Рождественские открытки Сальвадора Дали

Дали попросил оплату в 15 тыс. долларов наличными, причём вперёд – и это за десяток открыток, да ещё и при условии, что не будет ограничений ни по выбору тем и сюжетов, ни по по срокам сдачи работ. В итоге он подготовил акварели с сюжетами ко Дню Святого Валентина, Пасхе и Дню матери – без Рождества.