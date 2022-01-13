Житель Лондона пытался разбить молотком статую скульптора-педофила

Не в меру активный активист взобрался на здание штаб-квартиры Би-Би-Си, в нише которого была установлена статуя и разбивал ее молотком в течение четырех часов.
Вандализму подверглась статуя «Просперо и Ариэль», созданная скандально известным скульптором Эриком Гиллом. Об этом сообщает Daily Mail.
Скульптура на здании была установлена в 1933 году. Как рассказали в Би-би-си, тогда образ Ариэля, героя пьесы Шекспира "Буря", духа воздуха, сочли подходящим символом для офиса радио- и телевещания. Однако, подноготная статуи, точнее, ее создателя, оказалась столь небезупречной, что произведение искусства с некоторых пор превратилось в настоящую головную боль для окружающих.
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Дело в том, что спустя несколько лет после смерти британского скульптора были обнародованы его дневники, согласно записям которых он насиловал своих дочерей и сестру. Узнав про это, активисты потребовали статую убрать. Петицию с требованием демонтировать статую подписали около 2500 человек, а работы скульптора стали мишенями для вандалов.
Сегодняшнего борца с искусством сняли с помощью пожарных и отправили в полицию. Но долго ли еще простоит статуя на здании Би-Би-Си - неизвестно.
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деревня теперь ходит по этим мостам и радуется. Но никто, никто не
называет меня "Джон Строитель Мостов"!
Когда на нашу деревню напали ночью подлые англичане, первым выскочил из дома и убил двенадцать врагов, но никто не называет меня "Джон Храбрый Воин"!
Я сковал столько мечей, что даже наши внуки не будут испытывать в них недостатка. Никто не называет меня "Джон Кователь Мечей".
Но стоило мне ОДИН РАЗ трахнуть овцу.....
В одной только Франции за последние 50 лет попами было изнасиловано 200 000+ детей.
Это по 4000 детей в год
Или по 333 ребенка в месяц
Или по 11 детей в день
Или по 1 ребенку каждые 2 часа.
И это официальные данные только лишь по одной стране в мире. И это продолжается до сих пор.