набрало почти миллион просмотров и весельчаками заинтересовались многие. Например, руководители компании заявили, что это позорище и они будут проводить расследование. Возможно, выгонят стюардессу на мороз.

Лучше бы «туристов» штрафанули - стюардесса-то как раз пыталась их успокоить. Но потом боссы разобрались в ситуации, поговорили с девушкой и Забински, и остыли.

Никого не уволят. Можно бухать дальше.

Сам видос отовсюду оперативно удалили, поэтому здесь его не выкладываю. Зато его можно посмотреть здесь- так что welcome. Когда еще в зоопарке побываете)

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Веселые   вино   самолет   скандал   стюардесса   турист   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Двестиграмм 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
613
Leonid 10 минут назад
Ничего особенного на видео я не увидел и уж тем более не понятно с чем связана пьянка с успехом в тик токе ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Запускайте Берлагу! 43 минуты назад
Шняга, а не пост
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Vital Idol 2 часа назад
а, чем характерна для немца фамилия Забински?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
333
Трям 2 часа назад
"Заинтересовалась"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Так ли страшен Омикрон, как о нем говорят Так ли страшен Омикрон, как о нем говорят Молодёжные сборные России и Чехии по хоккею сняли с самолёта за пьянку Молодёжные сборные России и Чехии по хоккею сняли с самолёта за пьянку Аэрофобия или просто хамство: пассажирка рейса Анапа — Москва укусила стюардессу Аэрофобия или просто хамство: пассажирка рейса Анапа — Москва укусила стюардессу На Елену Ваенгу напала пьяная дебоширка в самолёте На Елену Ваенгу напала пьяная дебоширка в самолёте Пассажирка обматерила стюардессу и задержала вылет самолета Пассажирка обматерила стюардессу и задержала вылет самолета Очаровательная стюардесса залезла на багажную полку в миниюбке и нарвалась на шквал критики Очаровательная стюардесса залезла на багажную полку в миниюбке и нарвалась на шквал критики
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

53462



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
3
22
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
20 загадочных фото, где история раскрывается только после описания
2
55
20 загадочных фото, где история раскрывается только после описания
Набирающие популярность в сообществах
Нерассказанная история артиста Сергея Сверчкова
0
8
Нерассказанная история артиста Сергея Сверчкова
Можно ли отличить движение от покоя?
0
7
Можно ли отличить движение от покоя?
Каким стал «самый грязный дом в Европе», чья хозяйка не убиралась 5 лет (5 фото)
Каким стал «самый грязный дом в Европе», чья хозяйка не убиралась 5 лет (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Вас тоже бесят голосовые сообщения?
0
0

Лучшие демотиваторы
Соблазн
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#факты#животные#картинки#автомобили#Ynews#познавательно#авто аварии#Казахстан
#Юмор#прикол#в мире#кино#Разное#дтп#аварии#Приколы#фейл#Китай
#интересно#история#ватермарк#интересное#подборка#автомир#СССР#фотографии#актеры#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться