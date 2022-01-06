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Рождественские открытки Сальвадора Дали

Рождественские открытки Сальвадора Дали (6 фото)

Автор:
06 января 2022 12:53
Сообщество : Искусство
Метки: искусство   открытки   рождественские открытки   сальвадор дали   художник   
454
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Компания Hallmark имела самые лучшие намерения, когда в 1959 году поручила художнику-сюрреалисту Сальвадору Дали создать серию рождественских иллюстраций, чтобы переосмыслить скромные привычные открытки.
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Метки: искусство   открытки   рождественские открытки   сальвадор дали   художник   
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Ваня 2 часа назад
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