Житель Лондона пытался разбить молотком статую скульптора-педофила

Дело в том, что спустя несколько лет после смерти британского скульптора были обнародованы его дневники, согласно записям которых он насиловал своих дочерей и сестру. Узнав про это, активисты потребовали статую убрать. Петицию с требованием демонтировать статую подписали около 2500 человек, а работы скульптора стали мишенями для вандалов.

Сегодняшнего борца с искусством сняли с помощью пожарных и отправили в полицию. Но долго ли еще простоит статуя на здании Би-Би-Си - неизвестно.