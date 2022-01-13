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Житель Лондона пытался разбить молотком статую скульптора-педофила

Житель Лондона пытался разбить молотком статую скульптора-педофила (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 января 2022 14:44
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Просперо и Ариэль   Эрик Гилл   вандалы   искусство   лондон   
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Не в меру активный активист взобрался на здание штаб-квартиры Би-Би-Си, в нише которого была установлена статуя и разбивал ее молотком в течение четырех часов.

Вандализму подверглась статуя «Просперо и Ариэль», созданная скандально известным скульптором Эриком Гиллом. Об этом сообщает Daily Mail.

Скульптура на здании была установлена в 1933 году. Как рассказали в Би-би-си, тогда образ Ариэля, героя пьесы Шекспира "Буря", духа воздуха, сочли подходящим символом для офиса радио- и телевещания. Однако, подноготная статуи, точнее, ее создателя, оказалась столь небезупречной, что произведение искусства с некоторых пор превратилось в настоящую головную боль для окружающих.


Дело в том, что спустя несколько лет после смерти британского скульптора были обнародованы его дневники, согласно записям которых он насиловал своих дочерей и сестру. Узнав про это, активисты потребовали статую убрать. Петицию с требованием демонтировать статую подписали около 2500 человек, а работы скульптора стали мишенями для вандалов.

Сегодняшнего борца с искусством сняли с помощью пожарных и отправили в полицию. Но долго ли еще простоит статуя на здании Би-Би-Си - неизвестно.

Источник:

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Метки: Просперо и Ариэль   Эрик Гилл   вандалы   искусство   лондон   
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16  комментариев
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12k
Bill Час назад
Сохраните статую! Педофильская скульптура идеально гармонирует с агенстовм "новостей" ВВС.
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26k
Григорий 11 минут назад
Я, Джон МакМорран, построил два хороших крепких моста через реку. Вся
деревня теперь ходит по этим мостам и радуется. Но никто, никто не
называет меня "Джон Строитель Мостов"!
Когда на нашу деревню напали ночью подлые англичане, первым выскочил из дома и убил двенадцать врагов, но никто не называет меня "Джон Храбрый Воин"!
Я сковал столько мечей, что даже наши внуки не будут испытывать в них недостатка. Никто не называет меня "Джон Кователь Мечей".
Но стоило мне ОДИН РАЗ трахнуть овцу.....
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14
Grand_irokez 46 минут назад
Самые жёсткие педофилы - это попы.

В одной только Франции за последние 50 лет попами было изнасиловано 200 000+ детей.
Это по 4000 детей в год
Или по 333 ребенка в месяц
Или по 11 детей в день
Или по 1 ребенку каждые 2 часа.

И это официальные данные только лишь по одной стране в мире. И это продолжается до сих пор.
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75
Сигизмунд Лазаревич 53 минуты назад
вот так надо на педофилов ходить..
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121k
DeOrio Час назад
Сразу видно, малограмотный дурачок. Можно было прекрасно её завалить при помощи гидравлического домкрата вставленного в распор со стеной.
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75
Сигизмунд Лазаревич DeOrio 53 минуты назад
а не хохол ли ты часом, мил человек?
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75
Сигизмунд Лазаревич DeOrio 18 секунд назад
армянойд стало быть... бывает
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114
apqurhf 2 часа назад
так написано, как будто скульптор делал что-то плохое.
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6k
Максим 2 часа назад
Многие известные личности, сделавшие огромный вклад в науку или искусство, в жизни были не самыми лучшими представителя рода человеческого. Теперь нужно отказаться от любых достижений? Провести ревизию и убедиться, что человек, сделавший вклад в развитие, достоин того?) Бред.
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27k
СпящийКрасавец 2 часа назад
Измельчал нынче протест.
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