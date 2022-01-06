Рождественские открытки Сальвадора Дали

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Компания Hallmark имела самые лучшие намерения, когда в 1959 году поручила художнику-сюрреалисту Сальвадору Дали создать серию рождественских иллюстраций, чтобы переосмыслить скромные привычные открытки.
Рождественские открытки от Сальвадора Дали – не очень известная часть творчества знаменитого художника. Это были коммерческие проекты, первым из которых стало сотрудничество с американской компанией Hallmark Cards. В 1948-м году вышла серия рождественских открыток от известных художников, где были использованы и работы испанского живописца.
Дали до 1948-го жил в США, где активно "вписывался" в разные проекты, включая попытку сотрудничества со студией Уолта Диснея. Так что предложение от Hallmark хоть и оценивалось той же прессой как экстравагантный шаг, но было вполне уместным для самого Дали. Хотя в итоге сами открытки большого коммерческого успеха не получили.
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В 1948-м году Дали с женой переехали обратно в Испанию. Как пишут исследователи, картины художника стали более спокойными и в них появились религиозные темы. Возможно, именно поэтому через 10 лет после первой попытки Hallmark Cards снова обратились к художнику с той же просьбой.
Дали попросил оплату в 15 тыс. долларов наличными, причём вперёд – и это за десяток открыток, да ещё и при условии, что не будет ограничений ни по выбору тем и сюжетов, ни по по срокам сдачи работ. В итоге он подготовил акварели с сюжетами ко Дню Святого Валентина, Пасхе и Дню матери – без Рождества.
Но выпущено тогда было только три открытки. Художник отошёл от узнаваемого стиля, плюс выбрал мотив бабочки как "символа души" – но, кажется, этот образ "не зашёл" широкой публике. Впрочем, Дали после этого получил ещё несколько подобных заказов.
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